Химическая техника №9/2018

Содержание
Безопасность и надежность
Уникальные решения при обнаружении пожара на объектах промышленности и нефтегазовом комплексе
Технологическое и охранное видеонаблюдение производственных объектов
Интерком системы от COMMEND – безупречная связь
Комплексные системы безопасности Honeywell на защите предприятий химической промышленности
Автоматизация и метрология
Кац Б.А., Молчанов А.Ю. Цифровизация процессов управления ТОиР: проблемы и решения
Усачев В.Ю. АСУТП опасных производственных объектов. Приоритетность сигналов ПАЗ
Мониторинг и диагностика
Зубкова С.Ю., Романов Р.А. Современные методы анализа масел и смазочных материалов
Васенин А.Б., Степанов С.Е. Экспериментальные исследования изменения магнитного поля трубопровода в зонах поверхностных дефектов
Степанов С.Е. Встроенные системы диагностики по нормативным требованиям электроприводных газоперекачивающих агрегатов
Энергоэффективность
Крюков О.В. Практические аспекты внедрения электрообогрева резервуаров и антиобледенительных кровель зданий
Технологии
Афанасьев С.В., Гартман В.Л., Мораш Н.А. Технологические аспекты получения уксусной кислоты
Сертификация и стандартизация
Фадеков К.Н. Информация о продукции, прошедшей сертификацию в Ассоциации «СЦ НАСТХОЛ»