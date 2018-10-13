Химическая техника №9/2018

Содержание

Безопасность и надежность

Уникальные решения при обнаружении пожара на объектах промышленности и нефтегазовом комплексе

Технологическое и охранное видеонаблюдение производственных объектов

Интерком системы от COMMEND – безупречная связь

Комплексные системы безопасности Honeywell на защите предприятий химической промышленности

Автоматизация и метрология

Кац Б.А., Молчанов А.Ю. Цифровизация процессов управления ТОиР: проблемы и решения

Усачев В.Ю. АСУТП опасных производственных объектов. Приоритетность сигналов ПАЗ

Мониторинг и диагностика

Зубкова С.Ю., Романов Р.А. Современные методы анализа масел и смазочных материалов

Васенин А.Б., Степанов С.Е. Экспериментальные исследования изменения магнитного поля трубопровода в зонах поверхностных дефектов

Степанов С.Е. Встроенные системы диагностики по нормативным требованиям электроприводных газоперекачивающих агрегатов

Энергоэффективность

Крюков О.В. Практические аспекты внедрения электрообогрева резервуаров и антиобледенительных кровель зданий

Технологии

Афанасьев С.В., Гартман В.Л., Мораш Н.А. Технологические аспекты получения уксусной кислоты

Сертификация и стандартизация

Фадеков К.Н. Информация о продукции, прошедшей сертификацию в Ассоциации «СЦ НАСТХОЛ»