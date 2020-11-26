26 ноября 2020 г. на 72-м году жизни не стало Владимира Михайловича Седова, технического директора ЗАО «НПО «Ленкор».

С момента окончания Ленинградского Технологического института имени Ленсовета по специальности инженер-механик В.М. Седов работал во Всероссийском научно-исследовательском институт нефтехимических процессов (ОАО «ВНИИНефтехим»). Начав свою деятельность в должности инженера, он стал заместителем Юрия Ивановича Арчакова, заведующего лабораторией №9, затем заведующим отделом инжиниринга и заместителем генерального директора по научной работе и инжинирингу. Владимир Михайлович всегда отличался колоссальной трудоспособностью, глубокими знаниями процессов нефтепереработки, эксплуатации и ремонта нефтезаводского оборудования. Он был увлечен своей работой и всегда был в гуще событий, происходящих на заводах, проводя много времени в командировках.

Его разработки внедрены на многих предприятиях отрасли в России и СНГ. В ОАО «ВНИИНефтехим» В.М. Седов являлся руководителем направлений по исследованию материального оформления нефтехимических процессов, стойкости конструкционных материалов, повышения надежности и безопасности эксплуатации оборудования. Эту деятельность он успешно продолжал до последних дней в качестве технического директора ЗАО «НПО «Ленкор».

Владимир Михайлович – кандидат технических наук, его диссертация была посвящена проблемам длительной работоспособности конструкционных материалов в условиях воздействия водородсодержащих сред при повышенных температурах и давлениях. Результаты его научных исследований всегда успешно сочетались с решением практических задач и получением хороших результатов.

В.М. Седов – автор более 100 научных трудов, авторских свидетельств, патентов. В 1999 году ему присвоено звание Почетный нефтехимик, в 2000 г. присуждена Премия Правительства России и звание Лауреата Премии Правительства России за заслуги в области науки и техники.

Владимир Михайлович был одним из постоянных членов Совета главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Участие в работе Совета более 20 лет стало важной частью его жизни. Его всегда можно было встретить на ежегодных совещаниях главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, семинарах и конференциях, организуемых Советом главных механиков. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением специалистов отрасли и коллег-ученых.

Владимир Михайлович был светлым, добрым и очень интеллигентным человеком. Широта его интересов поражала.

Память о нем навсегда сохранится в сердцах друзей и коллег, всех, кто его знал, кому он помогал и кто общался с ним.

Нам будет его очень не хватать.

Совет главных механиков, редакция портала Chemtech.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Михайловича Седова.