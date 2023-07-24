Создателю и руководителю научной политехнической школы турбокомпрессоростроения Юрию Борисовичу ГАЛЕРКИНУ 90 лет

Профессор, доктор технических наук, заслуженный работник высшей школы Юрий Борисович Галеркин – безусловно, самый авторитетный российский ученый-турбокомпрессорщик.

Свою инженерную деятельность Юрий Борисович начал в 1957 г., став основным создателем Проблемной лаборатории компрессоростроения Ленинградского политехнического института. Он построил мощные экспериментальные стенды для испытания моделей центробежных компрессоров, изучения особенностей рабочего процесса, изобрел аппаратуру для измерения параметров потока во вращающихся рабочих колесах и методы визуализации. На основании уникальных экспериментов он разработал физическую модель рабочего процесса и ее математическое описание – Метод универсального моделирования, а также комплекс ПК-компьютерных программ оптимального проектирования и расчета характеристик центробежных компрессоров и ступеней.

В 1990–2000 гг. он и его научная группа на компрессорной кафедре создали проекты центробежных компрессоров нового поколения для газовой промышленности. Зам. председателя АО «Газпром» П.И. Родионов, академик Ю.С. Васильев, чл.-корр. М.И. Соколовский в журнале «Промышленность России» (орган СМ РФ) высоко оценили преимущество новых компрессоров с (мощностью 16…25 МВт каждый) в 4% среднеэксплуатационного КПД.

Сотрудничество Ю.Б. Галеркина и его научного коллектива с промышленностью продолжается и сейчас. По проектам Ю.Б. Галеркина в промышленности РФ работает более 400 центробежных компрессоров общей мощностью 5,5 млн. кВт. Из последних проектов следует отметить турбодетандерные агрегаты с компрессорами, созданными Ю.Б. Галеркиным, на газопроводе «Сила Сибири».

Ю.Б. Галеркин активно сотрудничал с видными учеными-компрессорщиками прошлого столетия – главным конструктором Невского завода проф. д-ром техн. наук В.Ф. Рисом, создателем казанской научной школы компрессоростроения проф. д-ром техн. наук В.Б. Шнеппом, основателем и руководителем НИИТК, теперь носящем его имя. Его учителем и старшим товарищем был еще один выдающийся ученый – заведующий кафедрой компрессоростроения, ректор ЛПИ проф. д-р техн.наук К.П Селезнев. С конца 1950-х гг. Ю.Б. Галеркин был заместителем К.П. Селезнева по научной, а позже – по учебной работе. В 1973–1983 г. Ю.Б Галеркин фактически был заведующим кафедрой во время ректорства К.П. Селезнева.

Юрий Борисович активно участвовал в работе советов по компрессоростроению, организуемых К.П. Селезневым при министерствах высшего образования и химического машиностроения, в Госкомитете по науке и технике СССР. После кончины К.П. Селезнева в 1998 г. он возглавил Ассоциацию компрессорщиков и пневматиков и редакцию журнала «Компрессорная техника и пневматика», которыми руководил до 2017 г.

При Ю.Б. Галеркине ассоциация провела шесть Международных конференций по компрессоростроению, инициировала в 2002 г. проведение ежегодного Международного форума «Насосы. Компрессоры. Арматура» – PCV-Expo (Москва) с компрессорными конференциями. Ю.Б. Галеркин выдвинул и реализовал идею практической встречи инженеров и руководителей промышленности – ежегодный международный симпозиум «Потребители – производители компрессоров и компрессорного оборудования». В 1994–2015 гг. он провел 19 симпозиумов, в которых приняли участие около 3000 делегатов и все основные мировые производители компрессоров.

В 2013 г. Ю.Б. Галеркин завершил работу в качестве заведующего кафедрой компрессорной, вакуумной и холодильной техники Санкт-Петербургского политехнического университета. На тот момент на кафедре было 19 преподавателей, в том числе пять профессоров д-ров техн. наук и семь доцентов канд. техн. наук. Прием студентов осуществлялся в три академические группы. Кафедра занимала 1-е место на конкурсе среди кафедр СПбПУ.

С 2013 г. его научный коллектив ведет работу в организованной Ю.Б. Галеркиным НИЛ «Газовая динамика турбомашин» Центра НТИ СПбПУ. В настоящее время НИЛ выполнены работы по контрактам с промышленностью и грантам на 80 миллионов рублей. Промышленностью построены центробежные компрессоры по 15 проектам, выполненным Методом универсального моделирования. В 2017–2021 гг. сотрудники НИЛ Ю.Б. Галеркина защитили три докторские и четыре кандидатские диссертации. Ю.Б. Галеркин подчеркивает, что необходимость заботы о молодых коллегах ему внушил его учитель К.П. Селезнев. Сейчас к представлению диссертации в диссертационный совет готов иранский аспирант Ю.Б. Галеркина. Всего в научной группе работали многие десятки молодых ученых, защитивших докторские и кандидатские диссертации и работающие в различных вузах и предприятиях страны.

В 2021 г. Ю.Б. Галеркина избрали профессором Вышей школы энергомашиностроения Института энергетики СПбПУ сроком на 5 лет. К преподавательской работе привлечены и другие члены его научного коллектива.

Коллеги юбиляра академик РАН Ю.С. Васильев, член-корреспондент Ю.К. Петреня, доктора технических наук К.В. Солдатова, А.Ф. Рекстин, А.А. Дроздов написали и издали книгу «Труды Политехнической научной школы Турбокомпрессоростроения 21 ВЕКА (К 90-летию со дня рождения создателя политехнической школы турбокомпрессоростроения 21 века Юрия Борисовича Галеркина)». Она доступна в бумажном формате и по электронному адресу https://ie.spbstu.ru/literatura/.

Коллеги юбиляра отмечают его обязательность и ответственное отношение к общему делу. Юрий Борисович – «играющий тренер». Более 90% из его более 500 статей и докладов, 100% технических отчетов написаны им лично.

Впечатляют энтузиазм, напористость и трудоспособность юбиляра. Он активно выступает с докладами на совещаниях индустриальных партнеров. Совсем недавно он посетил компрессорные станции ПАО «Газпром», где дал конкретные предложения по улучшению работы компрессорного оборудования. В 2021 г. он написал и издал очередную монографию, в юбилейном году выпустит еще одну.

Сейчас в составе его в целом молодой команды работают четыре доктора и три кандидата технических наук – специалисты по турбокомпрессорам. Коллектив привлечен к работе над интересными проектами и аналитическими работами и готов внести дальнейший вклад в развитие науки и создание отечественной компрессорной техники выше мирового уровня.

Ассоциация компрессорщиков и пневматиков и редакция журнала от всего сердца поздравляют юбиляра, желают ему здоровья, успешной и долгой работы вместе с его коллективом!