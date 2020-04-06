(14.11.1933 – 5.04.2020)

С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 апреля ушел из жизни Альберт Константинович Чернышев.

Альберт Константинович окончил Томский политехнический институт по специальности «Технология неорганических веществ» в 1956 году и был направлен на работу в Кемеровский филиал Государственного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза (ГИАП).

В 1971 году был переведен в Москву, где возглавил отдел научно-технической информации ГИАП.

В 1995 году при его активном участии был организован Клуб НТИ предприятий, производящих минеральные удобрения на территории СНГ и стран Балтии, в работе которого он принимал активное участие практически до последнего дня, являясь его научным директором.

Альберт Константинович — доктор технических наук, член-корреспондент Международной академии информатизации, автор более 100 научных работ по технологии неорганических веществ, экологии, технике безопасности и номографии.