Автор: Д.С. Бирюков (ООО «ГК «ИНТРАТУЛ»). Опубликовано в журнале Химическая техника №6/2018

Какими ресурсами и компетенциями в целом должна обладать современная инжиниринговая компания? Безусловно, важны и обширный пул поставщиков, и компетентная команда технических специалистов, и отлаженные схемы контроля исполнения проектов, но успех зачастую определяется небольшими деталями, выделяющими компанию из ряда ей подобных. Что делать, если производитель не может внести в конструкцию своего весьма успешного на рынке серийного изделия изменения, так необходимые именно вашему клиенту? Что, если нужного оборудования вообще нет на рынке, а без него комплексная задача клиента не решается? На помощь приходят такие важные инструменты, как конструирование под штучное или мелкосерийное производство и промышленная кооперация.

Конструирование под разовое производство имеет свои особенности: нужно тщательно подходить к выбору материала (возможно, нужную вам сталь можно купить только в количестве, в десяток раз превышающем производственную потребность), умело «жонглировать» возможностями подрядчиков, избегая простоя, и с особым пристрастием контролировать результат, ведь возможности исправить недочеты может и не быть.

Опыт Группы компаний «ИНТРАТУЛ» показывает, что успешно решать обозначенные выше задачи можно силами достаточно компактной конструкторско-технологической группы, состоящей из специалистов различного профиля, с обязательным включением менеджера по межзаводской кооперации. За годы существования такой группы нашли свое воплощение в «металле» различные специфические задачи клиентов.

Один из клиентов, подразделение крупной международной инжиниринговой компании, оказался в непростой ситуации, когда ему понадобилось провести техническое обслуживание теплообменных аппаратов, установленных европейским подрядчиком при строительстве химического завода. Особенности установки теплообменников не позволили использовать типовые экстракторы трубных пучков, которые предлагаются на рынке. При реализации проекта каждый из этапов (проектирование, детальное конструирование и изготовления экстрактора) утверждался клиентом отдельно, а итоговый результат заслужил самые высокие оценки.

Аналогичная задача была решена и для нужд сервисного подразделении Группы компаний ИНТРАТУЛ – Сервисной Компании ИНТРА, в связи с необходимостью обслуживания регенератор-рекуператора блока очистки на одном из предприятий компании «ФосАгро».

Штатный экстрактор, поставлявшийся вместе с установкой, оказался разукомплектован и не мог быть использован для проведения работ, кроме того, конструкция колонны не позволяла произвести экстракцию трубных пучков с помощью оборудования Piennemann, имевшегося в распоряжении Сервисной Компании ИНТРА. Ситуация обострялась необходимостью выполнения работ по очистке в течение месяца. Задачу удалось решить в сжатые сроки благодаря слаженной работе конструкторской группы и подрядчиков.

Доводилось нашей конструкторской группе участвовать и в решении по-настоящему уникальных задач. Один из наших клиентов участвует в международном проекте строительства экспериментального термоядерного реактора ITER. Для обработки кожуха сверхпроводящего кабеля ему потребовался фрезерный станок с ЧПУ специальной конструкции. Сотрудничество оказалось столь плодотворным, что станок претерпел уже несколько модификаций, перейдя из штучного в мелкосерийный.

Отдельно стоит упомянуть про инструментарий, которым пользуются специалисты, ведь даже самым красивым идеям нужно помочь быстро «дозреть» до воплощения, притом без технических ошибок. Использование современных CAD-продуктов и перекрестный контроль документации внутри группы – основа успешной работы. Кроме того, проверить надежность конструкции инженеру помогает метод конечных элементов (МКЭ).

Такой опыт работы конструкторско-технологического блока группы компаний ИНТРАТУЛ позволяет с уверенностью браться за реализацию большинства нестандартных задач, возникающих у наших клиентов в различных отраслях промышленности.