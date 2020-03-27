29 марта исполняется 85-лет генеральному конструктору — первому заместителю генерального директора НПО «Искра», член-корреспонденту Российской Академии наук, доктору технических наук, профессору, члену Российской академии ракетно-артиллерийских наук, академику Российской академии космонавтики, лауреату Ленинской премии, премии Госкомоборонпрома, премии правительства РФ, лауреат Строгановской премии, «Заслуженному деятелю науки и техники РФ», «Заслуженному создателю космической техники», «Ветерану космонавтики России», «Почетному работнику газовой промышленности», «Почетному гражданину Перми и Пермской области» Михаилу Ивановичу Соколовскому.

Свою трудовую деятельность в Научно-производственном объединении «Искра» М.И. Соколовский начал с 1958 года, пройдя путь от молодого специалиста до руководителя предприятия.

М.И. Соколовский – крупный ученый и конструктор, научный руководитель, организатор теоретических и экспериментальных исследований в области создания энергетических установок на твердом топливе, которые успешно эксплуатируются в составе ракетных комплексов для РВСН и ВМФ. Под руководством М.И. Соколовского в НПО «Искра» освоен ряд новых направлений деятельности – это разработка и изготовление оборудования серии «Урал» для топливно-энергетического комплекса РФ — газоперекачивающих агрегатов и электростанций на базе газотурбинных технологий, компрессорной техники, оборудования для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих отраслей.

Оборудование серии «Урал» используются на стратегически важных для России магистральных газопроводах ПАО «Газпром»: «Голубой поток», «Ямал-Европа», «Северный поток», «Бованенково-Ухта», «Ухта-Торжок», «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Сила Сибири», а также в проектах по сжижению природного газа: Ямал СПГ, Амурский СПГ, СПГ КС «Портовая». Основу современного парка газоперекачивающих агрегатов «Газпрома» составляют агрегаты серии «Урал». Поставки осуществляются и для других независимых газодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, таких как: ОАО «Севернефтегазпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК».

Залогом успешной работы в разных направлениях деятельности предприятия стала подготовка кадров. Являясь Заведующим кафедры РКТЭС Аэрокосмического факультета ФГБОУВО «Пермского национального исследовательского политехнического университета М.И. Соколовский возглавил подготовку специалистов востребованных на предприятии специальностей, обеспечивших основные компетенции предприятия.

Уважаемый Михаил Иванович!

От всей души поздравляем Вас с внушающей уважение значительной датой рождения!

За время работы на предприятии вы прошли славный путь профессионального становления, творческого роста, преодоления трудностей и ярких трудовых успехов.

Вместе с основателями предприятия Вы участвовали в создании и сохранении традиций предприятия, поддерживающих преемственность поколений творческой интеллигенции предприятия и позволяющих непрерывно двигаться вперед.

Ваше имя стало неотъемлемой частью истории НПО «Искра».

Пусть все лучшее, что вы сделали, получит дальнейшее развитие, а новым начинаниям сопутствует удача и процветание.

Мы испытываем гордость, что имеем честь работать с Вами.

Искренне желаем Вам долгих лет жизни, полноты сил, благополучия, взаимопонимания и надежных людей рядом!

Коллектив ПАО НПО «Искра»