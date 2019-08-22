С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 августа 2019 года после тяжелой болезни на 67-м году жизни скончался Борис Сергеевич Кабанов — основатель и бессменный Председатель Совета главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России, член Попечительского совета журнала «Химическая техника». Борис Сергеевич внес огромный вклад в организацию работы профессионального сообщества. Благодаря его энтузиазму, глубокому знанию проблем отрасли, высокому авторитету, организаторским способностям Совет главных механиков играет заметную роль в решении проблем нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Борис Сергеевич был и инициатором создания журнала «Химическая техника» и постоянно способствовал его развитию.

Бориса Сергеевича все знали, как замечательного человека, умного, доброго, высококвалифицированного специалиста, искренне болеющего за выбранное им дело. Общение с ним всегда приносило не только много позитива, радости и энергии, но и обогащало ценным опытом, которым он щедро делился со всеми.

С нами не стало замечательного светлого человека, надежного друга, талантливого и уважаемого руководителя. Память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и друзей.

Мы глубоко скорбим по поводу его безвременной кончины и приносим свои соболезнования его родным и близким.

Редакция журнала «Химическая техника»