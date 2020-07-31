Авторы: Пейдж Мэри Морс (Paige Marie Morse), директор по развитию химической отрасли (Aspen Technology) Опубликовано на портале «Химическая техника», июль 2020

Представители химической отрасли уделяют устойчивому развитию все больше внимания с целью снизить энергопотребление, количество выбросов и объем отходов. Эта задача влияет на разные сферы бизнеса, а для ее решения требуется стратегический подход, который позволит достигнуть поставленных целей и оценить сопутствующие сложности.

Устойчивое развитие невозможно представить без цифровых технологий, благодаря которым многие десятилетия удается снижать энергопотребление, количество отходов и выбросов. Технологии не только повышают эффективность, но и помогают действовать более гибко и привлекать квалифицированные кадры, которые обеспечат развитие компании.

Цифровые инструменты уже давно помогают повышать эффективность и способствуют устойчивому развитию. Это не секрет для специалистов химической отрасли. Исторически принято выражать снижение энергопотребления в денежном эквиваленте, но отрасль стремится перейти на другие показатели количества сэкономленной электроэнергии и эффективности рабочих процессов.

Снижение энергопотребления выгодно для бизнеса. Например, автоматизация обучения, которая помогает быстрее вводить сотрудников в курс дела, или подробные технические руководства не только привлекут и удержат хороших специалистов, но и помогут сократить количество ошибок на производстве из-за человеческого фактора. Кроме того, многие цифровые решения повышают гибкость рабочих процессов, что позволяет эффективно управлять активами в соответствии с конъюнктурой рынка.

На сегодняшний день активно внедряются показатели, не связанные с денежным выражением. Самый распространенный из них — количество выделяемого в результате производства углекислого газа (CO 2 ). Цифровые технологии упрощают контроль этих показателей и делают процесс более наглядным.

Не менее важную роль играют другие показатели эффективности, в том числе соблюдение спецификаций и качество продукции. В случае некондиции или брака партию относят к отходам, так как она не соответствует требованиям. Если технология помогает повысить качество продукции, она также способствует сокращению количества отходов и росту эффективности.

Сделать производство более эффективным можно с помощью инструментов календарного планирования производственных процессов, которые сокращают количество брака на каждом этапе. Инструменты планирования помогают определиться, исходя из потребительского спроса, когда и каким образом произвести продукцию. Это экономит энергию и снижает количество отходов. Также существуют отличные инструменты управления переработкой, которые решают проблему утилизации использованного пластика.

Помимо этого, с помощью передовых технологий можно сопоставлять показатели выбросов с этапами технологических процессов. Например, цифровое моделирование поможет систематизировать данные о каждом процессе и выбрать альтернативный вариант. На существующем производстве цифровые решения могут точно отслеживать количество выбросов и объем продукции. Это невозможно делать вручную, так как необходимо учитывать и корректировать множество сложных процессов. Тем временем передовые цифровые инструменты позволяют сотрудникам оценивать влияние каждого изменения и принимать решение о том, как его лучше осуществить.

На нестабильном промышленном рынке очень важно добиться устойчивой рентабельности бизнеса. Еще одна важная технология, которая поддерживает финансовую стабильность промышленного предприятия, — это программное обеспечение для анализа надежности. Оно может предсказать выход оборудования из строя, иногда за несколько недель до события. Без инструментов упреждающей диагностики, которые помогают избежать сбоев, компании терпят серьезные убытки из-за простоя оборудования и тратят больше средств на срочный ремонт. А некоторые события могут привести к увеличению объемов выбросов.

Упреждающая диагностика — это не просто цифровое новшество, которое повышает эффективность химического предприятия. Она также непосредственно влияет на прибыль компании, сокращает время внепланового простоя оборудования и позволяет повысить его производительность до предела. В этом смысле ПО для анализа надежности незаменимо при техническом обслуживании. Опираясь на данные о предельной производительности, оно помогает использовать оборудование максимально эффективно, исключая повреждения и выход из строя. Помимо этого, благодаря упреждающей диагностике можно заранее узнавать о неисправностях или поломках оборудования, а значит, избегать опасных ситуаций, угрожающих жизни сотрудников.

Безопасность работников химического предприятия и местных жителей имеет первостепенное значение, а обеспечивать ее помогают технологии, гарантирующие надежность производственных процессов. Это также влияет на ситуацию с кадрами. Усиление безопасности на рабочих местах благодаря безотказной работе оборудования способствует притоку кадров в отрасль.

Технологии улучшают рабочие процессы, а значит, сотрудники могут глубже погрузиться в дела и зачастую даже получить представление о работе всего предприятия. Новых сотрудников можно быстро вводить в курс дела с помощью моделирования. Это поможет вникнуть в производственные процессы, понять свои обязанности и испытать себя в сложных ситуациях, которые могут возникнуть.

В смоделированных обстоятельствах оператор может делать ошибки и учиться на них, и это никак не скажется на работе предприятия. Эффективное обучение сотрудников с использованием технологий выгодно компании. Оно упрощает адаптацию новых сотрудников и делает работу более интересной. Кроме того, ПО повышает эффективность сотрудников и полностью меняет представление о работе на промышленном предприятии. Оно выводит компанию на новый, современный уровень и избавляет от сложностей, которые ее исторически сопровождают.

При переходе на цифровые технологии появляются решения, способные справиться со всеми этими задачами, лучше контролировать все сферы бизнеса и обеспечить гибкость для адаптации к меняющемуся рынку.