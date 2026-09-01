Авторы: Гарданов А.Р., Ростанин Н.Н., Сергеева К.А., Малкин А.А. (ООО «САПР-НЕФТЕОРГХИМ»), (основано на анализе ранних публикаций специалистов ООО «САПР-НЕФТЕОРГХИМ»)
Опубликовано на портале «Химическая техника», сентябрь 2026
Специалисты ООО «САПР-НЕФТЕОРГХИМ» работают на рынке технологий нефтепереработки, газопереработки, нефтехимии с 1991 года, разрабатывая технологические процессы, проектную и конструкторскую документацию на изготовление оборудования, участвуют в работе по строительству и запуску промышленных производств.
Разработки специалистов компании защищены свыше 70 патентами на изобретения и полезные модели РФ и ЕАПО.
Развитие малотоннажных производств, перерабатывающих нефтяное сырье в Российской Федерации
Работа малых нефтеперерабатывающих предприятий на локальных рынках требует повышения глубины переработки нефтяного сырья и обеспечения соответствия выпускаемых моторных топлив требованиям нормативных документов.
Оптимальная производительность малотоннажных НПЗ, имеющих перспективу работы на рынке РФ (из статьи 2009 г.)
Рентабельными и конкурентоспособными при производстве высококачественных топлив могут стать предприятия производительностью:
- по газовому конденсату – от 300 000 т сырья в год;
- по смесевому сырью – от 500 000 т сырья в год;
- по нефти – до 1 000 000 т сырья в год.
Локальная нефтепереработка как решение проблемы дефицита моторных топлив
Появившаяся проблема с внешним повреждением и выводом из рабочего состояния перерабатывающих мощностей крупных предприятий и решение от 8 июля 2026 г. на правительственном совещании о возможности использования топлива уровня экологического класса 3, позволяет получать средние дистилляты с использованием установок первичной ректификации и использовать их в виде моторных топлив для собственных нужд компании, области, региона.
Производительность этих установок не ограничена минимумом, указанным выше, а только решаемой задачей.
В то же время, без дальнейшего развития с течением времени такие производства перестанут быть востребованными (не выдержат конкуренцию), но смогут сохраниться в составе крупных компаний, использующих топливо для своих производственных нужд.
Перспективная и экономически обоснованная работа малого НПЗ возможна только с оптимизацией производительности и увеличением глубины переработки нефтяного сырья.
На сегодняшний день наличие большого количества вторичных процессов у средних и крупных предприятий топливного профиля не является преимуществом перед правильно сформированной технологической схемой малого предприятия.
Внедрение в схему НПЗ установки по получению высокооктанового бензина с использованием катализаторов на основе цеолитов группы пентасилов обеспечивает производство высокооктанового компонента бензина с качеством, соответствующим экологическому классу 5 по ГОСТ 32513-2013.
Внедрение в схему НПЗ переработки мазута при помощи термоокислительного крекинга обеспечивает глубину переработки нефтяного сырья.
Небольшая установка по производству метанола/водорода из общезаводских газов решает вопрос гидроочистки газойлевых фракций и получения качественных дизельных топлив и высокооктанового бензина.
Строительство и развитие таких предприятий не требует привлечения критичных (незаменимых) технологий и оборудования вне границ РФ.
В дополнение, при строительстве такого предприятия (или дооборудования существующих мини-заводов) отрабатывается практическая возможность перерабатывать тяжелые нефти.
Предлагаемая к развитию и реализации блок-схема малого НПЗ
Для процесса синтеза бензина на установке, в реакторный блок которой загружен цеолитсодержащий катализатор, в составе предприятия возможно малотоннажное производство метанола из общезаводских газов.
|Поток
|Массовый расход, т/год
|% масс. на сырье
|1
|2
|3
|Поступило на установку:
|НЕФТЬ
|500000
|100,00
|ИТОГО
|500000
|100,00
|*Получено продукции:
|Высокооктановый компонент бензина
(Бензин АИ-92, 95)
|71706
|14,34
|Дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое)
|315036
|63,01
|Битум модифицированный (дорожный), топливо котельное
|84003
|16,80
|ИТОГО
|470745
|94,15
* сжиженный газ в балансе переработки тяжелой нефти не учитывался.
Описание технологических процессов, обеспечивающих требуемое качество товарной продукции и экономические показатели
Процесс переработки низкооктановых бензинов
Переработке подвергаются жидкие углеводородные фракции с температурой кипения 45–160°С совместно с кислородсодержащими соединениями.
Реакция превращения прямогонной фракции в компонент высокооктанового бензина ведется в одном из двух реакторов со стационарным слоем катализатора (один реактор в работе, второй – в регенерации или в режиме ожидания).
В качестве катализатора используется модифицированный катализатор с использованием цеолитов группы пентасилов.
Температура процесса 350–420°С, повышается во времени реакционного цикла в связи с уменьшением активности катализатора.
Давление процесса: 1,4–1,8 МПа.
Сепарация газопродуктовой смеси осуществляется при давлении 1,2–1,8 МПа, температуре 30–35°С.
Отделение фракции С3-С4 от фракции С5+ производится в ректификационном блоке.
При переработке прямогонных фракций бензина при наличии сернистых соединений до 170 ррm, в высокооктановой фракции содержание остаточных сернистых соединений ниже 5 ррm, содержание ароматических углеводородов ниже 35% об., содержание непредельных углеводородов – до 5% об. (ниже 18% об. по ГОСТ 32513-2013), содержание бензола – ниже 1% об.
Таблица 1
Качество высокооктанового бензина
Процесс термоокислительного крекинга
Основное назначение процесса термодеструктивной переработки – увеличение глубины переработки нефтяного сырья с получением углеводородных газов, бензиновых, керосин-газойлевых, газойлевых фракций и тяжелых остатков.
Сущность термоокислительного крекинга заключается в инициировании процесса крекинга перед сокинг-камерой при температуре сырьевого потока 440–470°С.
Внедрение процесса термоокислительного крекинга позволяет:
- изъять из мазута свыше 65% масс. светлых нефтепродуктов и получить из крекинг-остатка дорожный, строительный и модифицированный битум и котельное топливо;
- увеличить глубину переработки нефти до 85-90%, а при производстве битума и более;
- расширить ресурсы сырья для установок гидроочистки;
- выработать дополнительное количество легких и средних дистиллятов, вовлекаемых в процесс гидроочистки и используемых как моторные топлива;
- улучшить экономические показатели предприятия (низкие капитальные и эксплуатационные затраты);
- сделать рентабельной переработку тяжелой нефти.
Характеристика получаемых продуктов при переработке сернистого мазута (сырье для установок гидроочистки и производства битума)
Таблица 2
Бензиновая фракция (н.к.–140°С)
|Наименование показателя
|Значение показателя
|Массовая доля серы, % масс.
|0,36
|Плотность при 20оС, кг/м3
|718
|Йодное число, г йода на 100 г топлива
|71,3
|Концентрация фактических смол, мг/100 мл
|6,0
|Фракционный состав:
|Температура начала перегонки, оС
|59
|10% перегоняется при температуре, оС
|78
|50% перегоняется при температуре, оС
|109
|90% перегоняется при температуре, оС
|137
|Конец кипения, оС
|151
|Остаток в колбе, %
|1,5
|Остаток и потери, %
|3,5
Таблица 3
Дизельная фракция (140–320°С)
|Наименование показателя
|Значение показателя
|Массовая доля серы, % масс.
|1,13
|Плотность при 20°С, кг/м3
|836
|Йодное число
|39,2
|Цетановое число
|39,2
|Вязкость кинематическая, при 20°С, мм2/с
|3,014
|Температура помутнения, °С
|-32
|Температура застывания, °С
|-42
|Коксуемость 10% остатка после фракционирования, % масс.
|0,08
|Фракционный состав:
|50% перегоняется при температуре, °С
|255
|96% перегоняется при температуре, °С
|316
Таблица 4
Газойлевая фракция (320–350°С)
|Наименование показателя
|Значение показателя
|Массовая доля серы, % масс.
|1,91
|Плотность при 20 °С, кг/м3
|894
Таблица 5
Свойства фракции >350оС (сырье производства битума, котельных топлив)
|Наименование показателя
|Значение показателя
|Вязкость условная при 80оС, градусы ВУ
|21,1
|Вязкость условная при 100оС, градусы ВУ
|10,0
|Зольность (для малозольного мазута),
% масс.
|0,0046
|Массовая доля механических примесей,
% масс.
|0,043
|Массовая доля серы (для мазута вида V), % масс.
|2,54
|Коксуемость по Конрадсону, % масс.
|19,4
|Температура застывания, оС
|28
|Температура вспышки в открытом тигле, оС
|246
|Плотность при 20оС, кг/м3
|1012
ВЫВОДЫ
8 июля 2026 года на правительственном совещании (стенограмма опубликована на официальном сайте Президента Российской Федерации kremlin.ru) было указано на необходимость развития и усовершенствования в Российской Федерации локальных НПЗ.
Хорошим решением был бы механизм привлечения к развитию/строительству малых (локальных) НПЗ независимых сетей АЗС и независимых производителей нефти.
В 90-е годы, до становления ВИНК, сбытовые сети и производители нефти являлись основным звеном в производстве и влиянии на нефтепереработку, они обеспечивали оборот денежных средств и от них зависело, будет завод функционировать или нет.
Независимые сети АЗС и независимые производители нефти для обеспечения стабильности бизнеса могут получить источник качественных топлив и влияние на этот источник, приняв участие в развитии малой и средней нефтепереработки и нефтехимии.
Аналогичная ситуация с производителями ограниченных количеств нефтяного сырья.
ООО «САПР-НЕФТЕОРГХИМ» имеет технологические, организационные и реализационные возможности строительства, запуска и эксплуатации производств по предложенному направлению.
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