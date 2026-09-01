Авторы: Гарданов А.Р., Ростанин Н.Н., Сергеева К.А., Малкин А.А. (ООО «САПР-НЕФТЕОРГХИМ»), (основано на анализе ранних публикаций специалистов ООО «САПР-НЕФТЕОРГХИМ») Опубликовано на портале «Химическая техника», сентябрь 2026

Специалисты ООО «САПР-НЕФТЕОРГХИМ» работают на рынке технологий нефтепереработки, газопереработки, нефтехимии с 1991 года, разрабатывая технологические процессы, проектную и конструкторскую документацию на изготовление оборудования, участвуют в работе по строительству и запуску промышленных производств.

Разработки специалистов компании защищены свыше 70 патентами на изобретения и полезные модели РФ и ЕАПО.

Развитие малотоннажных производств, перерабатывающих нефтяное сырье в Российской Федерации

Работа малых нефтеперерабатывающих предприятий на локальных рынках требует повышения глубины переработки нефтяного сырья и обеспечения соответствия выпускаемых моторных топлив требованиям нормативных документов.

Оптимальная производительность малотоннажных НПЗ, имеющих перспективу работы на рынке РФ (из статьи 2009 г.)

Рентабельными и конкурентоспособными при производстве высококачественных топлив могут стать предприятия производительностью:

по газовому конденсату – от 300 000 т сырья в год;

по смесевому сырью – от 500 000 т сырья в год;

по нефти – до 1 000 000 т сырья в год.

Локальная нефтепереработка как решение проблемы дефицита моторных топлив

Появившаяся проблема с внешним повреждением и выводом из рабочего состояния перерабатывающих мощностей крупных предприятий и решение от 8 июля 2026 г. на правительственном совещании о возможности использования топлива уровня экологического класса 3, позволяет получать средние дистилляты с использованием установок первичной ректификации и использовать их в виде моторных топлив для собственных нужд компании, области, региона.

Производительность этих установок не ограничена минимумом, указанным выше, а только решаемой задачей.

В то же время, без дальнейшего развития с течением времени такие производства перестанут быть востребованными (не выдержат конкуренцию), но смогут сохраниться в составе крупных компаний, использующих топливо для своих производственных нужд.

Перспективная и экономически обоснованная работа малого НПЗ возможна только с оптимизацией производительности и увеличением глубины переработки нефтяного сырья.

На сегодняшний день наличие большого количества вторичных процессов у средних и крупных предприятий топливного профиля не является преимуществом перед правильно сформированной технологической схемой малого предприятия.

Внедрение в схему НПЗ установки по получению высокооктанового бензина с использованием катализаторов на основе цеолитов группы пентасилов обеспечивает производство высокооктанового компонента бензина с качеством, соответствующим экологическому классу 5 по ГОСТ 32513-2013.

Внедрение в схему НПЗ переработки мазута при помощи термоокислительного крекинга обеспечивает глубину переработки нефтяного сырья.

Небольшая установка по производству метанола/водорода из общезаводских газов решает вопрос гидроочистки газойлевых фракций и получения качественных дизельных топлив и высокооктанового бензина.

Строительство и развитие таких предприятий не требует привлечения критичных (незаменимых) технологий и оборудования вне границ РФ.

В дополнение, при строительстве такого предприятия (или дооборудования существующих мини-заводов) отрабатывается практическая возможность перерабатывать тяжелые нефти.

Предлагаемая к развитию и реализации блок-схема малого НПЗ

Для процесса синтеза бензина на установке, в реакторный блок которой загружен цеолитсодержащий катализатор, в составе предприятия возможно малотоннажное производство метанола из общезаводских газов.

Поток Массовый расход, т/год % масс. на сырье 1 2 3 Поступило на установку: НЕФТЬ 500000 100,00 ИТОГО 500000 100,00 *Получено продукции: Высокооктановый компонент бензина (Бензин АИ-92, 95) 71706 14,34 Дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое) 315036 63,01 Битум модифицированный (дорожный), топливо котельное 84003 16,80 ИТОГО 470745 94,15

* сжиженный газ в балансе переработки тяжелой нефти не учитывался.

Описание технологических процессов, обеспечивающих требуемое качество товарной продукции и экономические показатели

Процесс переработки низкооктановых бензинов

Переработке подвергаются жидкие углеводородные фракции с температурой кипения 45–160°С совместно с кислородсодержащими соединениями.

Реакция превращения прямогонной фракции в компонент высокооктанового бензина ведется в одном из двух реакторов со стационарным слоем катализатора (один реактор в работе, второй – в регенерации или в режиме ожидания).

В качестве катализатора используется модифицированный катализатор с использованием цеолитов группы пентасилов.

Температура процесса 350–420°С, повышается во времени реакционного цикла в связи с уменьшением активности катализатора.

Давление процесса: 1,4–1,8 МПа.

Сепарация газопродуктовой смеси осуществляется при давлении 1,2–1,8 МПа, температуре 30–35°С.

Отделение фракции С 3 -С 4 от фракции С 5+ производится в ректификационном блоке.

При переработке прямогонных фракций бензина при наличии сернистых соединений до 170 ррm, в высокооктановой фракции содержание остаточных сернистых соединений ниже 5 ррm, содержание ароматических углеводородов ниже 35% об., содержание непредельных углеводородов – до 5% об. (ниже 18% об. по ГОСТ 32513-2013), содержание бензола – ниже 1% об.

Таблица 1

Качество высокооктанового бензина

Процесс термоокислительного крекинга

Основное назначение процесса термодеструктивной переработки – увеличение глубины переработки нефтяного сырья с получением углеводородных газов, бензиновых, керосин-газойлевых, газойлевых фракций и тяжелых остатков.

Сущность термоокислительного крекинга заключается в инициировании процесса крекинга перед сокинг-камерой при температуре сырьевого потока 440–470°С.

Внедрение процесса термоокислительного крекинга позволяет:

изъять из мазута свыше 65% масс. светлых нефтепродуктов и получить из крекинг-остатка дорожный, строительный и модифицированный битум и котельное топливо;

увеличить глубину переработки нефти до 85-90%, а при производстве битума и более;

расширить ресурсы сырья для установок гидроочистки;

выработать дополнительное количество легких и средних дистиллятов, вовлекаемых в процесс гидроочистки и используемых как моторные топлива;

улучшить экономические показатели предприятия (низкие капитальные и эксплуатационные затраты);

сделать рентабельной переработку тяжелой нефти.

Характеристика получаемых продуктов при переработке сернистого мазута (сырье для установок гидроочистки и производства битума)

Таблица 2

Бензиновая фракция (н.к.–140°С)

Наименование показателя Значение показателя Массовая доля серы, % масс. 0,36 Плотность при 20оС, кг/м3 718 Йодное число, г йода на 100 г топлива 71,3 Концентрация фактических смол, мг/100 мл 6,0 Фракционный состав: Температура начала перегонки, оС 59 10% перегоняется при температуре, оС 78 50% перегоняется при температуре, оС 109 90% перегоняется при температуре, оС 137 Конец кипения, оС 151 Остаток в колбе, % 1,5 Остаток и потери, % 3,5

Таблица 3

Дизельная фракция (140–320°С)

Наименование показателя Значение показателя Массовая доля серы, % масс. 1,13 Плотность при 20°С, кг/м3 836 Йодное число 39,2 Цетановое число 39,2 Вязкость кинематическая, при 20°С, мм2/с 3,014 Температура помутнения, °С -32 Температура застывания, °С -42 Коксуемость 10% остатка после фракционирования, % масс. 0,08 Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре, °С 255 96% перегоняется при температуре, °С 316

Таблица 4

Газойлевая фракция (320–350°С)

Наименование показателя Значение показателя Массовая доля серы, % масс. 1,91 Плотность при 20 °С, кг/м3 894

Таблица 5

Свойства фракции >350оС (сырье производства битума, котельных топлив)

Наименование показателя Значение показателя Вязкость условная при 80оС, градусы ВУ 21,1 Вязкость условная при 100оС, градусы ВУ 10,0 Зольность (для малозольного мазута), % масс. 0,0046 Массовая доля механических примесей, % масс. 0,043 Массовая доля серы (для мазута вида V), % масс. 2,54 Коксуемость по Конрадсону, % масс. 19,4 Температура застывания, оС 28 Температура вспышки в открытом тигле, оС 246 Плотность при 20оС, кг/м3 1012

ВЫВОДЫ

8 июля 2026 года на правительственном совещании (стенограмма опубликована на официальном сайте Президента Российской Федерации kremlin.ru) было указано на необходимость развития и усовершенствования в Российской Федерации локальных НПЗ.

Хорошим решением был бы механизм привлечения к развитию/строительству малых (локальных) НПЗ независимых сетей АЗС и независимых производителей нефти.

В 90-е годы, до становления ВИНК, сбытовые сети и производители нефти являлись основным звеном в производстве и влиянии на нефтепереработку, они обеспечивали оборот денежных средств и от них зависело, будет завод функционировать или нет.

Независимые сети АЗС и независимые производители нефти для обеспечения стабильности бизнеса могут получить источник качественных топлив и влияние на этот источник, приняв участие в развитии малой и средней нефтепереработки и нефтехимии.

Аналогичная ситуация с производителями ограниченных количеств нефтяного сырья.

ООО «САПР-НЕФТЕОРГХИМ» имеет технологические, организационные и реализационные возможности строительства, запуска и эксплуатации производств по предложенному направлению.

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