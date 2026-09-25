В рамках форума «Минеральные удобрения PRO», который проходит в Сочи в четвертый раз, руководитель управления технологий азотной кислоты Красцветмета Александр Дюков представил ретроспективный анализ развития направления в компании.

Предприятие, начинавшее в 2002 году с лицензионного производства каталитических систем по зарубежной технологии, сегодня занимает 60% российского рынка сеток и позиционирует себя как полноценный международный лицензиар процессов производства азотной кислоты. Компания зарегистрировала собственный товарный знак ennaus и владеет 23 патентами в данной области.

История проекта началась в 2002 году с заключения лицензионного соглашения с западными партнерами. Спустя десять лет плотной работы сибирские инженеры пришли к выводу, что способны развиваться самостоятельно. Масштабное перевооружение производственных мощностей, где помимо традиционных кругловязальных станков появились новые типы оборудования, позволило предприятию стать ключевым поставщиком для большинства действующих на рынке игроков. Со временем каталитическая сетка перестала быть изолированным продуктом — компания перешла к созданию комплексных инженерных решений, начав с разработки систем фильтрации и поддерживающих устройств для химических агрегатов.

«Одна из важнейших составляющих себестоимости каталитических сеток — это драгоценный металл. Снижение как вложений, так и потерь драгоценных металлов — это, то, над чем нужно работать, и сегодня мы уже подходим к тому, что можем снизить потери драгоценных металлов до 70 и даже до 80% за счет использования упрочненной системы, то есть они изначально теряют меньше драгоценных металлов в процессе эксплуатации», — отметил эксперт.

Сегодня технологические решения Красцветмета сфокусированы на повышении эффективности производств и радикальном снижении потерь дорогостоящего сырья. Разработчикам удалось увеличить степень конверсии в производстве азотной кислоты на 1,5–2%. Созданный компанией замкнутый цикл теперь включает глубокую очистку оборудования, которая уже помогла вернуть на одном из производств более 200 килограммов металла (до 30% от общей массы потерь), а также улавливание фильтрами из газовой фазы, возвращающее еще 40%. Последние опытно-промышленные испытания доказали возможность улавливания дополнительных 15% ценного вещества.

Накопленные компетенции позволили российской компании успешно экспортировать инжиниринговые услуги и проводить аудит зарубежных производств. Специалисты Красцветмета обследовали старые атмосферные агрегаты египетской компании и выявили критические нарушения технологического режима: из-за отсутствия автоматики и завышения температуры на сетках до 950 градусов фактические загрязняющие выбросы превышали проектные нормы в десятки раз. Разработанный Красцветметом базовый проект модернизации призван исправить эту ситуацию.

«Кто знает технологию, тот управляет агрегатом. Мы прошли большой путь от локального производства сеток до создания комплексных сквозных технологий», — резюмировал Александр Дюков, подчеркнув, что сегодня компания окончательно переросла статус завода-изготовителя и перешла к созданию технологий азотной кислоты.