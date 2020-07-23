В конце июня 2020 года НИИК получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проекту строительства производства метанола на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Это первый объект в НИИК, прошедший Государственную экологическую экспертизу, и Главную государственную экспертизу – полностью в режиме дистанционной работы.

21 июля 2020 года НИИК получил положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту строительства производства карбамида на ПАО «Тольяттиазот».

О проектах

Мощность производства метанола на ПАО «Нижнекамскнефтехим» составит 500 тыс. тонн продукции в год.

Договор с НКНХ на разработку проектной, рабочей и эксплуатационной технической документации и авторский надзор для строительства производства метанола был подписан 14 января 2019 года.

«В настоящее время НИИК выполнил обязательства по реализации этапа «Проектная документация», что подтверждено положительными заключениями Государственной экологической экспертизы и Главной государственной экспертизы. Проектная документация разработана с использованием программы трехмерного проектирования, – отметила заместитель директора Московского офиса по проектированию Елена Афанасьева. – Теперь заказчик, ПАО «НКНХ», сможет успешно управлять строительством производства метанола, а именно оптимизировать сроки закупки и сроки строительства объекта. Подготовленная документация на заказ оборудования и график реализации строительства позволят это сделать наиболее эффективно».

По словам Елены Афанасьевой, в ближайшее время начнется реализация этапа выполнения рабочей документации.

Мощность производства карбамида на ПАО «Тольяттиазот» составит 2200 тонн в сутки.

Технология получения плава карбамида принадлежит компании Casale S.A. (Швейцария), башня приллирования будет построена по технологии НИИК.

«Кроме проектной, НИИК уже завершает разработку рабочей документации. Сейчас проводится проверка чертежей строительной части, которые выполняли другие компании-подрядчики Casale, чтобы исключить возникающие коллизии. Продолжается процесс адаптации документации лицензиара в части изометрических чертежей», – пояснила главный инженер проекта Наталия Князева.

Поскольку ранее НИИК работал над проектом и была закончена проектная документация, получившая положительное заключение Главгосэкспертизы, у заказчика есть действующее разрешение на строительство. На площадке уже начаты строительные работы. По словам Наталии Князевой, авторский надзор за строительством из-за пандемии коронавируса ведется удаленно.

Справка:

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида на протяжении почти 70 лет деятельности занимает одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств аммиака, карбамида, меламина, азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола, водорода и других химических продуктов. НИИК выполняет анализ эффективности новых крупных производственных комплексов и реализацию этих проектов на условиях ЕРС.

В настоящее время институту принадлежат права на 35 патентов РФ и 43 зарубежных патента.