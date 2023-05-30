Автор: В.И. Котов (Ассоциация «СИЗ») Опубликовано на портале «Химическая техника», май 2023

Со времен СССР накопилось очень много законов, постановлений, приказов и инструкций – федеральных, ведомственных, межведомственных, отраслевых и прочих, многие из которых возникали, как реакция на производственное ЧП или несчастный случай и зачастую противоречили друг другу. После решения правительства о повсеместном переходе на риск-ориентированный подход, в России была проведена «регуляторная гильотина», которая продолжается и сейчас как реформа контрольно-надзорной деятельности: уже отменены более 700 различных нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих ОТ. На смену им пришел достаточно краткий и понятный перечень правил по ОТ (ПОТ) (принято 40 ПОТ), направленных именно на предупреждение несчастных случаев на производстве.

По принципу профилактики травматизма и профессиональных заболеваний давно живет весь цивилизованный мир. Однако сроки введения новых нормативных актов застали промышленность и бизнес врасплох. Возможно, сработали сразу два фактора: во-первых, традиционное «пока гром не грянет – мужик не перекрестится» и, во-вторых, изменившаяся геополитическая ситуация, которая отвлекла внимание от произошедших революционных изменений в сфере ОТ.

Так, например, с 1 марта 2023 года вступили в силу обязательные требования по обучению работников ОТ (Постановление № 2464 ), которые, благодаря всеобщей цифровизации, замыкаются на Единую общероссийскую справочно-информационную систему по охране труда (ЕИСОТ https://edu.rosmintrud.ru/ ). В ЕИСОТ работодатели должны через личный кабинет вносить уведомления о решении самостоятельно обучать своих работников, а также заполнять реестры с результатами обучения.

К назначенной дате ЕИСОТ оказалась не совсем готова. Ее работа крайне нестабильна из-за постоянных ошибок, технических сбоев и не всегда корректных тестов.

Из-за этого специалисты по ОТ не могут своевременно сдавать обязательное для допуска к работе тестирование.

Уже сейчас сотни тысяч работников должны пройти онлайн тестирование на этом сайте, но сталкиваются со сложностями. У пользователей то не открывается тест, то сайт виснет на вопросах, то выдает ошибку сервера. При этом из-за любого сбоя в ходе теста система может отключить пользователя с неудовлетворительным результатом.

Без сохранённой записи в реестре обучение могут признать незавершенным, работников отстранить от работы, а работодателя привлечь к административной ответственности. На днях даже появились петиции в Правительство от представителей бизнеса с просьбой приостановить до устранения технических проблем действие введенных в марте требований.

Кардинально изменились и правила подбора и обоснования средств индивидуальной защиты (СИЗ). На смену типовым отраслевым нормам (ТОН) и межотраслевым правилам приходят Единые типовые нормы выдачи СИЗ (ЕТН), которые начинают действовать уже с 1 сентября. То есть, как упоминалось вначале, вместо списочного приходит риск-ориентированный подход создания и обеспечения безопасных условий труда: в зависимости от выявленных рисков в каждой профессии и на каждом конкретном рабочем месте подбирается определенный набор СИЗ.

Но и здесь не все пока хорошо. Сам приказ о ЕТН (приказ №767н) – это более 2500 страниц текста. Когда начали изучать их пристально, то обнаружили ошибки, несостыковки, опечатки и противоречия.

В связи с этим Ассоциация «СИЗ», как отраслевая организация, системно занимающаяся внедрением культуры безопасности в России, разработала ряд рекомендаций для работодателей.

Итак, что делать работодателю: