Автор: В.И. Котов (Ассоциация «СИЗ»)
Опубликовано на портале «Химическая техника», май 2023
Со времен СССР накопилось очень много законов, постановлений, приказов и инструкций – федеральных, ведомственных, межведомственных, отраслевых и прочих, многие из которых возникали, как реакция на производственное ЧП или несчастный случай и зачастую противоречили друг другу. После решения правительства о повсеместном переходе на риск-ориентированный подход, в России была проведена «регуляторная гильотина», которая продолжается и сейчас как реформа контрольно-надзорной деятельности: уже отменены более 700 различных нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих ОТ. На смену им пришел достаточно краткий и понятный перечень правил по ОТ (ПОТ) (принято 40 ПОТ), направленных именно на предупреждение несчастных случаев на производстве.
По принципу профилактики травматизма и профессиональных заболеваний давно живет весь цивилизованный мир. Однако сроки введения новых нормативных актов застали промышленность и бизнес врасплох. Возможно, сработали сразу два фактора: во-первых, традиционное «пока гром не грянет – мужик не перекрестится» и, во-вторых, изменившаяся геополитическая ситуация, которая отвлекла внимание от произошедших революционных изменений в сфере ОТ.
Так, например, с 1 марта 2023 года вступили в силу обязательные требования по обучению работников ОТ (Постановление № 2464 ), которые, благодаря всеобщей цифровизации, замыкаются на Единую общероссийскую справочно-информационную систему по охране труда (ЕИСОТ https://edu.rosmintrud.ru/ ). В ЕИСОТ работодатели должны через личный кабинет вносить уведомления о решении самостоятельно обучать своих работников, а также заполнять реестры с результатами обучения.
К назначенной дате ЕИСОТ оказалась не совсем готова. Ее работа крайне нестабильна из-за постоянных ошибок, технических сбоев и не всегда корректных тестов.
Из-за этого специалисты по ОТ не могут своевременно сдавать обязательное для допуска к работе тестирование.
Уже сейчас сотни тысяч работников должны пройти онлайн тестирование на этом сайте, но сталкиваются со сложностями. У пользователей то не открывается тест, то сайт виснет на вопросах, то выдает ошибку сервера. При этом из-за любого сбоя в ходе теста система может отключить пользователя с неудовлетворительным результатом.
Без сохранённой записи в реестре обучение могут признать незавершенным, работников отстранить от работы, а работодателя привлечь к административной ответственности. На днях даже появились петиции в Правительство от представителей бизнеса с просьбой приостановить до устранения технических проблем действие введенных в марте требований.
Кардинально изменились и правила подбора и обоснования средств индивидуальной защиты (СИЗ). На смену типовым отраслевым нормам (ТОН) и межотраслевым правилам приходят Единые типовые нормы выдачи СИЗ (ЕТН), которые начинают действовать уже с 1 сентября. То есть, как упоминалось вначале, вместо списочного приходит риск-ориентированный подход создания и обеспечения безопасных условий труда: в зависимости от выявленных рисков в каждой профессии и на каждом конкретном рабочем месте подбирается определенный набор СИЗ.
Но и здесь не все пока хорошо. Сам приказ о ЕТН (приказ №767н) – это более 2500 страниц текста. Когда начали изучать их пристально, то обнаружили ошибки, несостыковки, опечатки и противоречия.
В связи с этим Ассоциация «СИЗ», как отраслевая организация, системно занимающаяся внедрением культуры безопасности в России, разработала ряд рекомендаций для работодателей.
Итак, что делать работодателю:
- Привести своё штатное расписание в соответствие с Общероссийским Классификатором Профессий Должностей и Тарифных Разрядов (ОКПДТР). При этом ТК РФ рекомендует подчинить службу ОТ непосредственно руководителю предприятия.
- Сделать реальными, а не формальными: спецоценку условий труда (СОУТ) и оценку профессиональных рисков (ОПР) на каждом рабочем месте (ст. 214 Х раздела ТК РФ).
- Обязательно зафиксировать вредные и опасные производственные факторы (ВиОПФ) для каждого конкретного рабочего места.
- Устранить и/или купировать выявленные ВиОПФ организационными и административными мероприятиями, а если это невозможно и/или экономически не целесообразно, то приступить к подбору СИЗ.
- Подобрать минимально необходимые СИЗ с учётом ПОТ и в соответствии с Приложением №1 из приказа 767н для каждого рабочего места.
- Продолжить подбор СИЗ по Приложениям №№ 2 и 3 из приказа 767н для каждого рабочего места в соответствии с выявленными ВиОПФ с учётом характера работ и имеющихся загрязнений.
- Проанализировать полученные в пп 5 и 6 списки СИЗ на предмет совместимости СИЗ и необходимости устранения дублирования за счёт подбора СИЗ с комплексными защитными свойствами. Этот этап будет служить обоснованием при формировании конечного номенклатурного списка конкретных обезличенных СИЗ, используемых на данном предприятии.
- Важно помнить, что сам номенклатурный список СИЗ – это часть внутренних норм. Внутренние нормы (или стандарт) – это система взаимосвязанных документов – локальных нормативных актов (методики; инструкции; регламенты; стандарты и т. д.), которые описывают весь жизненный цикл СИЗ (подбор обезличенных СИЗ: выбор поставщиков, приёмка, контроль и подтверждение качества и защитных свойств СИЗ; обучение применению и использованию: хранение, выдача, обслуживание, утилизация) и разграничивают функциональные зоны ответственности между службами/подразделениями конкретного предприятия.
- Согласовать актуализированные и/или разработанные внутренние нормы СИЗ с профсоюзной организацией и/или представителями работников.
- Утвердить приказом руководителя предприятия внутренние нормы и ознакомить с ними все заинтересованные стороны.