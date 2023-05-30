23-24 мая 2023 года в Москве в ЦВК “Экспоцентр” и в “Новотель Москва Сити” состоялся VII B2B-Конгресс “Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении – 2023”.

В Москве прошла Международная специализированная выставка «Металлообработка – 2023», которая является крупнейшей в России в области станкостроения, проходит ежегодно при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Торгово-промышленной Палаты РФ и в течение 40 лет регулярно собирает лучших специалистов и крупнейшие компании России, стран СНГ, Ближнего и Дальнего Востока и других станкостроительных регионов мира.

В рамках данной выставки 23-24 мая был организован VII B2B-Конгресс «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении – 2023», где дочернее общество Компании «Роснефть» – ООО «РН-Смазочные материалы», выступило соорганизатором.

Площадка Конгресса стала традиционной для профессиональных встреч и обмена мнениями, совместной работы и обсуждения перспектив разработчиков и поставщиков индустриальных масел и СОЖ с представителями конечных потребителей из металлургии, металлообработки и машиностроения.

Делегация «Роснефть Смазочные материалы» приняла активное участие в работе Конгресса. Выступления делегатов компании, в которых они поделились результатами исследований, направленных на переход с импортных компонентов на отечественное сырье, и эффективным опытом применения смазочных материалов компании «Роснефть Смазочные материалы», вызвали значительный интерес у всех присутствующих. Крайне актуальным для игроков отрасли также стал круглый стол на тему «Смена парадигмы конкуренции на рынке смазочных материалов».

Для справки: В B2B-Конгрессе в 2023 г. приняли участие крупнейшие производители индустриальных масел и СОЖ – как российские, так и зарубежные. Среди участников мероприятия – представители компаний: ООО «РН-Смазочные материалы», КР Каучук и резина, Kirei Chemical Russia & CIS, Квалитет, Ракета Лубрикантс, Керхер, Газпромнефть-смазочные материалы, ТАНЕКО, Полиэфир, Репром, Завод горного воска, B2X-Consulting, Нафтан, Синтек Менеджмент, Технология, Симэкс-Хим, ТЕК-КОМ, МИЦ ГСМ, КАМАЗ, Группа НЛМК, ЦЕМРОС, СИБУР, Центральная дирекция закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД», АВТОТОР Холдинг Менеджмент, ТМК, Ролт Энерго Сервис, Ролт Смазочные Материалы, ОРГХИМ, Автодизель (ЯМЗ), Минобороны России, Вектор, СТП-САСТА, НИОСТ, Холод-МК, РУСАЛ САЯНАЛ, РКЦ «Прогресс», Керхер, Казанский вертолетный завод, Северсталь Менеджмент, КАЧ, Ойл-Форби, Агреман, Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И.Менделеева, Экохиммаш, УМЗ, Полихимкомплект-М, Выксунский металлургический завод, Металлоинвест, РТК, Северхимпром, ГТМ и филиал Глобалтрак Лоджистик, Чемида Инновационный Трейдинг, Нижегородские моторы, ЕПК, ENGEN PARTS, НЕО Кемикал, ИЭС Инжинринг и Консалтинг, Европак, Лубримекс, Росма, Вологодский подшипниковый завод и многих других ведущих отраслевых компаний.

Спонсоры и партнеры VII B2B-Конгресса «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении – 2023»: ООО «РН-Смазочные материалы», Квалитет, Ракета Лубрикантс, КР Каучук и резина, Керхер и Kirei Chemical Russia & CIS.