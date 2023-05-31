Model Studio CS сейчас используется для проектирования в 3D в качестве альтернативы ушедшему с российского рынка программному комплексу AVEVA

Первым опытом внедрения Model Studio CS стал проект строительства перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в Тамани. По итогу данного проекта была выполнена настройка системы под требования внутренних стандартов НИИК и технического задания заказчика, и, что не менее важно, появилось понимание в вопросе оптимизации системы для будущих проектов. В частности, была разработана концепция автоматизированного формирования и выдачи заданий по строительным решениям.

Несмотря на единую область применения, AVEVA и Model Studio CS имеют ряд существенных различий. Поэтому Model Studio CS также требует адаптации к потребностям НИИК. В частности, уже созданы интеллектуальные технологические схемы в одной из программ этого комплекса (Model Studio CS Технологические схемы) и обеспечено взаимодействие с другими программами комплекса. И, хотя продукты этих компаний имеют значительный отрыв друг от друга в «профессиональном стаже» и объемам финансирования, решения Model Studio CS имеют отчетливые перспективы на рынке BIM-инжиниринга. Многие моменты проявились уже сейчас, в частности гибкая настройка и широкий инструментарий не только самой Model Studio CS, но и платформы nanoCAD.

Получив опыт работы с Model Studio CS, специалисты НИИК поделились им с участниками конференции «ТИМИ-2023. Технологии информационного моделирования и инжиниринга». Докладчик наглядно продемонстрировал присутствовавшим, как российский программный комплекс успешно применяется при проектировании производств минеральных удобрений.

Справка:

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида на протяжении более 70 лет деятельности занимает одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств аммиака, карбамида, меламина, азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола, водорода и других химических продуктов.

НИИК обладает собственной технологией производства карбамида.