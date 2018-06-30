Опубликовано в журнале Химическая техника №6/2018

Всемирный конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов SCIF собрал представителей крупнейших химических заводов постсоветского пространства из Литвы, Узбекистана, Казахстана, Украины и России.

Наиболее активно производство минеральных удобрений развивается в Узбекистане. Так, в АО «Navoiyazot» ведется большая работа по реконструкции и строительству новых объектов.

Об этом рассказывает директор по производству – главный инженер АО «Navoiyazot» Нодир Ёдгорович Жураев.

– Нодир Ёдгорович, мы знаем, что на базе АО «Na-voiyazot» полным ходом идет реализация масштабных инвестиционных проектов стоимостью 1,7 миллиарда долларов: «Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола», «Строительство производств аммиака и карбамида» и «Организация производства азотной кислоты». Расскажите, пожалуйста, коротко об этих проектах, технологиях, которые внедряются, какие задачи будут решены благодаря введение новых объектов?

– Благодаря государству и непосредственно Президенту Республики Узбекистан в последние годы, действительно, очень много сделано для развития нашего завода и химической промышленности Узбекистана в целом. Данные проекты прошли согласование с привлечением лучших специалистов отрасли. Основная задача – внедрить самые современные и эффективные на данный момент системы и технологическое оборудование для снижения энергозатрат и в конечном итоге себестоимости продукции. Все три проекта реализовываются в условиях «под ключ» китайской, японской и швейцарской компаниями совместно с узбекскими специалистами. Всего для реализации проектов привлечено более 4 000 человек.

Строительство комплекса ПВХ (100 тыс. т), каустической соды (75 тыс. т) и метанола (100 тыс. т) ведется совместно с китайской компанией China CAMC Engineering CO. Ltd. Ввод в эксплуатацию данного проекта намечен на январь месяц 2019 г. Параллельно с монтажом производственных объектов ведется строительство множества объектов общего назначения. Всего будет построено 64 здания. Проектом предусмотрено создание более 900 новых рабочих мест.

Строительство еще одного нового проекта по производству аммиака (660 тыс. т) и карбамида (577,5 тыс. т), реализуемого совместно с японскими компаниями Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Heavi Industries Ltd, предусматривает замену физически изношенного и морально устаревшего, требующего больших энергозатрат оборудования.

Производство карбамида строится по технологии компании Saipem SpA (Италия), а стадия его грануляции – фирмы Uhde Fertilizer Technology (Нидерланды). В настоящее время работы ведутся на 40 основных объектах с привлечением современной техники.

Третий комплекс по производству азотной кислоты будет запущен в партнерстве со швейцарской компанией CASALE SA. После завершения строительства здесь будет выпускаться 500 тыс. т в год востребованной продукции. С вводом в эксплуатацию данного производства запланирован вывод мощности старого производства АК-2,5.

– По сути это абсолютно новый производственный комплекс. Что будет со старым производством? Как обстоят дела с кадрами для новых установок?

– После запуска объектов по производству аммиака и азотной кислоты будут выведены производственные мощности, существующие в настоящее время, введенные в строй более чем 50 лет назад. Но мы планируем использовать имеющееся оборудование для производства востребованных других видов продукций.

Что касается кадров. Мы привлекли кадры, работающие в настоящее время на действующих производствах, и начали обучать по проектам строящихся объектов.

Кроме того, активно привлекаются высококвалифицированные специалисты иностранных государств буквально со всего мира. Для нас стало традицией ежегодно с отрывом от производства направлять на учебу в Российский химико-технологический университет молодых специалистов предприятия для получения образование магистра. Молодые специалисты, получившие образование в учебных заведениях Российской Федерации, проходят дополнительное обучение и практику на ведущих зарубежных заводах.

Специалисты зарубежных компаний, которые ведут строительство новых объектов, отмечают высокий профессиональный уровень наших сотрудников, высокую мотивацию к обучению и повышенный интерес к современным технологиям и вопросам организации производственных процессов.

– Современное производство предполагает высокий уровень автоматизации и цифровизации. Есть ли единый интегратор и стратегия внедрения элементов «Индустрии 4.0»?

– Ключевым партнером в области автоматизации и цифровизации является американская компания Ho-neywell , которая достаточно давно и успешно работает в Узбекистане. В 1998 г. компания создала совместный технический центр ООО «Химавтоматика», с которой мы также давно и активно сотрудничаем.

На предприятии внедрена концепция Индустрия 4.0 – связь в едином информационном пространстве промышленного оборудования и информационной системы, взаимодействующая между собой и с внешней средой без участия человека, интеллектуальные системы управления, например:

Система электронного документооборота (СЭД) «Ger-mes» – автоматизированное делопроизводство всех структурных подразделений предприятия в едином информационном пространстве;

Сетевая версия информационной системы «1С: Предприятие» – модули бухгалтерского учета и отчетности, системы учета договоров поставки и реализации продукции, кадрового учета персонала и оплаты труда;

АСУТП «Experion PKS, Honeywell» – автоматизированный технологический процесс производства, обеспечение сбора и обработка первичной информации о параметрах, преобразование показателей и передача информации на более высокие уровни управления;

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ – сборка, обработка, накопление и передача данных об объемах и параметрах потоков электрической энергии, величине потребленной мощности в электросети, и сопровождение программного обеспечения в производственных процессах;

Система контроля доступа персонала предприятия СКД ELIOS – идентификация работников и определение прав прохода на проходных предприятия;

Система автоматизированного проектирования «Компас» – используется проектно-конструкторским отделом;

Автоматизированная система расчета смет программного комплекса «QURILISHMATERIALLARI NARXI» – используется для определения сметной стоимости строительства;

Система учета и расчетов для железнодорожного транспорта «Rail-Tarif – для расчета железнодорожной провозной платы;

Информационно-правовая система Законодательства Республики Узбекистан «Norma» – электронная информационно-поисковая система для определенных пользователей;

Программный комплекс ABC4-UZ – для автоматизированной разработки и расчета стоимости строительства объектов, используемый проектно-конструкторским отделом.

При обновлении и замене инфраструктуры предприятия возможны перемены и внедрение проектов будущего. В плане развития завода наравне со строительством новых производств есть отдельный проект «Модернизации и реконструкции объектов энергоснабжения, замена средств измерения современными с внедрением АСУ ТП».

– Стоит ли вопрос и мпортозамещения для Узбекистана и вашего завода, в частности? Есть ли специальные требования при закупке оборудования?

– Правительство требует внедрения современных и опробованных новых и эффективных технологий, поэтому технологическое оборудование и системы принадлежат ведущим зарубежным лицензиарам. Что касается вспомогательных систем, то, конечно, предпочтение отдаем собственным высококачественным материалам и изделиям. Так, в процессе строительства используются металлические и полиэтиленовые трубопроводы, электрические силовые кабели и электрооборудование отечественного производства.

По компрессорному и теплообменному оборудованию сотрудничаем с такими предприятиями, как «Казанькомпрессормаш», «Дальэнергомаш», «Узбекхиммаш», а по трубопроводной арматуре – с АО «Наманганмаш» и другими ведущими заводами Республики.

Вопросы локализации многих химических реагентов также были успешно решены совместно с учеными Академии наук Республики Узбекистан. С их помощью освоили производства ацетона, бутанола, бутилацетата, медленно-растворимых хлорных таблеток, хлората калия (бертолетова соль), углеаммонийных солей, новых видов термостабильных, взрывобезопасных комплексных минеральных удобрений, таких как азото-фосфорное удобрение, бентоселитра, селитра аммиачная кальциево-магниевая и многих других.

– Насколько строгие требования по экологии в Узбекистане? Как ваш завод справляется с их выполнением?

За выбросами в атмосферу и сбросами сточных вод АО «Navoiyazot» следит аккредитованная экоаналитическая (санитарная) лаборатория предприятия.

– Кроме того, на основании решения заседания Республиканского Совета по координации деятельности контролирующих органов ежемесячно проводится совместный отбор с областным отделом мониторинга загрязнения окружающей среды, инструментальный отбор проб выбросов, загрязняющих веществ.

На данный момент производство более 12 видов продукций сертифицировано на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента», что позволило предприятию значительно улучшить экологическую обстановку в регионе.

В результате этого с каждым годом количество вредных выбросов АО «Navoiyazot» снижается, а с пуском новых производств ожидаем снижение в разы.

– На многих российских заводах несколько лет назад активно шел процесс вывода на аутсорсинг всех вспомогательных служб. Где-то это оказалось экономически оправданно, а где-то заводы возвращают в штат некоторые функции, которые были отданы на аутсорсинг. Как на вашем предприятии?

– У нас на заводе функционируют централизованные ремонтно-механические, электроремонтные службы, а также централизованная метрологическая служба. Все службы находятся на балансе АО «Navoiyazot». Планы по их выводу на аутсорсинг есть, реализация такого плана возможна только после ввода новых объектов в эксплуатацию. Кроме того, когда срок службы эксплуатируемого оборудования подходит к концу, то, конечно, выгодней и эффективней иметь в штате весь необходимый для поддержания его работоспособности персонал и инструмент, чтобы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. В будущем хотелось бы, чтобы за оборудованием удаленно отвечал и его поставщик, т.е. изготовитель, когда устанавливаются специальные датчики, и удаленная сервисная служба в реальном времени видит любые отклонения от заданных режимов работы оборудования и может своевременно предупреждать дежурный персонал.

– Вы прошли путь от стажера-инженера до директора по производству АО «Navoiyazot», четверть века отдали заводу. У Вас большой опыт управления огромным производственным коллективом. Как, по-вашему, внедрение новых технологий меняет процессы управления на уровне производственного персонала? Что стало проще в работе? Что сложнее?

– Я, действительно, практически сроднился с заводом. Старое оборудование, хотя и доживает свой век, но очень родное и понятное.

С приходом всеобщей автоматизации и цифровизации, конечно, многие вопросы в обслуживании оборудования снимаются, но появляются новые, требующие современных знаний. Нам предстоит отстроить заново технологические процессы, внедрив инновации не только на уровне оборудования, но и в сфере работы персонала со знанием компьютерной технологии, так как мы поэтапно внедряем АСУ ТП почти во всех производствах.

– Поделитесь своим впечатлением от мероприятия SCIF в целом? Планируете ли принимать участие в следующем году? Часто получается выезжать на подобные конференции?

– Место для мероприятия и программа выбрано очень удачно. На протяжении нескольких дней можно было спокойно обсудить со всеми коллегами насущные проблемы и примеры решений. Замечательная грузинская национальная кухня создает неповторимую дружескую атмосферу.

Те проекты, которые у нас внедряются сейчас, очень интересуют многих отраслевых специалистов, так как это действительно инновационный опыт. По инициативе нашего Президента, в целях обеспечения ускоренного развития экономики страны 2018 г. объявлен «Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», и по его постановлению организовано Министерство инновационного развития Республики Узбекистан. Считаю, что для эффективного развития экономики просто необходимо обмениваться информацией в профессиональной сфере.

Спасибо, Нодир Ёдгорович за развернутый рассказ о заводе и грандиозных планах. Желаем процветания и дальнейшего успешного профессионального роста.