Интервью с генеральным директором ООО «Флюитен» С.В. Березиным Опубликовано на портале «Химическая техника», октябрь 2021

Итальянская компания Fluiten проектирует и изготавливает торцовые уплотнения с 1962 года. В 2019 году в Москве было открыто официальное представительство Fluiten Italia S.p.A. в России, странах СНГ и Балтии.

Мы попросили генерального директора ООО «Флюитен» Сергея Викторовича Березина рассказать об успехах и планах развития компании и продукта на российском рынке.

Сергей Викторович, Ваш опыт работы на рынке торцовых уплотнений составляет более 12 лет. Как изменился рынок в последние годы?

Конечно, за прошедшие годы ситуация изменилась достаточно сильно. Исчезла былая эксклюзивность предложений. На рынке уже не две–три фирмы, как было раньше. Появляется все больше новых игроков. Однако на сегодняшний день многократно возросли и требования заказчиков, причем не только к техническим характеристикам и возможностям уплотнений. Очень востребованы грамотная клиентская поддержка и сервис. Поэтому в целом количество фирм с надежной техникой, отвечающей современным стандартам, и при этом с сервисной поддержкой все-таки немного.

Какие отрасли и регионы являются для компании приоритетными и почему?

Хотел бы отметить, что мы не делаем ставку на тот или другой регион. Наши поставки имеют достаточно широкую географию. Основополагающим фактором, скорее, является отрасль промышленности, поэтому наши усилия сосредоточены в направлениях, где Fluiten активно работает многие годы или имеет перспективные технические решения. В сфере наших интересов нефтегазовая отрасль – нефтепереработка, транспортировка и добыча, новые проекты по СПГ, а также химия и нефтехимия. Традиционно сильной стороной итальянских производителей являются эксклюзивные технические решения в сфере фармацевтической индустрии.

Расскажите об успехах представительства, ключевых заказчиках и наиболее масштабных проектах.

Быстрое и активное развитие бренда Fluiten на нашем рынке я считаю основным достижением. За прошедшие несколько лет компания стала занимать ключевые позиции в поставках для действующих и вновь строящихся предприятий. Как говорится, «удача улыбается подготовленным». Многолетний международный опыт вкупе с хорошим знанием рынка и мотивированной командой – залог успешной работы. При этом естественно, что наши ключевые заказчики – это предприятия, которые развиваются наиболее динамично, реализуют проекты не только по модернизации предприятий, но берутся за инновационные и глобальные проекты.

В чем основные преимущества компании Fluiten и продуктовой линейки, которую вы предлагаете на российском рынке?

Имея глобальные технические и сервисные компетенции, Fluiten как семейная компания обладает весьма гибкой организационной структурой и политикой в плане маркетинга и коммерции. Уровень бюрократии на фирме очень низкий, и принятие решений даже стратегического характера редко занимает много времени. Заказчики очень ценят подобный клиентоориентированный подход.

Вы предлагаете только стандартные изделия или есть возможность заказа по индивидуальным требованиям?

В продуктовой линейке компании есть стандартные позиции, которые в большом количестве имеются на складе и могут поставляться весьма оперативно. Однако, благодаря большим инвестициям в НИОКР, у нас широкие возможности по разработке изделий с нуля под требования конкретного заказчика, включая испытания по индивидуальной методике, в присутствии заказчика и с параметрами реального процесса.

Работа с пожароопасными и агрессивными жидкостями предусматривает соблюдение повышенных требований к производству и эксплуатации. Какими стандартами руководствуется компания при проектировании, производстве и обслуживании продукции?

Наша компания имеет все необходимые сертификаты для работы во взрыво-и пожароопасных средах. Поскольку мы активно работаем на территории Таможенного Союза, вся продукция сертифицирована соответствующим образом. Ну, и, конечно, мы следуем международным стандартам, принятым в отрасли: ГОСТ 32600, API682, ISO 21049 и т.д.

Есть ли планы по локализации производства?

Без планов по локализации трудно сейчас представить работу международной компании. Мы в процессе поиска решений, которые могли бы быть воплощены в жизнь в краткосрочной перспективе. Уверены, что это даст возможность компании развивать бизнес на новом уровне.

Расскажите о сервисной составляющей. Что сделано, что планируется сделать?

Обеспечение оперативного сервиса и технической поддержки – одна из наиболее важных задач, которую мы успешно решаем уже сейчас. В планах – открытие полноценного сервисного центра. Работа не стоит на месте. Многие заказчики требуют не только решения оперативных вопросов, но и рассматривают возможности заключения долгосрочных сервисных контрактов. Поэтому мы активно занимаемся увеличением нашей инженерной команды.

Какие программы обучения востребованы заказчиками?

Современная уплотнительная техника требует достаточно высокой культуры производства и хороших навыков специалистов-механиков. Мы стремимся говорить с заказчиками на одном языке, поэтому внедряем практику проведения технических семинаров и тренингов. Эта работа востребована. По результатам некоторых тренингов можно получить соответствующий сертификат.

Помимо проведения именно обучения, я, как человек практически всю жизнь связанный с насосным оборудованием, инициировал проведение международной технической конференции «Уплотнительная техника и динамическое оборудование. Инновации, надежность, эффективность», которая впервые прошла осенью 2019 года.

В 2021 году 28 октября планируется к проведению уже второе подобное мероприятие. Состав участников значительно увеличился. Цель – обмен практическим опытом эксплуатации, знакомство с инновационными разработками и современными трендами в насосах и системах торцовых уплотнений. Нашей отрасли необходимо создание экспертного сообщества, и я готов приложить усилия для этого.

Современное производство предполагает высокий уровень автоматизации и цифровизации. Каковы успехи и планы компании в этом вопросе?

Что касается автоматизации производства, естественно, основные тренды задает наше головное предприятие. Сейчас в нашем распоряжении универсальный современный станочный парк и автоматизированный склад запасных частей, что позволяет четко и в срок реализовывать работу одновременно по большому числу проектов и заказов. Активно внедряем современные CRM системы для улучшения клиентской поддержки. Актуальная ситуация с пандемией задала тренд и для развития в онлайн-среде: возможность удаленной работы, проведение переговоров, презентаций и т.п.

Какими Вы видите дальнейшие перспективы развития компании в России и СНГ?

Уверен, что технические компетенции в сплаве с гибким и ориентированным на требования клиентов подходом позволят Fluiten оставаться конкурентными в работе на рынке РФ и СНГ. Работа с надежным поставщиком и грамотный выбор уплотнительной техники повысят и эффективность, и экологическую безопасность предприятий-заказчиков.

Спасибо, Сергей Викторович. Желаем успешной деятельности и в дальнейшем!