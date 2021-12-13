Интервью с генеральным директором «ВНИИОС-наука» М. Корнеевым Опубликовано на портале «Химическая техника», декабрь 2021

Осенью в Москве состоялась XVI Этиленовая конференция. Организатором этого ежегодного мероприятия выступает компания ВНИИОС-наука. Мы попросили Михаила Корнеева, генерального директора компании рассказать, как прошла конференция, какие вопросы поднимались в рамках мероприятия, что он думает о тенденциях развития химической отрасли в целом и о векторе развития компании «ВНИИОС-наука».

— Михаил, с июля этого года Вы являетесь мажоритарным собственником и генеральным директором ВНИИОС-наука. Расскажите, какой потенциал Вы видите в компании?

— ВНИИОС-наука — это современная компания с богатой историей исследований и внедрения технологий получения продуктов основного органического синтеза. Она уже более 70 лет разрабатывает технологии получения этилена, пропилена, бензола, этилбензола, стирола, фенола, ацетона и других продуктов для нефтехимических, химических и газоперерабатывающих предприятий.

По разработанной институтом технологии спроектированы этиленовые производства (ЭП-300), которые до настоящего времени являются основой пиролизных мощностей России. Компания обладает уникальным программным комплексом «Террасуг», который предназначен для математического моделирования процесса пиролиза углеводородного сырья в печах различной конфигурации. Он обеспечивает возможность проведения расчетов выхода товарных целевых и побочных продуктов пиролиза (этилен, пропилен, ББФ, ЖПП, этан, пропан), а также подбора типа и состава сырья для максимизации выхода продуктов. «Террасуг» позволяет повысить эффективность планирования производственных процессов и оптимизировать режим работы печей с целью минимального удельного энергопотребления при максимальной выработке целевой продукции.

В этом году в нашей компании произошли структурные изменения. Руководство и команда ключевых специалистов имеют богатый практический опыт работы в ведущих российских инжиниринговых компаниях в сфере низкотемпературной переработки газа и проектирования газохимических объектов, а также обладают глубокими компетенциями и практическим опытом в области проектирования, поставок оборудования, контроля и организации строительно-монтажных работ на объектах производства базовых мономеров и сопряженных с ними технологических процессах. Работы производятся нами на основе собственных технологических решений, а также решений ведущих зарубежных лицензиаров в области пиролиза и технологических процессов производства мономеров. Такая синергия и накопленный нами опыт проектирования и строительства среднетоннажных производств по различным контрактным стратегиям (Е, ЕР, ЕР+, ЕРС) в сочетании с существующими ресурсными возможностями и отработанной системой взаимодействия с партнерами имеют огромный потенциал и обеспечивают возможность эффективного выполнения каждого этапа проектов полного цикла — от разработки технологических решений и предпроектных работ до ввода в эксплуатацию построенных объектов. Мы ориентированы на открытое, прозрачное взаимодействие с нашими партнерами и заказчиками, поскольку убеждены, что это является фундаментом для долгосрочного плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.

Современные рыночные тенденции в сфере переработки углеводородного сырья заключаются в том, что заказчики все чаще предпочитают реализовывать капиталоемкие проекты строительства новых и модернизаций существующих производств по западным моделям, адаптированным к российскому правовому полю. Следуя данным трендам, ВНИИОС-наука расширяет компетенции в инжиниринговом сегменте деятельности. Теперь помимо традиционных направлений мы наращиваем потенциал во всех стадиях проектных работ. Если раньше мы были ориентированы на разработку исходных для проектирования, то в настоящий момент имеем возможность выполнять проекты в объемах и требованиях, предъявляемых нашими заказчиками.

Например, в 2021 году нами была выполнена рабочая документация на техперевооружение блока щелочной очистки производства этилена в «Сибур-Химпром». Текущий портфель выполняемых нами проектов, помимо традиционных работ, включает две предпроектные работы по технико-экономическим обоснованиям и две работы по разработке проектной документации по комплексу гидрокрекинга (конечный заказчик — «Новатэк-Усть-Луга»). Плановая загрузка компании на ближайший год позволяет нам предпринимать шаги по расширению штата сотрудников, офисных площадей, приобретению техники и специализированного программного обеспечения.

— ВНИИОС-наука является организатором ежегодной Этиленовой конференции, в ноябре этого года мероприятие состоялось в 16 раз. Как прошла конференция? Кто принял участие в ней?

— Традиционно конференция имеет специализацию в области технологий, оборудования и проектирования в области газо- и нефтехимии, поэтому на мероприятии всегда присутствует широкий пул представителей нефтехимического бизнеса. В этом году мероприятие собрало более сотни участников из 40 компаний. Среди них были руководители и специалисты инжиниринговых организаций, фирм — поставщиков оборудования, лицензиаров — разработчиков технологических процессов, а также представители нефтехимических предприятий России и СНГ.

После завершения конференции, участники остались довольны результатами её проведения, отметили значимость этого мероприятия и необходимость проведения подобных встреч в дальнейшем, насыщенную деловую программу, а также комфортные условия и высокий уровень организации и безопасности мероприятия.

— Какие темы удалось обсудить в рамках конференции?

— В рамках деловой программы прозвучали доклады на темы, охватывающие все элементы современного этиленового производства: «Пиролиз», «Цифровизация», «Инжиниринг и оборудование», «Материалы и реагенты», «Эксплуатация и развитие нефтегазохимических предприятий». Заявленные спикеры представили 23 доклада на мероприятии. Гости конференции активно обсуждали презентации и задавали вопросы выступающим экспертам.

— Расскажите, какие тенденции преобладают на рынке газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности сегодня? Какие изменения ждут отрасль в ближайшие годы?

— Такие вопросы, как текущее состояние и тренды развития газоперерабатывающей отрасли, позиция государства и крупных частных игроков по вопросам развития рынка газопереработки, проекты по модернизации, реконструкции и строительству новых мощностей, инновационные технологии переработки газа, финансирование отрасли, становятся крайне актуальными в условиях, когда Россия имеет все шансы занять высокие позиции на мировом рынке как переработчик углеводородного сырья.

Современные тенденции на развитие газоперерабатывающих заводов, строительство новых крупных мощностей — залог насыщения рынка высококачественной конкурентоспособной продукцией, ее импортозамещения, повышения экспортного потенциала. Сегодня износ основных фондов газопереработки не позволяет добиться глубины переработки газа и повысить выпуск более качественной товарной продукции. Перед компаниями крайне остро стоят задачи модернизации и реконструкции предприятий, обновления существующих технологий газопереработки, строительства современных конкурентоспособных производств с внедрением последних достижений науки и техники, освоения новых направлений по переработке газа.

Объединяя силы представителей нефтегазовых компаний, газоперерабатывающих заводов, российских и зарубежных инжиниринговых компаний, научно-производственных предприятий, исследовательских институтов, компаний — производителей оборудования для газоперерабатывающей промышленности и инвестиционных организаций, на мой взгляд, можно успешно решать задачи по стабильному развитию отрасли.

— Приближается 2022 год, какие задачи Вы ставите перед ВНИИОС-наука на этот период? Какими Вы видите дальнейшие перспективы развития компании?

— Стремительные изменения, происходящие в мире, ставят новые задачи перед компанией, и, соответственно, требуют новых компетенций. Важно вовремя понять, какие знания, навыки и умения нужно обрести уже сегодня, чтобы быть готовым предлагать инжиниринговые решения, которые будут эффективны в ближайшем будущем. Однозначно сказать, как изменится бизнес к этому времени, невозможно. Но уже точно виден вектор развития экономики, преобладание инноваций во всех сферах жизни. В том числе и острая необходимость появления социальных инноваций и управления.

Мы планируем работать над тем, чтобы предложить нашим заказчикам решения, учитывающие вызовы и возможности современного мира. Ну и, конечно, в новом году мы планируем XVII Этиленовую конференцию. Это мероприятие является для нас константой — мы проводим его с 2005 года и намерены не изменять этой доброй традиции. Конференция много лет выполняет созидательную функцию — она является площадкой, объединяющей ведущих игроков нефтехимического бизнеса, и создает условия для продуктивного взаимодействия, обсуждения и выработки оптимальных вариантов решения насущных вопросов и проблем, формирует фундамент для развития крепких долгосрочных взаимоотношений.

С точки зрения развития мы наблюдаем, что стратегии реализации проектов являются ключевым элементом инвестиционного процесса. В последнее время компании-заказчики уделяют значительное внимание заключению и сопровождению контрактов в целях максимально возможного соответствия собственным требованиям к ним.

Узкая сегментация и низкий уровень диверсификации услуг российских инжиниринговых компаний приводит к упущению возможностей и потерям потенциальной доли рынка, однако надо помнить, что такой способ существования был единственно возможным в постсоветский период с точки зрения выживаемости. Сейчас, когда страны вступили в рецессионную стадию, необходимо менять стратегию, при этом не только путем выбора стандартных, существующих в практике управления со времен зарождения менеджмента как науки, но и поиска новых решений и вариантов кооперации с другими компаниями — как конкурентами, так и партнерами и представителями смежных отраслей.

Я считаю, что будущее за специализированными компаниями полного цикла, и на этом стоит строить стратегию развития бизнеса. Это касается любого сегмента и не только проектных, строительных и компаний — поставщиков оборудования. Я имею в виду не крупные холдинги, хотя они не исключение, а заостряю внимание на небольших гибких компаниях, способных брать на себя ответственность за выполнение полного цикла работ, начиная от предварительной проработки, проектирования, сопровождения экспертиз в государственных органах, контроля изготовления оборудования на всех этапах, поставки, монтажа оборудования и заканчивая гарантийным и постгарантийным обслуживанием объекта после ввода его в эксплуатацию. Такие организации серьезнее относятся не только к пошаговому исполнению проекта, но и к тщательной аналитической работе на ранних стадиях жизненного цикла проектов. Качество работы для компаний полного цикла — это не только репутационный вопрос, но и экономический. В итоге снижаются издержки и непредвиденные затраты заказчика, повышается надёжность объекта, его энергоэффективность и сроки эксплуатации.

Михаил, спасибо за интервью. Желаем всему коллективу ВНИИОС-наука успехов в столь нужной для нашей страны работе.