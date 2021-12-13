Интервью с генеральным директором «ВНИИОС-наука» М. Корнеевым

Опубликовано на портале «Химическая техника», декабрь 2021

Осенью в Москве состоялась XVI Этиленовая конференция. Организатором этого ежегодного мероприятия выступает компания ВНИИОС-наука. Мы попросили Михаила Корнеева, генерального директора компании рассказать, как прошла конференция, какие вопросы поднимались в рамках мероприятия, что он думает о тенденциях развития химической отрасли в целом и о векторе развития компании «ВНИИОС-наука».

— Михаил, с июля этого года Вы являетесь мажоритарным собственником и генеральным директором ВНИИОС-наука. Расскажите, какой потенциал Вы видите в компании?

ВНИИОС-наука — это современная компания с богатой историей исследований и внедрения технологий получения продуктов основного органического синтеза. Она уже более 70 лет разрабатывает технологии получения этилена, пропилена, бензола, этилбензола, стирола, фенола, ацетона и других продуктов для нефтехимических, химических и газоперерабатывающих предприятий.

По разработанной институтом технологии спроектированы этиленовые производства (ЭП-300), которые до настоящего времени являются основой пиролизных мощностей России. Компания обладает уникальным программным комплексом «Террасуг», который предназначен для математического моделирования процесса пиролиза углеводородного сырья в печах различной конфигурации. Он обеспечивает возможность проведения расчетов выхода товарных целевых и побочных продуктов пиролиза (этилен, пропилен, ББФ, ЖПП, этан, пропан), а также подбора типа и состава сырья для максимизации выхода продуктов. «Террасуг» позволяет повысить эффективность планирования производственных процессов и оптимизировать режим работы печей с целью минимального удельного энергопотребления при максимальной выработке целевой продукции.

В этом году в нашей компании произошли структурные изменения. Руководство и команда ключевых специалистов имеют богатый практический опыт работы в ведущих российских инжиниринговых компаниях в сфере низкотемпературной переработки газа и проектирования газохимических объектов, а также обладают глубокими компетенциями и практическим опытом в области проектирования, поставок оборудования, контроля и организации строительно-монтажных работ на объектах производства базовых мономеров и сопряженных с ними технологических процессах. Работы производятся нами на основе собственных технологических решений, а также решений ведущих зарубежных лицензиаров в области пиролиза и технологических процессов производства мономеров. Такая синергия и накопленный нами опыт проектирования и строительства среднетоннажных производств по различным контрактным стратегиям (Е, ЕР, ЕР+, ЕРС) в сочетании с существующими ресурсными возможностями и отработанной системой взаимодействия с партнерами имеют огромный потенциал и обеспечивают возможность эффективного выполнения каждого этапа проектов полного цикла — от разработки технологических решений и предпроектных работ до ввода в эксплуатацию построенных объектов. Мы ориентированы на открытое, прозрачное взаимодействие с нашими партнерами и заказчиками, поскольку убеждены, что это является фундаментом для долгосрочного плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.

Современные рыночные тенденции в сфере переработки углеводородного сырья заключаются в том, что заказчики все чаще предпочитают реализовывать капиталоемкие проекты строительства новых и модернизаций существующих производств по западным моделям, адаптированным к российскому правовому полю. Следуя данным трендам, ВНИИОС-наука расширяет компетенции в инжиниринговом сегменте деятельности. Теперь помимо традиционных направлений мы наращиваем потенциал во всех стадиях проектных работ. Если раньше мы были ориентированы на разработку исходных для проектирования, то в настоящий момент имеем возможность выполнять проекты в объемах и требованиях, предъявляемых нашими заказчиками.

Например, в 2021 году нами была выполнена рабочая документация на техперевооружение блока щелочной очистки производства этилена в «Сибур-Химпром». Текущий портфель выполняемых нами проектов, помимо традиционных работ, включает две предпроектные работы по технико-экономическим обоснованиям и две работы по разработке проектной документации по комплексу гидрокрекинга (конечный заказчик — «Новатэк-Усть-Луга»). Плановая загрузка компании на ближайший год позволяет нам предпринимать шаги по расширению штата сотрудников, офисных площадей, приобретению техники и специализированного программного обеспечения.

— ВНИИОС-наука является организатором ежегодной Этиленовой конференции, в ноябре этого года мероприятие состоялось в 16 раз. Как прошла конференция? Кто принял участие в ней?

Традиционно конференция имеет специализацию в области технологий, оборудования и проектирования в области газо- и нефтехимии, поэтому на мероприятии всегда присутствует широкий пул представителей нефтехимического бизнеса. В этом году мероприятие собрало более сотни участников из 40 компаний. Среди них были руководители и специалисты инжиниринговых организаций, фирм — поставщиков оборудования, лицензиаров разработчиков технологических процессов, а также представители нефтехимических предприятий России и СНГ.

После завершения конференции, участники остались довольны результатами её проведения, отметили значимость этого мероприятия и необходимость проведения подобных встреч в дальнейшем, насыщенную деловую программу, а также комфортные условия и высокий уровень организации и безопасности мероприятия.

— Какие темы удалось обсудить в рамках конференции?

В рамках деловой программы прозвучали доклады на темы, охватывающие все элементы современного этиленового производства: «Пиролиз», «Цифровизация», «Инжиниринг и оборудование», «Материалы и реагенты», «Эксплуатация и развитие нефтегазохимических предприятий». Заявленные спикеры представили 23 доклада на мероприятии. Гости конференции активно обсуждали презентации и задавали вопросы выступающим экспертам.

— Расскажите, какие тенденции преобладают на рынке газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности сегодня? Какие изменения ждут отрасль в ближайшие годы?

Такие вопросы, как текущее состояние и тренды развития газоперерабатывающей отрасли, позиция государства и крупных частных игроков по вопросам развития рынка газопереработки, проекты по модернизации, реконструкции и строительству новых мощностей, инновационные технологии переработки газа, финансирование отрасли, становятся крайне актуальными в условиях, когда Россия имеет все шансы занять высокие позиции на мировом рынке как переработчик углеводородного сырья.

Современные тенденции на развитие газоперерабатывающих заводов, строительство новых крупных мощностей залог насыщения рынка высококачественной конкурентоспособной продукцией, ее импортозамещения, повышения экспортного потенциала. Сегодня износ основных фондов газопереработки не позволяет добиться глубины переработки газа и повысить выпуск более качественной товарной продукции. Перед компаниями крайне остро стоят задачи модернизации и реконструкции предприятий, обновления существующих технологий газопереработки, строительства современных конкурентоспособных производств с внедрением последних достижений науки и техники, освоения новых направлений по переработке газа.

Объединяя силы представителей нефтегазовых компаний, газоперерабатывающих заводов, российских и зарубежных инжиниринговых компаний, научно-производственных предприятий, исследовательских институтов, компаний — производителей оборудования для газоперерабатывающей промышленности и инвестиционных организаций, на мой взгляд, можно успешно решать задачи по стабильному развитию отрасли.

— Приближается 2022 год, какие задачи Вы ставите перед ВНИИОС-наука на этот период? Какими Вы видите дальнейшие перспективы развития компании?

— Стремительные изменения, происходящие в мире, ставят новые задачи перед компанией, и, соответственно, требуют новых компетенций. Важно вовремя понять, какие знания, навыки и умения нужно обрести уже сегодня, чтобы быть готовым предлагать инжиниринговые решения, которые будут эффективны в ближайшем будущем. Однозначно сказать, как изменится бизнес к этому времени, невозможно. Но уже точно виден вектор развития экономики, преобладание инноваций во всех сферах жизни. В том числе и острая необходимость появления социальных инноваций и управления.

Мы планируем работать над тем, чтобы предложить нашим заказчикам решения, учитывающие вызовы и возможности современного мира. Ну и, конечно, в новом году мы планируем XVII Этиленовую конференцию. Это мероприятие является для нас константой — мы проводим его с 2005 года и намерены не изменять этой доброй традиции. Конференция много лет выполняет созидательную функцию — она является площадкой, объединяющей ведущих игроков нефтехимического бизнеса, и создает условия для продуктивного взаимодействия, обсуждения и выработки оптимальных вариантов решения насущных вопросов и проблем, формирует фундамент для развития крепких долгосрочных взаимоотношений.

С точки зрения развития мы наблюдаем, что стратегии реализации проектов являются ключевым элементом инвестиционного процесса. В последнее время компании-заказчики уделяют значительное внимание заключению и сопровождению контрактов в целях максимально возможного соответствия собственным требованиям к ним.

Узкая сегментация и низкий уровень диверсификации услуг российских инжиниринговых компаний приводит к упущению возможностей и потерям потенциальной доли рынка, однако надо помнить, что такой способ существования был единственно возможным в постсоветский период с точки зрения выживаемости. Сейчас, когда страны вступили в рецессионную стадию, необходимо менять стратегию, при этом не только путем выбора стандартных, существующих в практике управления со времен зарождения менеджмента как науки, но и поиска новых решений и вариантов кооперации с другими компаниями — как конкурентами, так и партнерами и представителями смежных отраслей.

Я считаю, что будущее за специализированными компаниями полного цикла, и на этом стоит строить стратегию развития бизнеса. Это касается любого сегмента и не только проектных, строительных и компаний — поставщиков оборудования. Я имею в виду не крупные холдинги, хотя они не исключение, а заостряю внимание на небольших гибких компаниях, способных брать на себя ответственность за выполнение полного цикла работ, начиная от предварительной проработки, проектирования, сопровождения экспертиз в государственных органах, контроля изготовления оборудования на всех этапах, поставки, монтажа оборудования и заканчивая гарантийным и постгарантийным обслуживанием объекта после ввода его в эксплуатацию. Такие организации серьезнее относятся не только к пошаговому исполнению проекта, но и к тщательной аналитической работе на ранних стадиях жизненного цикла проектов. Качество работы для компаний полного цикла — это не только репутационный вопрос, но и экономический. В итоге снижаются издержки и непредвиденные затраты заказчика, повышается надёжность объекта, его энергоэффективность и сроки эксплуатации.

 

Михаил, спасибо за интервью. Желаем всему коллективу ВНИИОС-наука успехов в столь нужной для нашей страны работе.

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