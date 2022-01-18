Интервью с руководителем Ассоциации производителей автоматических измерительных систем Михаилом Сулимой Опубликовано на портале «Химическая техника», январь 2022

Внедрение автоматических измерительных систем (АИС) контроля выбросов в РФ призвано мотивировать природопользователей повышать эффективность своих технологических цепочек. Реализация проектов по АИС состоит из трех этапов: установки системы мониторинга, анализа получаемых данных и оптимизации технологических процессов. В настоящий момент в нашей стране реализуется первый этап. При этом на практике наблюдается неудовлетворительная организация процесса эксплуатации внедряемых автоматических измерительных систем: техническое обслуживание автоматических измерительных систем, как правило, производится только в случае выхода из строя какого-либо компонента или системы в целом.

О том, почему в России сложилась такая практика, и что советуют специалисты для исправления ситуации, мы побеседовали с руководителем Ассоциации производителей автоматических измерительных систем Михаилом Сулимой.

– У пользователей пока еще не сформировалось понимание, что надежность и работоспособность автоматических измерительных систем – это единый комплекс технических и организационных мероприятий по их техническому обслуживанию. В ходе проведенных нами многочисленных опросов пользователей выяснено, что такое отношение к процессу эксплуатации автоматических измерительных систем вызвано тем, что важность построения правильного процесса эксплуатации и технического обслуживания системы мониторинга не регламентируется и не регулируется.

– Но, очевидно, если нет регламентов и нормативной документации, то эти системы устанавливаются буквально в хаотичном порядке, и это может привести к выходу из строя систем?

– Описанное выше положение вещей существенно влияет на процессы проектирования и внедрения, а также и на конструкционные особенности внедряемых в РФ автоматических измерительных систем. Это приводит к отсутствию внимания в выборе и качестве компонентов, входящих в состав систем мониторинга, недостаткам в организационных процедурах постоянного контроля работоспособности системы и выполнения ТО. Зачастую такое положение полностью исключает технические процедуры по контролю работоспособности системы и качеству выдаваемых данных. Нет также технических средств и инструментов в составе систем для осуществления контроля работоспособности и качества выдаваемых данных и контроля за работоспособностью отдельных компонентов системы. И, наконец, мы видим, что используется морально устаревший подход к гарантированию качества выдаваемых системами мониторинга, выражаемых в однократной, ежегодной поверке.

– Какие изменения нужны на федеральном уровне в части подходов к проектированию, внедрению и эксплуатации автоматических измерительных систем для контроля промышленных выбросов и сбросов?

– Если ранее автоматические измерительные системы использовались исключительно для внутренних целей их пользователей, то сегодня такие системы, предназначенные для реализации требований Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального закона №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», сразу ориентированы на передачу показаний внешним адресатам, например, в Росприроднадзор.

Кроме того, создание механизмов выездной проверки, позволяющей получить корректные показания автоматических измерительных систем контроля и учета промышленных выбросов в атмосферу также мотивируют природопользователей к поддержанию надлежащего качества работы систем мониторинга.

По нашему мнению, самым значимым является то, что генерируемые системой данные будут прямо влиять на размер уплаты сборов за негативное воздействие на окружающую среду. Это станет стимулом к более серьезному вниманию к корректности работы систем мониторинга (например, будет усилен контроль за недопущением занижения показаний) со стороны регулирующих органов.

Все это логически подводит нас к необходимости формирования для пользователей организационных и технических мероприятий по гарантированию качества данных, выдаваемых системами мониторинга, а в самих измерительных системах – наличию технических инструментов и механизмов для обеспечения гарантирования качества выдаваемых данных.

Это станет предпосылками для создания и развития культуры построения, внедрения, эксплуатации и обслуживания автоматических измерительных систем. А пока такой культуры у нас просто нет.

– Что такое методы гарантирования качества данных, получаемых от автоматических измерительных систем, и есть ли примеры в мировой практике?

– Начиная с 1975 года, в мировой практике был накоплен огромный опыт по организации эффективной эксплуатации и обслуживания автоматических измерительных систем, сформированы рациональные подходы к гарантированию качества выдаваемых системами данных.

Рассмотрим некоторые из этих подходов. Существуют организационные мероприятия, направленные на своевременное техническое обслуживание и эффективную эксплуатацию (графики ТО, утверждение детального плана порядка эксплуатации системы, план обучение персонала, контроль со стороны регулирующих органов выполнения детального плана эксплуатации системы). Разработана систематическая сверка результатов работы автоматических систем с данными, полученными при помощи лабораторного анализа. В практике применяются такие подходы, как ежегодная независимая сверка результатов работы автоматической системы с результатами измерений, полученных при помощи мобильной измерительной системы аудиторов, и автоматическая ежесуточная оценка ошибки калибровки системы по ПГС. Хорошие результаты дает ежеквартальное выполнение ряда плановых проверок качества измерительной системы (оценка относительной погрешности системы, оценка постоянной ошибки системы). Есть и такой опыт, как оценка контролирующими органами состояния работоспособности автоматических измерительных систем по ряду маркерных показателей на основании автоматических отчетов, ежеквартально генерируемых и передаваемых системами пользователей. И, конечно же, хорошим потенциалом обладает такой метод, как внутренняя автоматическая программная маркировка данных в системе согласно актуальному статусу системы (система автоматически маркирует входные данные как корректные и пригодные для дальнейших расчетов либо как некорректные и не пригодные для генерации результатов измерений).

– Как эти направления могут быть применены в России, например, в части выполнения требований Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального закона №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»?

– Необходимость внедрения процедур гарантирования качества данных в автоматических измерительных системах контроля и учета промышленных выбросов продиктована как на основании представленных нами логических выводов, так и на основании требований выполнения пункта 4, подпункта б, стр. 2, Постановления Правительства №262 от 13 марта 2019 года: «Об утверждении правил создания и эксплуатации систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и(или) сбросов загрязняющих веществ».

Проанализировав положительный мировой опыт в отношении применимости к нашему конкретному случаю, мы считаем, что наиболее рациональным и полезным будет выполнение следующих мероприятий при проектировании, внедрении и эксплуатации автоматических измерительных систем:

регулярного и своевременного технического обслуживания системы;

разработки и утверждение детального плана порядка эксплуатации системы;

регулярного обучения эксплуатирующего и обслуживающего персонала;

ежегодной независимой сверки результатов работы автоматической системы пользователя с результатами измерений, полученных при помощи мобильной автоматической измерительной системы сторонних аудиторов;

автоматической ежесуточной оценки ошибки калибровки системы по ПГС;

ежеквартального измерения относительной погрешности системы, измерение постоянной ошибки системы;

автоматической программной маркировки данных, используемых и выдаваемых системой согласно их статусу.

Автоматическая измерительная система – это не просто один или несколько анализаторов, датчиков. Это единый комплекс равнозначных по важности составляющих, в перечень которых включаются используемые технические решения, применяемые компоненты для построения системы, управляющее программно-аппаратное обеспечение, анализаторы и датчики, организационные и технические мероприятия по эффективной эксплуатации системы, автоматизированные технические и организационные мероприятия гарантирования достоверности данных. Отмечу также, что надежность и качество работы любой автоматической измерительной системы зависит от целого комплекса организационных и технических мероприятий.

Справка

Ассоциация производителей автоматических измерительных систем (АПАИС) представляет и защищает интересы производителей автоматических измерительных систем, членов Ассоциации, оказывает информационную поддержку производителям и пользователям АИС и способствует повышению их квалификации. АПАИС нацелена на популяризацию автоматических измерений на предприятиях. Ассоциация участвует в создании и развитии нормативной документации в сфере автоматических измерительных систем, координирует сообщество профессионалов для обмена опытом и реализации совместных проектов, а также проводит обучение специалистов по современным системам автоматических измерений.

Контакты: Россия, 111673, РФ, г.Москва, ул. Суздальская, д. 10, корп. 3, офис 4,

+7 (499) 450-51-10, +7 (499) 450-51-10,

www.amspa.ru e-mail: info@amspa.ru