Ассоциация «ХИММАШ»: цели поставлены, работа началась По инициативе АО «ВНИИНефтемаш»,ОАО «Волгограднефтемаш», ПАО «Ижорские заводы» и АО «Уралхиммаш» в январе 2016 года была создана Ассоциация предприятий химического и нефтяного машиностроения («ХИММАШ»), которая объединила отраслевые заводы и институты с одной главной целью – осуществление единой технической политики при проектировании, изготовлении, эксплуатации сосудов и аппаратов, работающих под давлением, для обеспечения предприятий газонефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и смежных отраслей промышленности оборудованием для современных процессов переработки углеводородов. Президентом Ассоциации избран Владимир Леонидович Головачев. Мы попросили Владимира Леонидовича рассказать о том, что уже удалось сделать, и о дальнейших планах работы.

С момента создания Ассоциации «ХИММАШ» прошло почти 2 года. Расскажите, пожалуйста, об основных успехах в продвижении к намеченным целям и, может быть, о появлении новых задач, стоящих перед Ассоциацией.

Для осуществления единой технической политики и выпуска современного оборудования необходим современный свод правил, основанный на серьезном обновлении национальных и отраслевых стандартов. Выполнить работу по их обновлению возможно только консолидировав всю отрасль. И мы нашли единодушную поддержку квалифицированных специалистов заводов химического машиностроения, которые определяют технический интеллект отрасли. Сейчас Ассоциация насчитывает около 30 членов – машиностроительных заводов и научных организаций. За этот временной промежуток мы успели пройти большой путь:

на базе Ассоциации в Техническом Комитете по стандартизации ТК23 «Нефтяная и газовая промышленность» создан Подкомитет «Сосуды и аппараты, работающие под давлением», который является зеркальным международному техническому комитету ISO 11 – «Котлы и сосуды, работающие под давлением». Это позволит участвовать в разработке международных стандартов в области сосудов и аппаратов и гармонизировать отечественные нормы и правила с международными стандартами.

В рамках Подкомитета по стандартизации также открывается возможность активного обновления свода отраслевых стандартов:

Ассоциация стала членом экспертного совета Комитета по промышленности Госдумы РФ. Нами уже внесены в Правительство конкретные предложения по увеличению доли участия отечественных заводов при изготовлении оборудования по проектам зарубежных лицензиаров. Надеемся, что предложения будут реализованы в регулирующих документах федеральных органов власти;

Ассоциация получила право в соответствии с порядком, определяемом действующим законодательством, принимать участие и/или проводить экспертизы с целью формирования экспертного мнения по отдельным вопросам, связанным с отраслью химического и нефтяного машиностроения;

Ассоциация заключила соглашение с Национальным агентством по контролю сварки (НАКС) о взаимодействии. Разработано положение об аттестации технологии сварки и персонала при изготовлении технических устройств на машиностроительных заводах отрасли. Сварка – это важная составляющая изготовления оборудования, которая определяет надежность и прочность оборудования. Сейчас прослеживается тенденция некоторых небольших машиностроительных заводов вообще не аттестовывать сварочное производство под предлогом, что «заказчики этого не требуют». Последние аварии с оборудованием на опасных производственных объектах связаны именно с некачественной сваркой. В этой области должен быть наведен порядок.

С одной стороны, вопросом технического регулирования в области аттестации сварочного производства серьезно занялись машиностроительные предприятия Ассоциации при активной поддержке всей системы аттестационных центров НАКС. С другой стороны, мы хотим обратить внимание на необходимость указывать в проектной и тендерной документации наличие системы аттестации сварки на машиностроительных предприятиях как необходимого условия участия в тендерах на поставку оборудования и в связи с этим просим поддержки со стороны эксплуатирующих предприятий и проектных организаций. Ведь в этом залог безаварийной работы не только оборудования, но и всего опасного производственного объекта в целом.

С какими ключевыми сложностями уже пришлось столкнуться Ассоциации за прошедший период? Как и кто помогает решать возникающие проблемы?

Сейчас в отрасли при изготовлении сосудов и аппаратов действует более 150 национальных и более 250 отраслевых стандартов (ОСТ, РД, РТМ, АТК). Сейчас на достойном уровне поддерживаются следующие стандарты в области сосудов: ГОСТ Р 52630 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», ГОСТ Р 52857 1-12. «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность». В течение многих лет эти стандарты обновляются непосредственно по инициативе и за счет средств самих авторов стандартов. Так, за годы работы по обновлению этих важных стандартов ВНИИНЕФТЕМАШ ни разу не получил бюджетной поддержки. Государственные регуляторы считают, что этими вопросами должна заниматься сама отрасль машиностроения. Это послужило одним из побудительных мотивов создания Ассоциации. Организовать системную работу совершенствования и обновления стандартов посильно только в рамках отраслевого единства.

Озабоченность вызывает наличие большого числа отраслевых стандартов, последние из которых разработаны еще в 1980-х годах. В то время единую отраслевую техническую политику проводило Министерство химического и нефтяного машиностроения. Однако в 1990-е годы министерства были упразднены. Отраслевые стандарты не были отменены и, к сожалению, действуют до настоящего времени, хотя многие из них устарели и нуждаются в значительной переработке. Задача, которую ставит перед собой Ассоциация – создать механизм их обновления, пересмотра и отмены. Часть из них будет переработана и переведена в национальные стандарты, часть – в стандарты Ассоциации. Устаревшие стандарты будут отменены.

Обо всех этих изменениях будет информироваться все инженерное сообщество через сайт Ассоциации, рассылку каталогов действующего свода стандартов по заказам предприятий и организаций.

Знаете, что нас приятно удивляет? Нас слушают на всех уровнях. Не как отдельное предприятие – нет, как консолидированное мнение, потому что мы отражаем общие интересы предприятий отрасли. Это очень помогает в работе.

Каков состав Ассоциации на сегодняшний день? Какие планы по развитию и привлечению новых членов?

Мы не декларируем традиционный тезис многих общественных организаций: «защита интересов членов Ассоциации» с размытыми целями и задачами. По нашему мнению, Ассоциация «ХИММАШ» является одной из немногих с четко очерченными целями, которая нацелена на реализацию производственных интересов машиностроительных предприятий. Поэтому в наших рядах уже около 30 предприятий химического машиностроения России и научных организаций, имеющих в своем составе квалифицированных специалистов. Это очень много за 2 года деятельности. Мы планируем разработку современных стандартов обеспечения качества при изготовлении сосудов и аппаратов, в том числе инспекции третьей стороны с учетом международного опыта. Это будет одним из инструментов для эксплуатирующих предприятий для повышения качества закупаемого оборудования.

А есть ли результаты работы подкомитета в рамках ТК23?

Подкомитет только начал работу. Сформирован состав. Впервые за многие года самим машиностроительным сообществом разработана Программа национальной стандартизации на 2018 год по обновлению стандартов в области сосудов и аппаратов. И мы приглашаем всех специалистов, участвующих в проектировании, изготовлении и эксплуатации сосудов и аппаратов, работающих под давлением, принять активное участие в обсуждении стандартов. Ваши замечания, предложения не останутся без внимания, так как именно эксплуатация является главным источником информации для совершенствования норм и правил.

Какими достижениями Ассоциации Вы особенно гордитесь и почему?

Главное – это осознание всем машиностроительным сообществом, что прогресс в отрасли – в руках самой отрасли. Поэтому работа в Ассоциации развивается успешно. Отраслевое техническое регулирование через общественную организацию, какой является наша Ассоциация, – дело новое в нашей стране. В мировом инженерном сообществе эта форма регулирования является доминирующей. Например, широко применяемые нормы ASME – это нормы общественной организации – общества механиков-инженеров.

Как складываются отношения Ассоциации с другими компаниями (Лукойл, Роснефть, Сибур, Газпром нефть)? Есть ли поддержка и обратная связь по разрабатываемым стандартам и предлагаемым проектам?

Мы занимаемся базовыми стандартами в области прочности, технических требований, сварки, металловедения, неразрушающего контроля, стандартизации деталей и узлов. Каждый разрабатываемый стандарт, перед его принятием, в том числе через Подкомитет «Сосуды и аппараты под давлением», будет предложен к обсуждению всему инженерному сообществу. Имеется договоренность с ПАО «Роснефть» для начала этой работы. Устанавливается взаимодействие с ПАО «Газпром» в области стандартизации. Мы надеемся на расширение нашего взаимодействия и будем прикладывать усилия к обеспечению заказчиков современным оборудованием, изготовленным по современным стандартам.

Одна из целей, о которой Вы говорили, – «разговаривать с зарубежными коллегами на одном инженерном языке». При разработке стандартов получается ли учитывать и российские реалии, и требования международных рынков? В чем основные сложности?

Глобальная цель создания Ассоциации – обновление сводов стандартов, всех норм и правил, гармонизация их с международными нормами и правилами. Это работа непроста. Механически переводом стандартов это выполнить невозможно. У разных сводов норм и правил разная философия. Например, нормам и правилам РФ наиболее близки нормы EN по сравнению с нормами ASME, которые существенно отличаются от наших. Нормы РФ более требовательны по уровню контроля, отличаются философией коэффициентов запаса прочности при расчетах на прочность. Механическое смешение норм и правил, материалов из разных систем проектирования может привести к непредсказуемым результатам при эксплуатации. Это надо понимать и учитывать. Тем не менее, путь гармонизации стандартов в широком смысле – единственный путь повышения экспортных возможностей продукции машиностроения и работы с зарубежными лицензиарами на отечественном рынке. Эту работу необходимо проводить в том числе в рамках международного комитета по стандартизации ISO через представительство в одноименном комитете ISO ТК 11 «Котлы и сосуды под давлением».

Что Вы можете сказать об уровне проектирования и проектных институтах в России?

Российское проектирование переживает не самые лучшие времена. Некоторые крупные проектные институты закрылись, численность оставшихся значительно уменьшилась, ощущается недостаток квалифицированных кадров. А ведь от уровня развития отечественных технологий, проектных организаций и возможностей отечественного машиностроения обеспечить поставку оборудования во многом зависит реализация многих программ по модернизации химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

Сейчас базовые проекты, как правило, приобретаются за рубежом, а российские проектные институты большей частью разрабатывают проектную и рабочую документацию, адаптируют зарубежные базовые проекты к местности. Это сказывается и на развитии российского химического и нефтяного машиностроения. Например, почему машиностроители в соответствии с заказной документацией российских проектных институтов должны закупать даже простые материалы за рубежом, применять западные нормы и правила при изготовлении оборудования для российского потребителя, применять аттестации сварки и персонала только на том основании, что это требование базового проекта и лицензиара. Прежде всего, заказчиками нужно разобраться, как влияют эти требования на технологический процесс и выпуск товарной продукции заданного качества, который гарантирует лицензиар. Разве аттестация сварки по западным нормам или применение углеродистой стали, которую обязывают закупать машиностроителей заказчики, являются тем самым средством обеспечения технологических гарантий? Конечно, нет. Но об этом никто не задумывается. На тендерах идет битва за каждый рубль экономии при закупках оборудования, и при этом никто не замечает огромных затрат для обеспечения «технологических гарантий», которые к таковым не имеют никакого отношения.

Владимир Леонидович, Вы совмещаете работу в Ассоциации с работой техническим директором ВНИИНЕФТЕМАШ. Расскажите, пожалуйста, немного об институте и проводимой им работе.

Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения (ВНИИНЕФТЕМАШ) был создан в 1947 г. как головной институт Министерства химического и нефтяного машиностроения в области сосудов и аппаратов для газонефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Большинство норм и правил в области прочности, металловедения, сварки, контроля создано в институте. Институт является автором нормативной документации по оборудованию. Сегодня ВНИИНЕФТЕМАШ стал центром компетенции в области сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Это дает возможность профессионально оказывать техническую помощь эксплуатирующим предприятиям, проектным организациям, машиностроительным заводам по всем вопросам нашей специализации, что мы и делаем на протяжении всей нашей многолетней деятельности.

Какие наиболее значимые проекты осуществлены за последние годы ВНИИНЕФТЕМАШем?

Если составить карту партнеров – это будут все эксплуатирующие предприятия и проектные институты отрасли газонефтепереработки и нефтехимиии. Мы участвуем в разработке оборудования, оказываем техническую помощь в области металловедения, прочности, применения отечественных и импортных материалов, сварки для многих строящихся объектов, а также при ремонтах, модернизации и замене оборудования. Институт работает непосредственно с зарубежными лицензиарами по программам импортозамещения, а также оказывает техническую помощь при изготовлении и применении материалов и оборудования для строящихся и реконструируемых объектов по проектам зарубежных лицензиаров: Chevron, UOP, CB&I, TEC, Axens, Linde, Haldor Topsoe, Shell, Foster Wheeler, FLUOR, ExxonMobil.

Для опасных производственных объектов институт разрабатывает регламенты проведения приемочных и периодических испытаний оборудования и трубопроводов высокого давления из-за отсутствия возможности использования стандартных методик гидравлических испытаний и испытаний на герметичность блоков высокого давления. В составе работ разрабатывается «Обосноваие безопасности ОПО» и проводится экспертиза промышленной безопасности ОБ ОПО.

На каких основных проектах ВНИИНЕФТЕМАШ сосредоточится в следующие годы?

В основном, это будет разработка оборудования, которое традиционно закупалось по импорту (аппараты воздушного охлаждения различной конструкции на высокое давление, высокотемпературные котлы-утилизаторы различных конструкций на температуру технологического газа до 1500°С, теплообменные аппараты на высокое давление для установок гидрокрекинга и ряд другого оборудования). Значительная часть нашей деятельности – оказание технической помощи эксплуатирующим и монтажным организациям по всем вопросам, связанным с применением материалов. Нашими услугами пользуются службы главных механиков, служб снабжения, капитального строительства, проектные институты и монтажные организации, так как в их работе всегда возникают вопросы применения отечественных и импортных материалов, подбора аналогов, отечественных и зарубежных сварочных технологий и материалов для оборудования и трубопроводов. В этой области мы видим большую потребность заказчиков и будем расширять спектр услуг в рамках комплексных рамочных договоров, охватывающих все возможные возникающие вопросы. Такой опыт у нас имеется, и мы будем его накапливать.

Как наш журнал «Химическая техника» может быть полезен Ассоциации? В каком направлении возможно развитие сотрудничества?

Мы надеемся, что ваш журнал поможет нам в качестве информационного партнера для информирования потребителей в области разработки стандартов. Необходимо ознакомить специалистов предприятий и тендерных комитетов со всеми изменениями, которые происходят в области отраслевой стандартизации. А ваш журнал наиболее профессиональный, и его читают на многих предприятиях.

Большое спасибо, Владимир Леонидович. Мы уверены, что деятельность Ассоциации «ХИММАШ» поможет развитию химического машиностроения в нашей стране.