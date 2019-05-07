Автор: Д.С. Бирюков (Инжиниринговая компания INTRATOOL) Опубликовано на портале «Химическая техника», май 2019

Экстракторы позволяют не только качественно без повреждений извлекать/ставить на место трубные пучки из кожуха аппарата, но и проводить работы безопасно для обслуживающего персонала. Легкие и простые в эксплуатации, они являются самостоятельными машинами, оснащенными мощной кареткой, способной извлечь самые «упрямые» трубные пучки за одну операцию, которые затем отвозятся на специализированную мойку. В комплексе указанное оборудование (экстрактор и машины для мойки) позволяет повысить безопасность труда при выполнении указанных видов работ и сократить время выполнения всех операций с трубными пучками, что немаловажно при проведении капитальных ремонтов на промышленных предприятиях.

Для решений по экстракции трубных пучков инжиниринговая компания INTRATOOL осуществляет поставку оборудования производства Peinemann Equipment B.V. В тех случаях, когда использование стандартных решений оказывается невозможным, специалисты технического департамента инжиниринговой компании имеют необходимый опыт и ресурсную базу для проектирования и производства необходимого оборудования.

Компания активно борется с недобросовестными конкурентами, проводя обучающие семинары, на которых демонстрируются реальные преимущества качественных инновационных решений, успешно зарекомендовавших себя на заводах в России и по всему миру.

Ниже приведено видео, как не должно быть (трубный пучок тянут с применением экскаватора и крана):

Еще одно видео — как должно быть — экстрактор трубных пучков в работе:

Компанией INTRATOOL за последние 10 лет поставлено уже более 30 экстракторов компании Peinemann Equipment B.V. на промышленные предприятия РФ. Оборудование Peinemann поставлено и продолжает бесперебойно работать на дочерних предприятиях ПАО «Газпром-нефть», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз». Компания Peinemann Equipment B.V. не раз успела зарекомендовать себя надежным производителем в своей области, чему способствует постоянная работа над усовершенствованием своей техники для обслуживания теплообменных аппаратов.

В апреле 2019 года компанией INTRATOOL была выполнена очередная поставка экстрактора для ОАО «Славнефть – ЯНОС». В указанные заказчиком сроки на предприятие не только был поставлен и проведены пусконаладочные работы гидравлического экстрактора трубных пучков 45Т 6100х2000ELS компании Peinemann Equipment B.V., но и успешно проведено обучение в дни текущего ремонта непосредственно на установке.

Сотрудничество с одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки – ОАО «Славнефть – ЯНОС» и Инжиниринговой компании INTRATOOL насчитывает уже более пяти лет и несколько успешных совместных проектов. Последние три года можно назвать наиболее продуктивными: удалось закончить работу сразу над несколькими крупными проектами (строительство участка мойки трубных пучков и технико-экономическое обоснование строительства нового ремонтно-механического цеха). На сегодняшний день с ОАО «Славнефть – ЯНОС» идет работа в области переоснащения и модернизации Ремонтного производства предприятия.