Опубликовано в журнале Химическая техника №7/2018

Холодильное машиностроение является одним из важнейших звеньев национальной безопасности страны, его продукция используется практически во всех отраслях хозяйства: агропромышленном, оборонном и ракетно-космическом комплексе, в нефтегазовом и химическом секторе, в медицине, торговле и т.д. В советское время машиностроительная промышленность СССР практически обеспечивала холодильным оборудованием все отрасли народного хозяйства. Конкурентоспособную холодильную технику и комплектующие выпускали заводы «Компрессор» и «Искра» в Москве, «Невский завод» в Ленинграде, «Казанькомпрессормаш» в Казани, «Пензкомпрессормаш» в Пензе, заводы в Чите и Черкесске, Кандалакшский механический завод, одесский и мелитопольский заводы «Холодмаш». Научно-производственную базу обеспечивали ВНИИХОЛОДМАШ, ВНИХИ, НИИТурбокомпрессор, ГИПРОХолод и другие профильные институты и объединения.

Сейчас холодильное оборудование в основном закупается за рубежом, в лучшем случае собирается в России из импортных комплектующих. В связи с этим очень остро встает вопрос восстановления производственной базы отечественного холодильного машиностроения.

Большую работу по объединению усилий отечественных предприятий, производящих холодильное оборудование и компоненты КИПиА, с целью импортозамещения проводит Российский союз предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром).

О том, каковы перспективы возрождения отечественного холодильного машиностроения, рассказывает председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий Николаевич Дубровин.

– Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, об истории создания Союза, и какие цели ставились при этом.

– Россоюзхолодпром был учрежден в 2003 г. 10-ю хладокомбинатами, входящими в оптово-продовольственный комплекс Москвы. Направлениями деятельности организации было активное участие в формировании и выполнении правительственных программ по обеспечению населения продуктами питания, а также участие в технической политике в области производства холода и безопасности холодильных систем.

Союз успешно сотрудничал с городскими органами управления, участвуя в разработке городских целевых программ (развития материально-технической базы, кооперации и интеграции, информатизации процессов управления оптового продовольственного комплекса). Особое значение имела работа Союза как экспертного органа в формировании планов поставок, конкурсных процедурах, защите имущественных и экономических интересов. Большая заслуга Союза – участие в разработке и реализации закона «О продовольственной безопасности города Москвы».

Одновременно в работе Россоюзхолодпрома достаточно быстро сформировалось направление деятельности, связанное с низкотемпературной техникой. Создалось ядро из ведущих предприятий отрасли: «ВНИИХОЛОДМАШ», «ОК», «Остров», «Термокул», «БИТЦЕР СНГ», «Джонсон Контролс», «Ариада» и др. Холодильная тематика, кстати, полностью отвечающая названию Союза, стала фактически основным содержанием его работы.

Руководители предприятий холодильной промышленности объединились с главной целью: согласования, представительства, защиты общих интересов членов Союза, решения актуальных проблем производства, монтажа, сервисного обслуживания низкотемпературной техники.

Союз стал позиционировать себя как основное отраслевое объединение холодильных предприятий России, продолжил активное сотрудничество с государственными структурами, имея в виду представление интересов холодильной отрасли при разработке и реализации федеральных законов и программ, нормативно-технических документов, природоохранных мер, таможенного и налогового регулирования. Расширилась членская база с привлечением в Союз инжиниринговых и контрактинговых компаний, научных и образовательных учреждений холодильного направления. В частности, был взят курс на участие холодильных предприятий в выставках и форумах, где основными экспонентами и участниками были предприятия аграрно-продовольст-венного комплекса.

В 2011 г. я был избран председателем правления Российского союза предприятий холодильной промышленности, и направил работу правления Союза на создание конкурентоспособной, инновационной холодильной и криогенной техники на базе отечественного машиностроительного комплекса и передовых мировых достижений.

Сегодня Союз тесно сотрудничает с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления, обеспечено представительство отрасли в советах и комиссиях при министерствах и ведомствах, Совете Федерации, а также в Государственной Думе. Председатель правления Союза возглавляет Комитет по холодильной и криогенной промышленности Союза машиностроителей России, входит в экспертные советы при комитетах Государственной Думы, в экспертные группы научно-технического совета, комиссии и рабочие группы Минпромторга и Минсельхоза.

– Какие предприятия входят в Союз?

– В настоящее время членами Союза являются более шестидесяти ведущих машиностроительных, инжиниринговых и научно-исследовательских компаний и организаций холодильной индустрии, такие как АО «ПОЗиС», ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ», Группа компаний «Остров», Группа компаний «Термокул», ООО «ОКБ СХМ Технатон», ООО «НТК «Криогенная техника», ООО «Криомаш-БЗКМ», АО «ВНИИХОЛОДМАШ», ООО «Спектропласт», ОО «Алтаир», ОАО «Холодмаш»» (Черкесск) и др. В Союз входят и организации – поставщики холодильного оборудования, комплектующих и хладагентов, а также представительства международных крупных компаний (ООО «Битцер СНГ», ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус», ООО «Данфосс», АО «Альфа Лаваль Поток», АО «Джонсон Контролс»).

Союз активно сотрудничает с отраслевыми общественными объединениями: Ассоциацией компрессорных заводов, Ассоциацией Предприятий Индустрии Климата, Международной академией холода, Автономной некоммерческой организацией научно-исследовательский центр «Военный Регистр», Ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики Татарстан», Ассоциацией предприятий индустрии микроклимата и холода Республики Беларусь, Некоммерческим партнерством по содействию развитию торгово-экономического сотрудничества «Евразийский Деловой совет», Национальным Союзом народных и коллективных предприятий Российской Федерации, Российской ассоциацией производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) и др.

Союз является членом Торгово-промышленной палаты РФ, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», входит в Ассоциацию отраслевых союзов АПК АССАГРОС.

– Какие проекты разрабатываются в настоящее время?

В настоящее время Союз разрабатывает «Стратегию развития холодильной промышленности России до 2025 года», приступили к реализации Плана мероприятий по импортозамещению в области промышленного и специального холода, криотехники, вентиляции и кондиционирования, утвержденного Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 августа 2017 г. №2959.

Активно ведется работа по разработке профессиональных стандартов, по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и аттестации кадров холодильной промышленности в рамках Комиссии по профессиональным квалификациям в области холодильного, криогенного и климатического машиностроения Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении.

Члены Союза принимают активное участие в совершенствовании нормативно-технического регулирования в области холодильной техники, в том числе в разработке регламентов и стандартов ЕАЭС по вопросам технической и экологической безопасности, энергетической эффективности, систем подтверждения соответствия. Постоянно ведется работа по укреплению деловых связей с Ассоциациями холодильных предприятий Евразийского экономического союза.

– А как в России с холодильным оборудованием для химии, нефтепереработки и нефтехимии. Сохранились ли производители? И какие перспективы?

– Особо хотелось бы отметить положение дел в гелиевой промышленности. Россия – одна из ведущих стран по запасам и производству гелия, имеет большой производственный потенциал в этой отрасли, квалифицированные научные и производственные кадры.На сегодня в России единственный комплекс по производству гелия находится на Оренбургском ГПЗ. Практически все оборудование комплекса – российское, в том числе установка тонкой очистки и сжижения гелия (основные изготовители– ОАО «НПО «Гелиймаш», ОАО «Пензкомпрессормаш»).

Планируется создание более крупных центров по производству гелия на базе газовых месторождений Восточной Сибири и дальнего Востока. Россия должна стать крупным мировым производителем и экспортером гелия. Так, мощность комплекса по производству гелия на строящемся Амурском ГПЗ составит ~60 млн. м3 в год.

В связи с перспективой расширения областей по-требления гелия во всем мире, с одной стороны, и ограниченности и конечности его ресурсов, с другой, необходимо сохранить и развивать российскую машиностроительную и технологическую базу по производству, применению и долгосрочному хранению гелия, инициировать и поддерживать НИР и НИОКР в этом направлении, создавать законодательную базу, завоевывать передовые мировые позиции в создании оборудования гелиевых производств, размещать заказы для вновь строящихся производств на российских предприятиях, что будет способствовать развитию криогенного машиностроения России и укреплению ее независимости от иностранных поставщиков в особо чувствительной области высоких технологий, что полностью соответствует решениям руководства страны по мерам укрепления отечественной промышленности.

Российская гелиевая промышленность должна развиваться как независимое стратегическое индустриальное направление на основе отечественных инновационных технологий и с приоритетным применением отечественной гелиевой техники и технологий. Российские машиностроительные предприятия в состоянии полностью обеспечить потребность страны в этом виде оборудования.

18 апреля в Рособоронэкспорте прошло заседание Комитета Союза машиностроителей России по холодильной и криогенной промышленности на тему «Создание российской инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и использования сжиженного природного газа на базе отечественного машиностроительного комплекса». В ходе мероприятия были заслушаны доклады о текущем положении дел с производством и потреблением гелия в мире и о перспективах на период до 2030 года.

НПО «Гелиймаш» разработан проект «Концепции развития гелиевой промышленности России». Цель и задачи концепции:

разработка направлений развития гелиевой промышленности, предполагающих наиболее высокое извлечение гелия из природного газа, его рациональное использование для обеспечения внутренних потребностей и эффективных экспортных поставок с учетом стимулирования обеспечивающих отраслей;

определение проблем развития гелиевой промышленности России в связи с реализацией крупномасштабной добычи гелийсодержащего природного газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;

определение направлений комплексного развития гелиевой промышленности России, включая добычу, извлечение, транспортировку, хранение и реализацию на внутреннем и внешнем рынках;

определение направлений финансового и нормативно-правового обеспечения развития гелиевой промышленности и мер государственной поддержки в целях стимулирования развития гелиевой промышленнос-ти России.

В рамках программы импортозамещения и развития холодильной промышленности Россоюзхолодпром в сотрудничестве с ведущими предприятиями (Челябинский компрессорный завод, ОАО «Холодмаш», ООО «ОКБ СХМ «Технатон», ООО «Кларос», ОАО «НПО «Гелиймаш», АО «ВНИИХОЛОДМАШ», Группа компаний «Остров», ООО «ДЕТА Инжиниринг», АО «Воздухотехника», ООО «Алтаир») собрал, систематизировал и сформировал пакет технических требований на разработку компрессоров, терморегулирующих вентилей, электромагнитных клапанов и других элементов холодильного оборудования. Работа в этом направлении продолжается. Идет подготовка к запуску на Челябинском компрессорном заводе производства винтовых компрессорных блоков и компрессоров для сжатия природного газа и попутного нефтяного газа, а также для холодильных установок промышленного диапазона. Решение этих задач позволит в ближайшие пять лет значительно увеличить долю конкурентоспособного отечественного холодильного оборудования.

Компании с иностранным капиталом, входящие в Союз и работающие в области нефтегазохимии, активно участвуют в локализации производства на территории РФ. Так, ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус» предлагает полный комплекс услуг на рынке оборудования для энергетической и нефтегазовой отраслей. В основе достигнутых компанией успехов – беспрецедентно широкий ассортимент выпускаемой продукции и эффективная стратегия локализации производства.

В 2015 г. в г. Подольске Московской области компания открыла собственное производство – более 2500 м2 оборудованных производственных площадей, включая производственный офис, склад материалов и комплектующих, заготовительный участок, сборочный участок, участок сборки электросилового оборудования, участки покраски и испытаний готовой продукции. Производство организовано в соответствии с международными стандартами GEA и оснащено самым современным оборудованием.

Новый завод выпускает дожимные компрессорные станции, блоки охлаждения и подготовки газа, модульные холодильные установки и др. Качество поставляемого оборудования соответствует международным стандартам ISO 9001 и требованиям Технического регламента Таможенного союза. Годовой оборот компании в России составляет около €180 млн., годовой выпуск, если измерить оборудование большими контейнерами, – до 28 контейнеров закрытого типа.

На сегодняшний день российское структурное подразделение GEA – это, по сути, уникальная компания, которая, с одной стороны, остается частью международного концерна, а с другой – является полностью российской. За счет этого российское подразделение компании имеет свободный доступ к инновациям, технологиям, эффективной практике всего концерна GEA и одновременно возможность производить оборудование в России, а также экономичный инженерный ресурс глобального масштаба: из 350 сотрудников компании 200 человек имеют инженерную квалификацию, и это все – российские специалисты.

– Не секрет, что сейчас во всех отраслях промышленности недостаток квалифицированных кадров. А как обстоит дело в холодильной промышленности? Принимает ли участие Союз в подготовке кадров?

– Практика последних лет показывает, что российская промышленность сегодня испытывает жесточайший дефицит квалифицированных кадров. Причиной тому являются, главным образом, два обстоятельства. Первое из них – это общая тенденция к снижению численности трудовых ресурсов, обусловленная демографической ситуацией в стране, с одной стороны, и резким ростом числа занятых в непроизводственной сфере экономики, с другой. Второе – неспособность выпускников образовательных учреждений сразу включиться в производственную деятельность компаний, поскольку молодые специалисты, обладая определенным набором знаний, как правило, не имеют практического опыта и умений.

Вместе с тем в условиях жесткой рыночной конкуренции именно высокий профессионализм сотрудников компании, представляющий собой совокупность знаний, практических навыков и умений, обеспечивает ей новые конкурентные преимущества и позволяет занять достойное место в постиндустриальном обществе.

Однако нынешнее состояние подготовки квалифицированных кадров в целом таково, что сегодня трудно, а иногда и невозможно найти образовательные учреждения, программы и формы обучения которых полностью удовлетворяли бы запросам промышленности.

Особенно это касается подготовки квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием.

С целью содействия эффективному функционированию систем профессионального, высшего и послевузовского образования в области холодильной техники Союзом заключены соглашения о сотрудничестве с более чем с половиной существующих в стране колледжей (в том числе региональными) и более чем с 15-ю холодильными кафедрами высших учебных заведений.

– Как влияет Союз на подготовку кадров?

– В рамках государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уровень бакалавриат), 16.04.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уровень магистратуры) обучение ведется более чем в 25 вузах страны от Астрахани и Калининграда до Мурманска и Камчатки. Россоюзхолодпром прилагает все усилия для повышения качества подготовки инженерных кадров для холодильной промышленности. Предприятия, входящие в Союз, принимают активное участие в совершенствовании учебного процесса и одновременно являются работодателями. Студенты вузов проходят практику и выполняют дипломные и курсовые работы на предприятиях отрасли.

Особое внимание Союз уделяет восстановлению системы подготовки специалистов рабочих специальностей. Необходимость разработки и введения профессиональных стандартов была определена Указом Президента РФ №597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Система профессиональных стандартов является одним из инструментов рынка квалификации. По определению, профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты разрабатывают согласно статье 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации в порядке и по правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 (ред. от 23.09.2014) «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».

С этой целью Россоюзхолодпром участвует в разработке профстандартов и оценке их влияния на качество образовательных стандартов.

Разработана отраслевая квалификационная рамка, которая определяет градацию квалификаций.

Россоюзхолодпром совместно с ГБОУ ДПО Центр «ПРОФЕССИОНАЛ» разработал профессиональный стандарт «Монтажник оборудования холодильных установок», который был утвержден Советом по профессиональным квалификациям в машиностроении.

Очень большую помощь оказали Союзу в этом направлении АО «ВНИИХОЛОДМАШ», Группа компаний «Остров», кафедра «Техника низких температур» им. П.Л. Капицы» Московского политехнического университета.

Тем не менее мы считаем, что работа по созданию профстандартов ведется недостаточно активно, и мы должны уделять в нашей отрасли ей больше внимания.

На 14-й Международной специализированной выставке «Мир Климата-2018» Россоюзхолодпром совместно с Международной академией холода, Московским политехническим университетом и Ассоциацией Предприятий Индустрии Климата организовал серьезную деловую программу, включавшую уже Вторую всероссийскую конференцию «Бизнес и образование», Научно-практическую конференцию «Развитие индустрии холода на современном этапе-2018», а также Школу молодых ученых имени профессора И.М. Калниня. Мероприятия вызвали большой интерес, о чем говорит количество посетивших их слушателей и отзывы.

Союз поддерживает участие учебных заведений – партнеров Союза в международном некоммерческом движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессиональных навыков. На уровне высших учебных заведений WorldSkills является сплавом теории и практики, позволяющим на мировом уровне стандартизировать компетенции не только специалистов в области сервиса холодильных систем, но и инженеров. На конференции «Бизнес и образование» Россоюзхолодпром представил достижения в этом направлении Московского политехнического университета.

Московский политехнический университет одним из первых вузов поддержал движение WorldSkills в России. В 2014 г. факультет информационных технологий университета разработал методику оценки результатов обучения по стандартам WorldSkills и в зимнюю сессию провел экспериментальный экзамен. В 2016 г. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» сов-местно с Московским политехническим университетом при поддержке Минобрнауки России провели Первый межвузовский чемпионат WorldSkills. В апреле 2016 г. между университетом и «Ворлдскиллс Россия» был подписан договор о сотрудничестве. По его условиям, стороны объединяют усилия для обеспечения российской экономики высококвалифицированными кадрами и развития профессионального образования в соответствии со стандартами WorldSkills International. Осенью 2017 г. на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Абу-Даби 2017 национальная сборная России завоевала шесть золотых медалей, в том числе по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования воздуха».

На прошедшем с 28 ноября по 1 декабря в Москве Первом межвузовском чемпионате WorldSkills Russia по профессиональному мастерству студент Московского политехнического университета Владимир Киркин занял 3-е место в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования воздуха».

– А какие еще практические результаты были достигнуты за время работы Союза?

– Тесная работа Союза с Департаментом станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ дала возможность дополнить приложение к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 г. №719 холодильным, криогенным оборудованием и оборудованием для вентиляции и кондиционирования воздуха, а также требованиями к этой продукции в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации. В настоящий момент проект постановления Правительства РФ, которым будут внесены подготовленные Союзом дополнения, находится на согласовании в Минэкономразвития России.

Приказом Минпромторга России от 29 августа 2017 г. №2959 утвержден План мероприятий по импортозамещению в отрасли промышленного и специального холода, криотехники, вентиляции и кондиционирования, разработанный под руководством Россоюзхолодпрома членами экспертной группы Научно-технического совета Минпромторга России по направлению «Промышленный и специальный холод. Криотехника. Вентиляция и кондиционирование».

Практическая работа по импортозамещению уже началась. Черкесский завод «Холодмаш» совместно с ОКБ СХМ «Технатон» изготавливает пилотную партию поршневых холодильных компрессоров. Челябинский компрессорный завод приступил к освоению производства винтовых холодильных компрессоров.

В декабре 2017 г. было подготовлено и проведено заседание Экспертного совета по вопросам химического машиностроения при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на тему: «Состояние и проблемы развития холодильной промышленности», участие в котором приняли руководители крупнейших компаний Союза.

Руководители предприятий Союза приняли участие в этом заседании с докладом на тему «О резервах роста выпуска экспортно-ориентированной гражданской продукции высокотехнологичных медицинских изделий в условиях диверсификации».

В прошедшем году руководством Союза проведено более 160 значимых встреч и совещаний, которые проводились в интересах членов Союза. В Минпромторге России проведено три межведомственных совещания, в том числе по вопросу применения энергосберегающих экологичных антифризов с участием представителей Минприроды, Минэнерго, Росприроднадзора, компании ООО «Спектропласт», проведены также совещания с руководством ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Федерального агентства по рыболовству, с Национальной ассоциацией оптово-распределительных центров, с Директором Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга и другими значимыми структурами.

– Остро стоит вопрос нормативно-технической документации? Участвует ли Союз в этой работе?

– Приоритетные направления развития стандартизации в соответствии с Концепцией развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства от 24 сентября 2012 г. №1762-р) следующие:

модернизация стандартов машиностроительного комплекса;

обновление стандартов в данном секторе экономики не менее, чем на 10–15 процентов ежегодно;

достижение показателей гармонизации национальных стандартов с международными стандартами на уровне 65–70 %.

Все эти положения в полной мере касаются состояния дел в холодильной отрасли.

Россоюзхолодпром активно участвует в совершенст-вовании нормативно-технического регулирования в области холодильной техники, в том числе в разработке регламентов и стандартов ЕАЭС по вопросам технической и экологической безопасности, энергетической эффективности. Под руководством Союза за последние годы разработано и введено в действие более 20 стандартов, в том числе в этом году заключается договор с ВНИИНМАШем на разработку стандартов в области машиностроения, направленных на сокращение зависимости от импортной продукции и технологий: «Компрессоры и компрессорно-конденсаторные агрегаты холодильные. Методы испытаний по определению основных характеристик».

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» реорганизован технический комитет по стандартизации «Установки холодильные» – ТК 271 (Приказ Росстандарта от 5 июля 2017 г. №1471). Председатель комитета – генеральный директор АО «ВНИИХОЛОДМАШ», член правления Россоюзхолодпром О.М. Таганцев. В состав комитета входят предприятия – представители отрасли и Союза.

Кроме того, действует Межгосударственный технический комитет 271, в который входят представители органов по стандартизации СНГ и ЕАЭС, функции председателя комитета в настоящий момент исполняет Генеральнsq директор ООО «Остров» Е.К. Уразов.

В заключение хотелось бы сказать, что промышленный потенциал холодильной отрасли в России остается достаточно весомым, несмотря на долгие годы преимущества импорта. Основные предприятия выжили и развиваются, в то же время создаются новые.

Для успешного функционирования отрасли необходимо вести работу с органами государственной власти по направлениям участия в создании законодательной базы, выработки стратегий развития промышленности и мер поддержки предприятиям, участвовать в создании нормативно-технической базы, воспитывать достойные кадры.

Россоюзхолодпром активно работает по всем этим направлениям, консолидирует предприятия отрасли для создания конкурентоспособной, инновационной холодильной, криогенной и климатической техники.

Большое спасибо, Юрий Николаевич за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Желаем Вам дальнейшей успешной работы.