Автор: Р.И.

Генкина (ФГУП «ВНИИМС). Опубликовано в журнале Химическая техника №1/2017

Один из вопросов, который будет обсуждаться на совещании главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, касается того, что понятие «калибровка» исчезло из новых «Общих правил промышленной безопасности». Видимо, авторы правил решили, что и поверки будет достаточно. Метрологов такое положение вещей не устраивает, поэтому они и хотят добиться изменений в правилах. Обоснованно ли их желание и существенна ли разница между калибровкой и поверкой? На эти вопросы мы попросили ответить Р.И. Генкину, начальника отдела научно-методических основ деятельности метрологических служб вне сферы государственного регулирования ФГУП «ВНИИМС».

Руфь Ильинична, какая техническая процедура более объемная – поверка или калибровка?

Как ни удивительно, но на этот вопрос нет однозначного ответа, так как любой ответ будет правильным.

А именно:

техническое содержание процедуры калибровки может полностью соответствовать техническому содержанию поверки, если заказчика калибровочных работ устраивает методика поверки и его не интересуют действительные значения метрологических характеристик, а интересует только ответ на вопрос «соответствует ли средство измерений паспортным данным», иначе говоря, «годен ли прибор или не годен»;

техническое содержание процедуры калибровки может быть много меньше процедуры поверки, если заказчика интересуют характеристики средства измерений в каком-то узком диапазоне, в каком-то конкретном режиме и т.п., в то время как в процессе поверки исследования проводятся в более широком масштабе;

наконец, калибровка может оказаться много объемнее поверки, если заказчика интересуют характеристики средства измерений, которые не охвачены процедурой поверки. Это может касаться работы средства измерений в нестандартных условиях, определения метрологической надежности средства измерений, детального рассмотрения бюджета неопределенностей и т.д.

Калибровка может оказаться целой научно-исследовательской работой, достойной диссертации на получение ученой степени.

Перечислите, пожалуйста, все отличия поверки и калибровки.

Первое отличие – это объект, который подлежит либо поверке, либо калибровке. Калибровке подлежат средства измерений, которые используются вне сферы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, а поверке – средства измерений, которые используются в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.

Второе отличие – это субъект, который выполняет работу: поверку может выполнять только аккредитованное в национальной системе аккредитации юридическое лицо (индивидуальный предприниматель); калибровку может выполнять, грубо говоря, кто угодно. Для проведения калибровочных работ ни у кого никакого разрешения (лицензии, аккредитации и т. п.) получать не надо.

Руфь Ильинична Генкина, кандидат технических наук, начальник отдела научно-методических основ деятельности метрологических служб вне сферы государственного регулирования ФГУП «ВНИИМС»

Третье отличие – процедура выполнения работ. При поверке эта процедура регламентируется документом, который называется методикой поверки. Это может быть межгосударственный стандарт (ГОСТ 8. …), национальный стандарт (ГОСТ Р 8. …), методика, разработанная государственным научным метрологическим институтом и занесенная в информационный банк данных (МИ …), раздел описания типа или эксплуатационной документации, предоставляемой разработчиком средства измерений для прохождения процедуры испытаний с целью утверждения типа. Иначе говоря, никакой «свободы творчества» у поверителя в выборе методики поверки и по внесению в нее каких-либо изменений нет. Поверка должна быть защищена от каких-либо субъективных влияний.

Разработчиком методики калибровки может быть разработчик средства измерений, калибровщик, пользователь средства измерений, заказчик калибровочных работ. При калибровке появляется субъект, которого нет и не может быть при поверке средств измерений, этот субъект – КЛИЕНТ, заказчик калибровочных работ. Методика калибровки должна удовлетворять его требованиям, должна позволять находить ответы на вопросы, связанные со средством измерений, которые интересуют заказчика.

Четвертое отличие, заложенное в определениях этих понятий, – результаты работ. В случае поверки это определение соответствия установленным требованиям, в случае калибровки это действительные значения метрологических характеристик калибруемого средства измерений.

Пятое отличие – это документ, который выдается по результатам работ. При поверке это Свидетельство о поверке, при калибровке это Сертификат о калибровке. Главное отличие, конечно, не в названии, а в том, что в Свидетельстве о поверке указывается «действительно до…», а в Сертификате о калибровке этой фразы нет и не должно быть. Наличие записи «действительно до…» должно означать, что поверитель, выполняя государственную функцию – поверку и устанавливая, что данное средство измерений «соответствует установленным требованиям», гарантирует, что при правильных условиях эксплуатации средства измерений оно сохранит это свойство до указанного срока (так ли это, останется на совести поверителей и тех, кто устанавливал интервал между поверками).

Сертификат о калибровке, фиксирующий действительные значения метрологических характеристик калибруемого средства измерений на момент проведения калибровки в определенных условиях, не имеет ограничения срока действия, так как данная информация не изменится по прошествии любого времени. Если заказчиком калибровочных работ ставится задача определения метрологической надежности средства измерений, то, выполняя эту задачу, калибровщик может указать в Сертификате о калибровке рекомендуемый срок проведения повторной калибровки, исходя из собственных экспериментальных исследований, информации об интервале между поверками аналогичных средств измерений или ставя перед собой задачу получения статистических данных для определения метрологической надежности при конкретных условиях эксплуатации.

Шестое отличие – это пресловутое противопоставление «погрешности» и «неопределенности». Якобы, при поверке определяется соответствие погрешности средства измерений требованиям, установленным в паспорте или в описании типа, а при калибровке надо непременно определять неопределенность … чего? Вот тут не все так ясно и определенно. Если речь идет о неопределенности результата измерений, получаемого с помощью данного средства измерений, то далеко не во всех случаях неопределенность результата измерений зависит только от средства измерений. Существует масса факторов, влияние которых ограничивается требованиями методики измерений, наконец, следует учитывать различное влияние объектов измерений. Т.е. результат измерений, получаемый в сравнении со значением эталона, характеризуется скорее, на мой взгляд, погрешностью средства измерений, чем неопределенностью результата измерений. Кстати, в самом ГОСТ ИСО/МЭК 17025 говорится о неопределенности «результатов калибровки», т.е. то, что мы раньше называли «погрешностью определения погрешности». Тоже немаловажный параметр методики калибровки, определяющий объем экспериментальных исследований, осуществляемых в процессе калибровки. Тем не менее, как бы то ни было, общепринятым в настоящий момент мнением считается, что в результате калибровки должна оцениваться «неопределенность», по всей видимости, измерения.

Всегда ли поверка может заменить калибровку?

Ответ на этот вопрос уже заложен в ответах на предыдущие вопросы. Отсутствие информации о действительных значениях метрологических характеристик средства измерений может существенно снизить доверие к результату измерения, и в каких-то случаях это может быть критично. Методика калибровки может быть приспособлена к конкретным измерительным задачам, которые пользователь средства измерений ставит перед средством измерений, а методика поверки устанавливается раз и навсегда.

Может ли калибровка выполняться по методике поверки?

Казалось бы, из логики всех предыдущих ответов, ответ очевиден: если пользователю средства измерений надо знать, соответствует ли средство измерений установленным к данному типу средств измерений требованиям, то, естественно, калибровку надо делать по методике поверки. Тем более, если в дальнейшем предполагается, что результаты калибровки должны послужить основанием для выдачи Свидетельства о поверке.

Вторым аргументом является практика последних 22 лет: в Законе РФ «Об обеспечении единства измерений» появилось понятие «калибровка», которое полностью совпадало с понятием «ведомственная поверка» и отличие заключалось только в том, что калибровка оказалась вне сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора. В большинстве случаев на предприятиях такое отношение к калибровке вполне устраивало и сейчас устраивает. Такое положение не устраивает и не должно устраивать науку, инновационные технологии, измерения, на основании которых могут приниматься решения, связанные с большим риском. Но процент таких измерений по отношению ко всем измерениям, очень низкий. Поэтому возникающая сейчас тенденция «запретить» осуществлять калибровку по методикам поверки – абсолютно бессмысленная и вредная, на наш взгляд. Заставить предприятия перепечатывать методики поверки, заменяя слово «поверка» на «калибровка», а «погрешность» на «неопределенность», это, значит, нанести еще один удар, причем «в спину», метрологам на предприятиях, которые и так находятся в постоянной борьбе за существование.

Кто может быть разработчиком методики калибровки?

Здесь надо обязательно вспомнить «новый завет» калибровщиков – ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 «Общие требования к испытательным и калибровочным лабораториям», в соответствии с которым разработчик или изготовитель средства измерений, калибровщик, заказчик калибровочных работ, наконец, стороннее компетентное лицо, к которому вышеперечисленные лица могли обратиться с этой задачей, могут быть разработчиками методики калибровки. Главное условие – заказчик калибровки должен быть уведомлен, по какой методике будет проводиться калибровка, а в каких-то случаях он должен согласовать ее. Здесь следует иметь в виду, что при наличии разных методик калибровки результаты калибровки могут не совпадать, что может привести к конфликтным ситуациям. Таких случаев лучше не допускать, а следовать принципу: одна группа (тип) средств измерений – одна методика калибровки.

Есть ли какая-то связь и зависимость между калибровкой средств измерений и испытаниями в целях утверждения типа, аттестацией методик измерений, поверкой средств измерений?

Прямая связь и прямая зависимость. Что такое испытание средств измерений с целью утверждения типа как не определение действительных значений метрологических характеристик средства измерений при различных значениях влияющих факторов? Т.е. многократная калибровка средства измерений при вариации условий проведения калибровки. Как определять погрешность методики измерений, если не выделить из нее погрешность средства измерений? Т.е. не осуществить калибровку средства измерений? Как определить, соответствует ли средство измерений установленным требованиям, если не определить действительные значения его метрологических характеристик? Иначе говоря, в основе любого вида метрологического контроля лежит калибровка средств измерений.

С какой целью создаются национальные калибровочные службы?

Всем известно, что измерения – это вид деятельности, требующий времени, квалифицированного персонала, дорогостоящего оборудования, но при этом, как правило, не увеличивающий количество производимой продукции, а, скорее, удорожающий ее. Поэтому перед изготовителями продукции всегда стоит задача минимизации измерительных процедур, особенно повторных и дублирующих. К таким процедурам относится входной контроль сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, при условии, что они прошли выходной контроль на предприятии-поставщике. Чтобы не осуществлять входной контроль, надо доверять результатам чужого выходного контроля. Так появилась потребность наличия третьего, независимого, компетентного лица, которое, во-первых, установит общие правила осуществления деятельности по калибровке средств измерений, а, вовторых, оценит и подтвердит компетентность в выполнении этих работ. С этой целью создавались национальные калибровочные службы, чтобы обеспечить взаимное доверие к результатам измерений, а, следовательно, и результатам калибровки средств измерений, в чем были заинтересованы изготовители и потребители любой продукции, продавцы и покупатели товаров. Иначе говоря, субъекты, у которых могут быть противоположные интересы сточки зрения результатов измерений. И именно общие требования и наличие «третейского», независимого судьи обеспечивает доверие к результатам их деятельности.

С этой точки зрения становится ясно, почему любые ведомственные (отраслевые) системы калибровки не выполняют поставленной задачи. Они в лучшем случае решают задачу унификации деятельности по калибровке средств измерений и обеспечения доверия «внутри» ведомства. Но никак не вне его. Интересы потребителя деятельности этого ведомства могут не только не приниматься в расчет, но и могут быть ущемлены.

Когда и в связи с чем была создана Российская система калибровки?

В Законе РФ «Об обеспечении единства измерений» №4871-1 от 27 апреля 1993 г. появилась статья «Калибровка средств измерений», где было сказано, что средства измерений, не подлежащие поверке, «могут подвергаться калибровке при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту, при эксплуатации, прокате и продаже». В следующем пункте данной статьи говорилось: «На основе договоров, заключаемых с государственными научными метрологическими центрами или органами Государственной метрологической службы, заинтересованные метрологические службы юридических лиц могут быть аккредитованы на право проведения калибровочных работ. В этих случаях аккредитованным метрологическим службам юридических лиц предоставляется право выдавать сертификаты о калибровке от имени органов и организаций, которые их аккредитовали».

В рамках этой статьи Закона ВНИИМС разработал ПР 50.2.016 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ», ПР 50.2.017 «ГСИ. Положение о Российской системе калибровки», ПР 50.2.018 «ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровочных работ», которые утвердил Госстандарт, а затем они прошли регистрацию в Минюсте России и стали нормативными правовыми актами.

В Российской системе калибровки появилось более сотни равноправных аккредитующих органов, координацию деятельности которых осуществлял ВНИИМС. Так было до 2007 г., до введения в действие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», в котором было сказано, что орган, подтверждающий соответствие калибровочной лаборатории установленным требованиям, должен быть один. И эти функции в тот момент и до настоящего времени взял на себя ВНИИМС, так как его основная задача, исходя из его наименования, организация деятельности метрологических служб юридических лиц.

Какова основная цель функционирования Российской системы калибровки в настоящий момент?

Российская система калибровки – совокупность добровольно объединившихся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых в части организации и выполнения калибровочных работ направлена на обеспечение единства измерений в стране вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений и осуществляется в соответствии с едиными требованиями, гармонизированными с международными требованиями и нормами.

Основная цель функционирования РСК – это создание условий для международного признания результатов калибровки и обеспечения доверия к качеству выполнения калибровочных работ со стороны клиентов и партнеров – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РСК и осуществляющих калибровочную деятельность в соответствии с едиными требованиями, гармонизированными с международными требованиями и нормами.

Является ли деятельность Российской системы калибровки дублированием деятельности Росаккредитации по аккредитации на техническую компетентность в выполнении калибровочных работ?

Деятельность Российской системы калибровки ни в коей мере не дублирует деятельность Росаккредитации по аккредитации на техническую компетентность в выполнении калибровочных работ. Основная задача

Росаккредитации – констатация соответствия калибровочной лаборатории критериям аккредитации, основная задача РСК – оказание помощи в достижении соответствия требованиям РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

Эксперты органов по аккредитации в соответствии с международными правилами не имеют права консультировать аккредитуемые лаборатории, должны быть морально и материально независимы от субъекта аккредитации (индифферентны к нему). Эксперты РСК применяют все свои знания и опыт, чтобы оказать максимальную помощь калибровочным лабораториям в организации их калибровочной деятельности с целью достижения соответствия установленным в РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 требованиям. Причем это делается не только во время процедуры оценки и подтверждения компетентности, но и на всем протяжении действия Свидетельства о регистрации в РСК.

Большое спасибо, Руфь Ильинична, надеемся, что Ваши подробные ответы помогут метрологам в их работе.