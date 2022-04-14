Авторы: Н.А. Хрыпова (АО «Теккноу», nka@tek-know.ru) Опубликовано на портале «Химическая техника», апрель 2022

Согласно Федеральному закону № 102-ФЗ от 11 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями на 8 декабря 2020 года) поверка средств измерений (или просто поверка) – это «совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям».

До ввода в эксплуатацию, а также после ремонта средства измерения, которые применяются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны проходить первичную поверку, а в процессе эксплуатации – периодическую. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно организовывать поверку СИ.

Метрологическая служба АО «ТЕККНОУ» производит первичную, периодическую и внеочередную (после ремонта) поверку. Её осуществляют аттестованные специалисты, которые проходят плановое обучение, периодическую переподготовку, повышение квалификации в специализированных российских учебных центрах.

В декабре 2019 года компания прошла аккредитацию в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и оказания услуг по поверке средств измерений (регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312839), а в декабре 2021 года область аккредитации была расширена.

На сегодняшний день АО «ТЕККНОУ» проводит:

поверку электроизмерительных СИ – электрических и магнитных величин утвержденного типа;

– электрических и магнитных величин утвержденного типа; поверку СИ температуры – пирометров и тепловизоров утвержденного типа в диапазоне температур от –40 до 3000°С с применением эталонов 1- го разряда; калибраторов температуры в диапазоне от –80°С до 1200°С;

– пирометров и тепловизоров утвержденного типа в диапазоне температур от –40 до 3000°С с применением эталонов 1- го разряда; калибраторов температуры в диапазоне от –80°С до 1200°С; поверку СИ давления, вакуума – преобразователей и калибраторов давления, вакуумметров, манометров с погрешностью до ± 0,01% в диапазоне давления 100 кПа…140 МПа с применением рабочих эталонов и эталонов 1-го разряда;

– преобразователей и калибраторов давления, вакуумметров, манометров с погрешностью до ± 0,01% в диапазоне давления 100 кПа…140 МПа с применением рабочих эталонов и эталонов 1-го разряда; поверку СИ уровня – уровнемеров, преобразователей уровня измерительных, датчиков уровня, сигнализаторов уровня на эталоне 1-го разряда производства АО «Теккноу».

Подробнее метрологические характеристики оборудования, поверяемого в лаборатории АО «ТЕККНОУ», указаны в таблице.

АО «ТЕККНОУ» принимает в поверку не только средства измерений, которыми оснащает предприятия, но и приборы других поставщиков отечественного и зарубежного производства в утвержденной области аккредитации. Среди клиентов нашей компании нефтеперерабатывающие, нефтехимические, химические предприятия.

Для того, чтобы произвести поверку вашего оборудования в метрологической службе «ТЕККНОУ» необходимо:

При приемке СИ специалисты АО «ТЕККНОУ» проверяют комплектность, состояние приборов и пакет документов: руководство по эксплуатации, заводской паспорт (если есть в наличии), методику поверки, копию сертификата калибровки (если есть в наличии).

Преимущества поверки средств измерений в компании «ТЕККНОУ»:

минимальные сроки поверки: от двух рабочих дней, что позволяет оперативно вернуть оборудование в эксплуатацию;

высокая точность результатов. Мы проводим работы с помощью эталонных средств измерений первого и второго разряда;

поверка СИ температуры проводится с помощью эталона 1-го разряда единицы температуры в диапазоне значений –40…+3000 °С (одни из немногих в России);

гибкое ценообразование (скидки за объём, возможность различных условий оплаты);

режим единого окна обеспечивает быстрый прием оборудования;

оперативный ответ о работе лаборатории (принято ли в поверку СИ и когда пройдет поверка);

удобная транспортная доступность и собственная парковка лаборатории, что экономит время для клиентов, которые сами доставляют оборудование и совершают выгрузку/погрузку.

По итогам поверки клиенту выдается информация о внесении результатов во ФГИС «АРШИН» (Федеральная государственная информационная система). Протокол или выписка о результатах поверки СИ по данным, содержащимся в ФИФ ОЕИ в бумажном или электронном виде, выдается по запросу.

АО «Теккноу» имеет собственный сервисный центр, который оказывает всестороннюю послепродажную, гарантийную и постгарантийную поддержку, обеспечивает обслуживание всей продукции, поставляемой компанией «ТЕККНОУ» и предлагает следующие услуги:

диагностику;

устранение дефектов оборудования;

профилактику;

проведение регламентных работ;

организацию проведения калибровки.

Контакты АО «ТЕККНОУ» по вопросам поверки и сервисного обслуживания:

www.metrologia.ru

E-mail: poverka@metrologia.ru

Тел. 8 (812) 324-56-29.

Таблица №1

Метрологические характеристики оборудования, поверяемого в лаборатории АО «ТЕККНОУ»

№ п/п Измерения Тип (группа) средств измерений Метрологические требования диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) 1 2 3 4 5 1 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ Уровнемеры, преобразователи уровня измерительные, датчики уровня, сигнализаторы уровня (0…16) м (0…20) мА (0…10) В ПГ ± (1…16) мм ПГ ± (0,011…5) % ПГ ± (0,008…5) % 2 Измерения давления, вакуумные измерения Манометры, вакуумметры, мановакуумметры цифровые и деформационные, электроконтактные манометры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры (- 0,1…140) МПа (- 0,1…140) МПа КТ 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 ПГ ± (0,025…1,0) % 3 Измерения давления, вакуумные измерения Преобразователи давления и разности давления измерительные, датчики давления и разности давления, измерители давления, модули давления (разрежения). (- 0,1…140) МПа ПГ ± (0,025…1,0) % 4 Измерения давления, вакуумные измерения Калибраторы давления со встроенными и внешними модулями, каналы измерения давления калибраторов многофункциональных, модули давления, преобразователи давления измерительные, датчики давления, манометры цифровые в области абсолютного давления (0…0,35) МПа ПГ ± (0,02…1) % 5 Измерения давления, вакуумные измерения Калибраторы давления со встроенными и внешними модулями, каналы измерения давления калибраторов многофункциональных, модули давления, преобразователи давления измерительные, датчики давления, манометры, вакуумметры, мановакуумметры цифровые и деформационные в кислородном исполнении (- 0,1…70) МПа ПГ ± (0,01…1) % 6 Теплофизические и температурные измерения Калибраторы температуры (- 80…1200) °С ПГ ± (0,02…2) °С 7 Теплофизические и температурные измерения Пирометры, термометры инфракрасные, термометры радиационные; тепловизоры, тепловизионные камеры; мультиметры со встроенной тепловизионной камерой (- 40…3000) °С (- 20…3000) °С (- 10…200) °С ПГ ± (1…45) °С ПГ ± (1…120) °С ПГ ± (5…10) °С 8 Измерения электрических и магнитных величин Клещи токоизмерительные, клещи электроизмерительные – (0…2000) А ~ (0…2000) А 10 Гц…10 кГц – (0…1100) В ~ (0…1100) В 10 Гц…1 МГц (0…100·109) Ом 100 пФ…10 мФ (1·10-6…20·106) Гц ПГ± (1…15) % ПГ± (1…15) % ПГ ± (8∙10-4…10) % ПГ ± (0,01…10) % 4 разряд ПГ ± (0,5…10) % ПГ ± (3∙10-4…5) % 9 Измерения электрических и магнитных величин Измерители электрического сопротивления, омметры, микроомметры, мегаоомметры (0…100·109) Ом 4 разряд 10 Измерения электрических и магнитных величин Мультиметры цифровые – (0…30) А – (0…1500) А ~ (0…30) А ~ (0…1500) А 10 Гц …10 кГц – (0…1100) В – (- 5 мВ…50 В) ~ (0…1100) В 10 Гц…1 МГц (0…100·109) Ом 100 пФ…10 мФ (1·10-6…20·106) Гц (- 200…1370) ºС ПГ ± (8∙10-3…10) % ПГ ± (1…15) % ПГ ± (0,04…10) % ПГ ± (0,1…15) % ПГ ± (8∙10-4…10) % ПГ ± (0,02…5) % ПГ ± (0,01…10) % 4 разряд ПГ± (0,5…5) % ПГ ± (3∙10-4…5) % ПГ ± (5∙10-4…2) % 11 Измерения электрических и магнитных величин Калибраторы многофункциональные, калибраторы универсальные – (0…30) А – (0…1500) А ~ (0…30) А ~ (0…1500) А 10 Гц…10 кГц – (0…1100) В – (- 5 мВ…50 В) ~ (0…1100) В 10 Гц…1 МГц (0…100·109) Ом 100 пФ…10 мФ (0,002…400·106) Гц (1·10-6…20·106) Гц (-270…2500) ºС ПГ ± (2,8∙10-3… 10) % ПГ ± (1…15) % ПГ ± (0,04…10) % ПГ ± (0,1…15) % ПГ ± (1,2∙10-4… 10) % ПГ ± (0,02…5) % ПГ ± (0,01…10) % 4 разряд ПГ ± (0,5…5) % ПГ ± 1,5∙10-6 % ПГ ± (3∙10-4…5) % ПГ ± (5∙10-4…2) % 12 Измерения электрических и магнитных величин Вольтметры аналоговые и цифровые – (0…1100) В ~ (0…1100) В 10 Гц…1 МГц ПГ ± (8∙10-4…10) % ПГ ± (0,01…10) % 13 Измерения электрических и магнитных величин Амперметры аналоговые и цифровые – (0…30) А – (0…1500) А ~ (0…30) А ~ (0…1500) А 10 Гц…10 кГц ПГ ± (8∙10-3…10) % ПГ ± (1…15) % ПГ ± (0,04…10) % ПГ ± (0,1…15) % 14 Измерения электрических и магнитных величин Преобразователи измерительные (0…25) мА -10 мВ…10 В (0…800) Ом (-200…1850) ºС ПГ ± (2,8∙10-3… 10) % ПГ ± (0,02…5) % 4 разряд ПГ ± (5∙10-4…2) %

Справка о компании

АО «ТЕККНОУ» – российский производитель и поставщик метрологического, контрольно-измерительного оборудования и приборов неразрушающего контроля.

Компания предоставляет на отечественном рынке передовые приборы по следующим видам измерений:

параметров расхода и уровня веществ;

давления и разрежения;

теплотехническим;

электрических и магнитных величин;

виброакустическим;

оптико-физическим,

а также специальные средства измерений для авиационной техники и средства неразрушающего контроля и диагностики.

Центральный офис АО «Теккноу» Лаборатория.

192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 31, корп. 2, лит. А

Тел.: +7 (812) 324-56-29

e-mail: poverka@metrologia.ru

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Москва

Алтуфьевское ш., 1, офис 207

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