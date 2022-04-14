Авторы: Н.А. Хрыпова (АО «Теккноу», nka@tek-know.ru)
Опубликовано на портале «Химическая техника», апрель 2022
Согласно Федеральному закону № 102-ФЗ от 11 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями на 8 декабря 2020 года) поверка средств измерений (или просто поверка) – это «совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям».
До ввода в эксплуатацию, а также после ремонта средства измерения, которые применяются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны проходить первичную поверку, а в процессе эксплуатации – периодическую. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно организовывать поверку СИ.
Метрологическая служба АО «ТЕККНОУ» производит первичную, периодическую и внеочередную (после ремонта) поверку. Её осуществляют аттестованные специалисты, которые проходят плановое обучение, периодическую переподготовку, повышение квалификации в специализированных российских учебных центрах.
В декабре 2019 года компания прошла аккредитацию в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и оказания услуг по поверке средств измерений (регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312839), а в декабре 2021 года область аккредитации была расширена.
На сегодняшний день АО «ТЕККНОУ» проводит:
- поверку электроизмерительных СИ – электрических и магнитных величин утвержденного типа;
- поверку СИ температуры – пирометров и тепловизоров утвержденного типа в диапазоне температур от –40 до 3000°С с применением эталонов 1- го разряда; калибраторов температуры в диапазоне от –80°С до 1200°С;
- поверку СИ давления, вакуума – преобразователей и калибраторов давления, вакуумметров, манометров с погрешностью до ± 0,01% в диапазоне давления 100 кПа…140 МПа с применением рабочих эталонов и эталонов 1-го разряда;
- поверку СИ уровня – уровнемеров, преобразователей уровня измерительных, датчиков уровня, сигнализаторов уровня на эталоне 1-го разряда производства АО «Теккноу».
Подробнее метрологические характеристики оборудования, поверяемого в лаборатории АО «ТЕККНОУ», указаны в таблице.
АО «ТЕККНОУ» принимает в поверку не только средства измерений, которыми оснащает предприятия, но и приборы других поставщиков отечественного и зарубежного производства в утвержденной области аккредитации. Среди клиентов нашей компании нефтеперерабатывающие, нефтехимические, химические предприятия.
Для того, чтобы произвести поверку вашего оборудования в метрологической службе «ТЕККНОУ» необходимо:
При приемке СИ специалисты АО «ТЕККНОУ» проверяют комплектность, состояние приборов и пакет документов: руководство по эксплуатации, заводской паспорт (если есть в наличии), методику поверки, копию сертификата калибровки (если есть в наличии).
Преимущества поверки средств измерений в компании «ТЕККНОУ»:
- минимальные сроки поверки: от двух рабочих дней, что позволяет оперативно вернуть оборудование в эксплуатацию;
- высокая точность результатов. Мы проводим работы с помощью эталонных средств измерений первого и второго разряда;
- поверка СИ температуры проводится с помощью эталона 1-го разряда единицы температуры в диапазоне значений –40…+3000 °С (одни из немногих в России);
- гибкое ценообразование (скидки за объём, возможность различных условий оплаты);
- режим единого окна обеспечивает быстрый прием оборудования;
- оперативный ответ о работе лаборатории (принято ли в поверку СИ и когда пройдет поверка);
- удобная транспортная доступность и собственная парковка лаборатории, что экономит время для клиентов, которые сами доставляют оборудование и совершают выгрузку/погрузку.
По итогам поверки клиенту выдается информация о внесении результатов во ФГИС «АРШИН» (Федеральная государственная информационная система). Протокол или выписка о результатах поверки СИ по данным, содержащимся в ФИФ ОЕИ в бумажном или электронном виде, выдается по запросу.
АО «Теккноу» имеет собственный сервисный центр, который оказывает всестороннюю послепродажную, гарантийную и постгарантийную поддержку, обеспечивает обслуживание всей продукции, поставляемой компанией «ТЕККНОУ» и предлагает следующие услуги:
- диагностику;
- устранение дефектов оборудования;
- профилактику;
- проведение регламентных работ;
- организацию проведения калибровки.
Контакты АО «ТЕККНОУ» по вопросам поверки и сервисного обслуживания:
E-mail: poverka@metrologia.ru
Тел. 8 (812) 324-56-29.
Метрологические характеристики оборудования, поверяемого в лаборатории АО «ТЕККНОУ»
|№
п/п
|Измерения
|Тип (группа) средств измерений
|Метрологические требования
|диапазон измерений
|погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)
|1
|2
|3
|4
|5
|1
|Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
|Уровнемеры, преобразователи уровня измерительные, датчики уровня, сигнализаторы уровня
|(0…16) м
(0…20) мА
(0…10) В
|ПГ ± (1…16) мм
ПГ ± (0,011…5) %
ПГ ± (0,008…5) %
|2
|Измерения давления, вакуумные измерения
|Манометры, вакуумметры, мановакуумметры цифровые и деформационные, электроконтактные манометры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры
|(- 0,1…140) МПа
(- 0,1…140) МПа
|КТ 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0
ПГ ± (0,025…1,0) %
|3
|Измерения давления, вакуумные измерения
|Преобразователи давления и разности давления измерительные, датчики давления и разности давления, измерители давления, модули давления (разрежения).
|(- 0,1…140) МПа
|ПГ ± (0,025…1,0) %
|4
|Измерения давления, вакуумные измерения
|Калибраторы давления со встроенными и внешними модулями, каналы измерения давления калибраторов многофункциональных, модули давления, преобразователи давления измерительные, датчики давления, манометры цифровые в области абсолютного давления
|(0…0,35) МПа
|ПГ ± (0,02…1) %
|5
|Измерения давления, вакуумные измерения
|Калибраторы давления со встроенными и внешними модулями, каналы измерения давления калибраторов многофункциональных, модули давления, преобразователи давления измерительные, датчики давления, манометры, вакуумметры, мановакуумметры цифровые и деформационные в кислородном исполнении
|(- 0,1…70) МПа
|ПГ ± (0,01…1) %
|6
|Теплофизические и температурные измерения
|Калибраторы температуры
|(- 80…1200) °С
|ПГ ± (0,02…2) °С
|7
|Теплофизические и температурные измерения
|Пирометры, термометры инфракрасные, термометры радиационные; тепловизоры, тепловизионные камеры; мультиметры со встроенной тепловизионной камерой
|(- 40…3000) °С
(- 20…3000) °С
(- 10…200) °С
|ПГ ± (1…45) °С
ПГ ± (1…120) °С
ПГ ± (5…10) °С
|8
|Измерения электрических и магнитных величин
|Клещи токоизмерительные, клещи электроизмерительные
|– (0…2000) А
~ (0…2000) А
10 Гц…10 кГц
– (0…1100) В
~ (0…1100) В
10 Гц…1 МГц
(0…100·109) Ом
100 пФ…10 мФ
(1·10-6…20·106) Гц
|ПГ± (1…15) %
ПГ± (1…15) %
ПГ ± (8∙10-4…10) %
ПГ ± (0,01…10) %
4 разряд
ПГ ± (0,5…10) %
ПГ ± (3∙10-4…5) %
|9
|Измерения электрических и магнитных величин
|Измерители электрического сопротивления, омметры, микроомметры, мегаоомметры
|(0…100·109) Ом
|4 разряд
|10
|Измерения электрических и магнитных величин
|Мультиметры цифровые
|– (0…30) А
– (0…1500) А
~ (0…30) А
~ (0…1500) А
10 Гц …10 кГц
– (0…1100) В
– (- 5 мВ…50 В)
~ (0…1100) В
10 Гц…1 МГц
(0…100·109) Ом
100 пФ…10 мФ
(1·10-6…20·106) Гц
(- 200…1370) ºС
|ПГ ± (8∙10-3…10) %
ПГ ± (1…15) %
ПГ ± (0,04…10) %
ПГ ± (0,1…15) %
ПГ ± (8∙10-4…10) %
ПГ ± (0,02…5) %
ПГ ± (0,01…10) %
4 разряд
ПГ± (0,5…5) %
ПГ ± (3∙10-4…5) %
ПГ ± (5∙10-4…2) %
|11
|Измерения электрических и магнитных величин
|Калибраторы многофункциональные, калибраторы универсальные
|– (0…30) А
– (0…1500) А
~ (0…30) А
~ (0…1500) А
10 Гц…10 кГц
– (0…1100) В
– (- 5 мВ…50 В)
~ (0…1100) В
10 Гц…1 МГц
(0…100·109) Ом
100 пФ…10 мФ
(0,002…400·106) Гц
(1·10-6…20·106) Гц
(-270…2500) ºС
|ПГ ± (2,8∙10-3… 10) %
ПГ ± (1…15) %
ПГ ± (0,04…10) %
ПГ ± (0,1…15) %
ПГ ± (1,2∙10-4… 10) %
ПГ ± (0,02…5) %
ПГ ± (0,01…10) %
4 разряд
ПГ ± (0,5…5) %
ПГ ± 1,5∙10-6 %
ПГ ± (3∙10-4…5) %
ПГ ± (5∙10-4…2) %
|12
|Измерения электрических и магнитных величин
|Вольтметры аналоговые и цифровые
|– (0…1100) В
~ (0…1100) В
10 Гц…1 МГц
|ПГ ± (8∙10-4…10) %
ПГ ± (0,01…10) %
|13
|Измерения электрических и магнитных величин
|Амперметры аналоговые и цифровые
|– (0…30) А
– (0…1500) А
~ (0…30) А
~ (0…1500) А
10 Гц…10 кГц
|ПГ ± (8∙10-3…10) %
ПГ ± (1…15) %
ПГ ± (0,04…10) %
ПГ ± (0,1…15) %
|14
|Измерения электрических и магнитных величин
|Преобразователи измерительные
|(0…25) мА
-10 мВ…10 В
(0…800) Ом
(-200…1850) ºС
|ПГ ± (2,8∙10-3… 10) %
ПГ ± (0,02…5) %
4 разряд
ПГ ± (5∙10-4…2) %
Справка о компании
АО «ТЕККНОУ» – российский производитель и поставщик метрологического, контрольно-измерительного оборудования и приборов неразрушающего контроля.
Компания предоставляет на отечественном рынке передовые приборы по следующим видам измерений:
- параметров расхода и уровня веществ;
- давления и разрежения;
- теплотехническим;
- электрических и магнитных величин;
- виброакустическим;
- оптико-физическим,
а также специальные средства измерений для авиационной техники и средства неразрушающего контроля и диагностики.
Центральный офис АО «Теккноу» Лаборатория.
192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 31, корп. 2, лит. А
Тел.: +7 (812) 324-56-29
e-mail: poverka@metrologia.ru
Филиалы:
Москва
Алтуфьевское ш., 1, офис 207
Тел./факс: +7 (495) 988-1619
e-mail: msk@tek-know.ru
Новосибирск
ул. Ядринцевская, 53/1, офис 801
Тел.: +7 (383) 233-3346
Моб. тел.: +7 (923) 153-3346
e-mail: novosib@tek-know.ru
«Метрология и Автоматизация» филиал компании «Теккноу»
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 153, офис 22
Тел.: +7 (727) 250-8382, +7 (727) 394-3040
Моб. тел.: +7 (701) 783=7472
e-mail: ek@metrologia.kz
ООО «Метрология и Автоматизация» – официальный представитель АО «Теккноу»
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 67, офис 515
Тел.: +375 (17) 396-5021
Моб. тел.: +375 (33) 677-1776
e-mail: minsk@tek-know.by