Опубликовано на портале «Химическая техника», июнь 2019

Малотоннажное производство сжиженного природного газа (МТПСПГ) – узкая, но развивающаяся отрасль, которая уже приносит прибыль и набирает обороты. Первым в России мини-заводом по производству СПГ, где сжиженный природный газ получали на базе автомобильной газонаполнительной компрессорной станции путем дросселирования и предварительного снижения температуры, стал завод, запущенный ЗАО «Сигам-Газ» в 2001 году. Каковы сегодня перспективы более экологически чистого вида топлива и с какими трудностями во время выхода на рынок МТПСПГ предстоит столкнуться рассказывает директор по развитию Инжиниринговой компании INTRATOOL Алексей Шевченко.

Алексей Анатольевич, насколько известно, идея переделки нерентабельных объектов в универсальные мини-заводы по производству СПГ для заправки автотранспорта и отгрузки сторонним потребителям витает в воздухе уже давно. Какие шаги будут предприняты для программы газификации посредством технологии СПГ и насколько это рентабельно?

Для начала предлагаю описать текущую ситуацию на рынке. Малотоннажное производство СПГ – отрасль, которая имеет серьёзные тенденции для роста на глобальном мировом энергетическом рынке. На данный момент есть ряд инициатив, которые предложены бизнесом, крупными игроками, такими как «Газпром» и «НОВАТЭК», а также поддержаны правительством Российской Федерации. Существует большое количество стратегических среднесрочных и долгосрочных программ по снижению операционных затрат, повышению энергоэффективности и улучшению экологической обстановки благодаря внедрению СПГ в качестве энергоресурса, которые разрабатывают не только федеральные и региональные органы власти, но и крупный бизнес. В некоторых из них мы принимаем активное участие. Это всё позволяет видеть перспективу развития направления газомоторного СПГ, что для нашей компании представляет безусловный интерес. У малотоннажного завода СПГ есть ряд преимуществ перед более крупными по объёму производствами:

Низкие капитальные затраты; Возможность привлечения частных инвестиций, включая европейские и азиатские; Короткий срок реализации – 1–2 года; Достаточный и доступный выбор технологий и производителей, что снижает технологическую зависимость и риски санкционного влияния, как, например, для крупных СПГ-проектов. Согласно сообщениям ряда СМИ, планируется ввести ограничительные технологические меры против ряда российских компаний, планирующих новые крупнотоннажные проекты; Поставки СПГ могут быть организованы разнообразными видами транспорта (почти без ограничений); Небольшой объем газа, требуемый для получения СПГ, позволяет разместить производство практически в любом месте;

Гарантированное качество СПГ как газомоторного топлива.

На текущий момент есть ряд компаний, в том числе частных, которые разрабатывают предпроекты по строительству малотоннажных СПГ в разных регионах нашей страны.

Мы можем рассмотреть пример нашего восточного соседа Китая – драйвера мирового энергетического рынка. По состоянию на 2017 год в Китае функционировало ~135 малотоннажных производств СПГ, в ближайшей перспективе их количество превысит 200. Это говорит о том, что большие запасы газа нельзя рассматривать в качестве показателя развития отрасли, которыми по сути являются многосторонняя гибкость, технологичность и доступность, поэтому российский бизнес и государство должны выстраивать не только внутреннее производство и потребление, но и создавать упрощённую экспортную стратегию, нацеленную на рынки Китая и Европы.

Что касается экономической составляющей, то она зависит от многих факторов, и наша компания способна для заказчика рассчитать различные модели, основанные на применении различных технологических и инвестиционных решений. Каждый наш предпроект основан на дифференцированном подходе к потребностям клиента и учитывает все нюансы, начиная от источника и качества сырья, технологий подготовки, сжижения и хранения, заканчивая программой сбыта и потребления. И мы уже точно знаем, что не все проекты малотоннажного производства СПГ – рентабельны!

Реальна ли цель, поставленная правительством РФ, – перевести за 6 лет половину муниципального транспорта в городах-миллионниках на газ?

Планы довольно амбициозные и сложно реализуемые, несмотря на то, что государство инвестирует в эту программу большие средства. Это зависит не только от желания и активности властей, но и от готовности потребителя и поддерживающей инфраструктуры. Для того, чтобы убедить муниципальные автотранспортные предприятия в эффективности использования СПГ, необходимо сделать технологию применения прозрачной с технической точки зрения, и доказать им экономическую эффективность. На сегодняшний день большое количество транспортных компаний России занимают выжидательную позицию по отношению к применению СПГ, что связано с отсутствием заправочных станций, гарантированно обеспечивающих качественным газомоторным СПГ и обусловливающих применение газовых двигателей. Получается замкнутый круг: с одной стороны, энергетические компании не инвестируют в строительство производств СПГ, не видя рынков сбыта, а с другой – потребитель не переходит на новый вид газомоторного топлива, не видя источник его получения. Сейчас и происходит работа государства, которая направлена на организацию совместных усилий всех заинтересованных сторон для решения проблем организации снабжения СПГ потенциальных потребителей и снижение стоимости топливных систем для транспорта. Это проблема не только для автотранспортных, но также для судоходных и железнодорожных компаний. Учитывая то, что государство и общество обеспокоено не только экономическими, но и экологическими вопросами, вероятность прорыва в процессе перехода транспорта на СПГ очень велика.

Как адаптируются зарубежные решения для российских условий?

Что касается адаптации зарубежных решений, то наша компания имеет колоссальный опыт по внедрению различных инновационных технологий на рынке России. Если говорить про СПГ, то давайте дождёмся первого реализованного проекта в городе Копейске, Челябинской области, где в конце мая мы будем запускать заправочную станцию для компании «НОВАТЭК». Проект сложный, с применением технологического оборудования и автоматизации различных производителей.

Компания CRYOSTAR имеет многолетний опыт производства оборудования для транспортировки СПГ. Поясните, в чем состоит сотрудничество с компанией? Много ли совместных проектов можно считать полностью завершенными?

Здесь неправильно поставлен вопрос, поскольку компания CRYOSTAR готова технологически обеспечить не только доставку СПГ. Компания предлагает комплексный подход к реализации малотоннажного производства СПГ, включая доставку сырья, подготовку, сжижение, хранение и отгрузку, в том числе заправочные станции. CRYOSTAR – это наш надёжный партнёр, который является одним из мировых лидеров в технологии сжижения газа, позволяющей получать СПГ из различных источников. Это может быть газ из угольных шахт, из магистрального трубопровода и биогаз.

Если мы говорим про завершённые проекты в разрезе малотоннажного производства СПГ, то их нет на данный момент в регионе, хотя мы четыре года работаем над этой темой. У нас были предпроекты в России, Азербайджане, Словакии и в Белоруссии, но ряд проектов по тем или иным причинам был отложен, а по некоторым из них мы продолжаем активно работать. За прошедший период нами была заложена инженерная основа для того, чтобы это направление в нашей компании развивалась. Создана сильная команда, которая готова решать сложные технические задачи.

Какие аспекты затрагивает сотрудничество с французской компанией?

Совместно с нашими партнёрами решаются задачи по адаптации технических и технологических решений CRYOSTAR к российским нормам, лицензирование и сертификация.

Одновременно с этим проводятся мероприятия по обучению целевой аудитории современным методам применения и реализации топливного и газомоторного СПГ, перестройки современного восприятия рынка газомоторного топлива и мотивации применения высокоэкологичного, качественного, доступного, в том числе и с нашей помощью, СПГ.

Кроме того, сотрудничество с компанией CRYOSTAR даёт нам возможность проектировать и производить СПГ-установки своими силами, в России. На сегодняшний день степень локализации европейских решений составляет более 70%. Это даёт нам основания с уверенностью утверждать, что наши заказчики получают комплексы СПГ, выполненные в соответствии с высокими требованиями к качеству и надёжности, по приемлемой цене.

С какими трудностями организационного характера пришлось столкнуться в совместной работе?

Сложности могут возникать в работе с любым из наших партнёров. В первую очередь это связано с разным восприятием и подходом к СПГ как топливу у производителей, потребителей и операторов. К сожалению, внутренний рынок потребления СПГ в России ещё молод. Отсутствует требуемая нормативная база по транспортировке, хранению и применению СПГ. Также до конца не отработан механизм контроля и обеспечения потребителя качественным газомоторным топливом, что в свою очередь даёт повод для спекуляций и искажений реального состояния дел.

Тем не менее, мы успешно преодолеваем такие сложности, не только общаясь напрямую с производителем. Мы ведём диалог с участием наших клиентов, и все вопросы, связанные с технологической проработкой, часто решаем в трёхстороннем формате. Это эффективно и быстро. А взаимодействие с государственными и ведомственными проектными институтами даёт нам возможность влиять на подготовку и выпуск необходимых нормативных документов, регламентирующих работу на внутреннем рынке СПГ.

Чего вы уже достигли благодаря партнерству Инжиниринговой компании INTRATOOL с компанией CRYOSTAR?

Я думаю, что на данном периоде отношений мы сформировали совместное предложение на рынок малотоннажного СПГ. Нас воспринимают, как единую технологическую команду. CRYOSTAR довольно открытая компания, настроенная на долгосрочное сотрудничество, и я очень надеюсь, что мы реализуем вместе с ними не один проект.

Ближайшие цели и планы в развитии Инжиниринговой компании INTRATOOL в отрасли малотоннажного производства СПГ?

В первую очередь – это подписание контракта на реализацию одного из новых проектов по получению СПГ и формирование плана по локализации производства ряда дополнительных технологических устройств блочно-модульного исполнения на нашей площадке.

Кроме того, для российского потребителя нами подготовлен новый уникальный продукт – мобильный (быстро возводимый) мини-СПГ комплекс на обратном цикле Брайтона контейнерного типа. Данный тип установки уникален тем, что не требует капитального строительства и может быть развёрнут в течение нескольких дней на условно не подготовленных площадках. Высокая мобильность такой станции позволяет обеспечить потребителя качественным газомоторным СПГ в удалённых районах, в условиях неясной рыночной конъюнктуры, а производственная гибкость комплекса гарантирует поставку от 3 до 12 т СПГ в сутки.

Если смотреть глобально, то стоит ещё одна цель – создание новой стратегии развития не только направления, но и всей инжиниринговой компании INTRATOOL. Последние события, связанные с объединением различных структур холдинга, и нестабильность внешней среды заставляют нас направлять вектор движения на рынке инжиниринга в разрезе наших основных компетенций.