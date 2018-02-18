Обнаружение утечек газов методом тепловизионной визуализации

Автор: Д. Федотов (Группа компаний INTRATOOL) Опубликовано в журнале Химическая техника №1/2018

В 2017 г. Группа компаний INTRATOOL представила новое для нашего рынка переносное оборудование для визуализации утечек газов известного мирового производителя: Keii Electro Optics – тепловизор GL1000R. Демонстрация этого оборудования вызвала высокий спрос на него наших заказчиков и постоянных клиентов. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности применения тепловизора на отечественных промышленных предприятиях, его высоком качестве и стойкости против неблагоприятных условий окружающей среды.

Актуальность

Оборудование для визуализации утечек газов достигло высокого уровня развития и стало относительно доступным для крупных производственных и сервисных компаний уже более десяти лет назад. Так, в США на государственном уровне тепловизионный метод обнаружения утечек газов внесен в список рекомендуемых к применению на опасных промышленных объектах. В России и СНГ с начала поступления на рынок подобных приборов отмечается постоянно растущий спрос, диктуемый необходимостью и целесообразностью их использования в качестве замены известным классическим способам выявления газовых утечек, к которым относятся аудиовизуальные способы, периодические обходы с использованием портативного газоанализатора, использование датчиков давления и различных сканирующих систем. Несомненно, часть из данных методов являются быстрыми, удобными для использования, не требующими особых навыков от обслуживающего персонала. В то же время применение наиболее доступных вариантов связано с повышением доли риска пропуска утечек на ранних стадиях их формирования. При этом нельзя не упомянуть о вероятности непосредственного контакта персонала и оборудования с газовой смесью в зоне наличия пропусков. Это хорошо знакомо нашим экспертам в области обслуживания опасных производственных объектов и специалистам по промышленной безопасности. Соответственно, к решению этой проблемы специалисты ГК INTRATOOL постарались подойти с максимальной долей ответственности.

На основе многолетнего опыта, проведенных на специально оборудованных площадках испытаний, мы совместно с заказчиками выявили значительные преимущества применения тепловизоров для визуализации утечек и выбрали наиболее приемлемые решения, рекомендуемые к использованию как для профилактических осмотров, так и при остановке, пуске отдельных участков на объектах добычи, переработки, хранения и транспортировки применительно к нефтегазовой и химической отраслям.

Статистика по утечкам

Подобной статистики в открытом доступе не существует. Если говорить о нашем опыте, то показатели по крупным промышленным объектам следующие: c помощью тепловизора первая утечка обнаруживается менее чем за 10 мин., средний показатель по количеству найденных пропусков – 10 единиц в час. В зависимости от объема производства выявляемые потери, могут достигать десятков тонн продукта и сырья в год.

К сожалению, в настоящее время еще встречаются случаи, когда эксплуатирующие организации нацелены на занижение объемов данных по обнаружению и устранению различных утечек. К примеру, существует ряд наиболее ответственных участков, которые должны быть незамедлительно остановлены при обнаружении любой утечки, но продолжаются эксплуатироваться в связи с доминирующими рисками потерь выгоды от простоев.

Потенциал применения

Как уже было сказано, метод тепловизионной визуализации утечек газов рекомендуется использовать на объектах добычи, транспортировки, переработки и хранения. Практически обязательными для применения приборов и специально обученного персонала будут участки с большим количеством потенциально возможных для появления утечки элементов, а также труднодоступные места, рассматриваемые в качестве необходимых для проведения плановых проверок на герметичность.

Особенности применения

В первую очередь, рассматривается применение переносных систем. В основном, это инструмент для проведения плановых инспекций, в том числе с возможностью ведения съемки из кабины транспортного средства. Но на сегодняшний день мы можем предложить и решения в стационарном взрывозащищенном исполнении для монтажа на особо опасных объектах. В данном случае хранится и транслируется стандартный видеоархив, но, кроме того, может быть настроено автоматическое оповещение о появлении в зоне контроля облака газа.

Результаты проведения испытаний оборудования

Во-первых, хотелось бы отметить прекрасные показатели оборудования при решении основной задачи – визуализации утечек газов. Независимо от условий окружающей среды, характерных для различных климатических зон и времени года, времени суток, температуры и наличия осадков, каждая проведенная инспекция принесла ожидаемый результат. В некоторых случаях съемка проводилась в условиях внешней температуры до –20°С при наличии осадков в виде дождя со снегом, порывистом ветре и в яркий солнечный день. Высокая чувствительность прибора позволила обнаружить самые незначительные утечки таких газов, как этан, пропилен, метан, смесь водорода с десятипроцентным содержанием метана, пары бензина и др., на предприятиях добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности.

Особенности приборов

Охлаждаемый тепловизор для поиска утечек газов является наиболее функциональным, удобным и точным прибором для решения задачи по своевременному обнаружению пропуска газа и определению фактического состояния оборудования на объекте. Его использование значительно повышает безопасность производства благодаря обнаружению дефектов на большом расстоянии. В зависимости от модификации применяемого сенсора прибор может быть рекомендован для применения на тех объектах нефтехимической отрасли, где возникают утечки летучих органических соединений или аммиака.

К преимуществам приборов серии GL следует отнести:

возможность обнаружения утечек на значительном удалении от объекта съемки и в труднодоступных местах;

благодаря наличию охлаждаемого QWIP сенсора можно не только обнаруживать утечки газов, но и с высокой точностью определять температуру;

возможность записи радиометрического видео;

комбинация высококонтрастного OLED видоискателя и поворотного 3,5” дисплея высокого разрешения позволяет производить съемку в труднодоступных местах, а также в условиях яркого солнечного освещения;

при проведении инспекции не требуется подсветка

места съемки, прибор подходит для использования

на объекте в условиях повседневной эксплуатации;

небольшая масса устройства, компактные размеры,

а также простота в эксплуатации позволяют осуществлять съемку одному человеку без необходимости использования вспомогательных устройств.

Преимущества для заказчиков

Применение подобных систем направлено не только на увеличение безопасности, но и на снижение издержек, связанных с простоем производства, негативным влиянием на окружающую среду и персонал, прямыми потерями продукта и затратами для их устранения.