Автор: С.В. Афанасьев (ФГБОУ Тольяттинский государственный университет). Опубликовано в журнале Химическая техника №6/2018

В соответствии со статьей 4 закона Российской Федерации №135-ФЗ «О защите конкуренции» под последней подразумевается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность влияния на общие условия обращения услуг на товарном рынке.

Соответственно, недобросовестной конкуренцией являются любые действия сторон, направленные на получение экономической или иной выгоды при осуществлении предпринимательской или интеллектуальной деятельности и противоречащие законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и которые могут способствовать возникновению убытков либо нанести вред чьему-либо имиджу [1]. Под деловой репутацией понимается бытующее в обществе мнение о деловых, профессиональных качествах, оценка производственно-хозяйственной деятельности физического или юридического лица.

Термины «добропорядочность», «разумность», «справедливость» действующим законодательством не регламентированы. Антимонопольное ведомство полагает, что их следует применять в соответствии с толкованием в русском языке. В частности, слово «добропорядочный» интерпретируется как приличный, достойный уважения, а термин «порядочный», в свою очередь, как честный и соответствующий принятым правилам поведения. Категории «разумность» и «справедливость» отражают различные моральные принципы, которые должны распространяться на предпринимательскую и интеллектуальную деятельность. Нормы поведения обычного человека, например, по отношению к родственникам и друзьям, могут расходиться с принятыми правилами осуществления предпринимательской деятельности. В качестве добропорядочных не рассматриваются действия, противоречащие законодательству или обычаям делового оборота.

Прежде чем установить факт недобросовестной конкуренции, антимонопольный орган или суд при рассмотрении дела обязаны установить наличие конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами (заявителем жалобы/истцом и ответчиком). Если же факт конкуренции не установлен, привлечение лица к ответственности за нарушение Закона №135-ФЗ становится невозможным.

На сегодня нет четкой формулировки форм недобросовестной конкуренции. Для хозяйствующих субъектов под ними часто понимают:

распространение сведений, унижающих честь и достоинство граждан, юридических лиц или их деловую репутацию. Законом запрещается их опубликование в печати, трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использование иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной форме, хотя бы одному лицу;

сведения, содержащие законодательно не подтвержденную информацию о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица;

сведения – утверждения о фактах, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые события.

При отсутствии информации, подтверждающей конкуренцию физических или юридических лиц, в судебных инстанциях руководствуются другими критериями.

Сегодня в хозяйственную деятельность предприятий в качестве нематериальных активов вовлечены объекты интеллектуальной собственности в виде патентов на изобретения и полезные модели, которые стали серьезным орудием в реализации недобросовестной конкуренции. Обвинения в плагиате трудно доказуемы, так как на стадии рассмотрения заявок в патентном ведомстве проводится серьезный патентный поиск.

Предпринимаются действия по доказательству незаконности выдачи охранного документа. Это – тревожная информация, ибо растет количество возражений, подаваемых в Палату по патентным спорам.

На чем они основаны?

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере.

На одном из крупных предприятий газохимии России было принято решение об организации производства реакционных жаропрочных труб, используемых в печах риформинга агрегатов аммиака и метанола. Оно было вполне обоснованным, ибо на промышленной площадке находилось девять крупных производств, и закупка труб по импорту обходилась в немалые деньги. В ходе рецептуростроения сплавов аустенитной структуры были использованы новые подходы повышения физико-механических показателей сталей, что позволило существенно поднять ресурс работы реакционных труб и параметры их эксплуатации – давление и температуру.

Новые технические решения были защищены пятью патентами на изобретение и одним патентом на полезную модель, все они отмечены медалями Московского Международного Салона Архимед. С использованием разработанных жаропрочных сплавов было организовано производство жаростойких труб методом центробежного литья. Выпускаемая продукция прошла согласование в Ростехнадзоре, на нее был разработан обширный пакет различной нормативной и рабочей документации.

По мере наращивания объемов производства встал вопрос о поставках новых труб на российские и зарубежные предприятия. Это пришлось не по вкусу одному из конкурентов трубной продукции, который рассчитывал внедрить собственные патенты на заводе.

В 2015 г. в Палаты по спорам Роспатента поступило пять возражений по четырем патентам на изобретения, касающиеся разработанных жаропрочных сплавов. Неизвестный автор настаивал на том, что патенты выданы незаконно на следующих основаниях:

недостаточный объем выполненных исследований; отсутствие признаков патентоспособности – новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; неправильно выбран прототип; невысокий профессиональный уровень патентообладателя в области авторского права, науки и техники; угроза техногенной катастрофы.

В случае достижения поставленной им цели производство реакционных труб понесло бы большие убытки, и не исключалась его длительная остановка.

Надо сказать, что в своих возражениях их автор пошел на откровенный подлог и фальсификацию описаний и формул оспариваемых изобретений, предоставил ложную информацию в патентное ведомство.

Рассмотрим сложившуюся ситуацию и доводы авторов на примере одного конкретного патента RU №2485200 [2].

Составитель возражения отмечает, что к физико-механическим показателям сталей относятся:

плотность;

температура плавления;

температура кипения;

коэффициент линейного теплового расширения;

коэффициент объемного теплового расширения;

удельная теплоемкость;

теплопроводность;

удельное электрическое сопротивление;

магнитные свойства;

предел прочности при растяжении;

ползучесть;

предел текучести и т.д.

При этом ничего не говорится о том, что все ли приведенные показатели нужны для производства и эксплуатации труб.

Кроме того, автор возражений подчеркивает некомпетентность авторов патента в области металловедения, не приводя для этого никаких аргументов. По его мнению, они не совсем точно понимают смысл термина «физико-механические показатели сплава», и приведенных в патентах характеристик недостаточно, чтобы судить о совершенствовании структуры сталей. Его удивляет, что эти факты не были замечены специалистами ФГУ ФИПС на стадии экспертизы заявок на изобретение по существу.

Для опровержения надуманных доводов пришлось обращаться к публикациям известных российских ученых и предоставлять их в Палате по спорам.

Отрицание новизны технического решения

Автор возражения умышленно принимает во внимание только часть отличительных признаков, приведенных в формуле на изобретения по патенту RU№2485200: на содержание ванадия, кобальта и алюминия, игнорируя другие отличительные признаки, такие как содержание ниобия, углерода, титана и марганца.

В частности, дозировка ниобия, являющегося важнейшим элементом жаропрочных сплавов, существенно отличается от прототипа, % мас.:

По патенту № 2485200 0,6…1,1

По прототипу № 2395606 1,4…1,9

Автор возражения идет на подлог, заявляя об известности влияния отличительных признаков в патентной и технической литературе.

В ходе рассмотрения возражения выяснилось, что упомянутые сплавы изготовлены на никелевой основе и не содержат железа, тогда как сплав по оспариваемому патенту на железохромоникелевой основе.

Кроме того, указанные стали также отличаются от сплава по оспариваемому патенту количественным содержанием углерода, хрома, титана, алюминия, молибдена, ниобия, вольфрама, кремния, железа.

Отрицание изобретательского уровня

Автор возражения вновь ссылается на литературные данные по влиянию ванадия, алюминия и кобальта на свойства сплавов и приводит источники информации. Однако дозировки в них названных элементов существенно отличаются от содержания элементов в сплаве по оспариваемому патенту. Более того, в известных сплавах влияние легирующих элементов на жаропрочные свойства происходит в присутствии ряда других металлов, которые не содержатся в сплаве по оспариваемому патенту.

Таким образом, для специалиста не является очевидным тот факт, что присутствие в них ванадия, алюминия и кобальта в качестве легирующих элементов будет оказывать аналогичное влияние на жаропрочные свойства и в сплаве по патенту RU №2485200.

Оспаривание выбранного ФИПС прототипа

В возражении указывалось на то, что в качестве прототипа оспариваемого патента следовало взять изобретение RU №2125110.

Несостоятельность доводов озражения по выбору нового прототипа:

Патент RU №2125110 является «зонтичным», и сплавы на его основе существенно уступают по комплексу свойств сплаву оспариваемого патента; Структура сплава по патенту RU №2125110 не раскрыта ни в описании, ни в формуле изобретения. Его склонность к самоупрочнению при нагревании свидетельствует о том, что структура стали не является аустенитной. Сплав на основе патента RU №2485200 является чисто аустенитным и не склонен к самоупрочнению при нагревании. В соответствии с п. 9.1.9 «Методических рекомендаций по вопросам заявок на изобретения», изобретения, относящиеся к соединению или композиции с установленной структурой, удовлетворяют условию новизны, если эта структура неизвестна из уровня техники.

Так как структура сплава по патенту RU №2125110 не раскрыта, т.е. из него не следует, что получаемый сплав характеризуется аустенитной структурой с определенными параметрами, то изобретение по патенту RU №2485200 с аустенитной структурой сплава обладает новизной.

Оспаривание патентоспособности по критерию «промышленная применимость»

Защищенное изобретение может использоваться при изготовлении реакционных жаростойких труб для печей риформинга с температурой эксплуатации до 1200°С и давлением до 5 МПа.

В примере к патенту RU №2485200 авторами приведена информация, что при 960°С и давлении до 5 МПа трубы могут эксплуатироваться 100 000 ч.

В описании не указано, что этот стотысячный ресурс работы труб можно распространить на другие температуры и давления.

При расчете допустимого напряжения в трубах [s] и ресурса эксплуатации реакционных труб автор возражения пошел на откровенные подлоги:

[σ] = (рDн)/SR – р,

где р – давление в трубах; Dн – наружный диаметр труб; SR – толщина труб [3, с. 59].

Во-первых, во всех случаях им заложен ресурс в 100 000 ч, с чем не согласится ни один специалист в области материаловедения; во-вторых, им использованы заведомо неверные исходные данные для расчета (см. таблицу). В связи с этим рассчитанное автором возражения допустимое напряжение металла почти на два порядка отличается от истинной картины.

Процесс Dн, мм SR, мм р, МПа Т, °С Получение аммиака 125/168 12/10 (3,5…4)/5 800/1200 Получение метанола 125/168 12/10 (2…2,5)/5 900/1200 Пиролиз 125/168 12/10 0,2/5 1100/1200 Примечание. В числителе приведены данные по регламенту, в знаменателе – данные автора возражения.

Примечание. В числителе приведены данные по регламенту, в знаменателе – данные автора возражения.

Палатой по спорам о промышленной применимости изобретения было принято заключение в следующей формулировке:

«Является очевидным, что ресурс работы изделий может быть установлен для различных значений температуры и давления из приведенных в описании диапазонов. Такой ресурс не обязан составлять 100 000 ч при температуре 1150 °С и давлении 5 МПа, как на то указано в возражении.

Вместе с тем в отзыве патентообладателя приведены примеры расчетов, согласно которым получают вполне реалистичные значения предела длительной прочности для конкретных режимов эксплуатации труб в процессе риформинга.

Отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2015, патент Российской Федерации на изобретение RU №2485200 оставить в силе».

Такое же постановление вынесено и по остальным трем патентам на жаропрочные сплавы.

В ходе подготовки ответов на поданные возражения выявились вопросы, нуждающиеся в решении:

Как компенсировать затраты авторов патентов на подготовку ответов на возражения в результате недобросовестной конкуренции? «Методические рекомендации по вопросам заявок на изобретения» должны быть дополнены примерами, учитывающими кристаллическую структуру композиционных материалов (для сталей – ферритная, мартенситная, аустенитная и пр.), что позволит более объективно выбрать прототип изобретения и оценить его новизну.

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