Авторы: А. Ляпинский (Инжиниринговая компания INTRATOOL)

Опубликовано на портале «Химическая техника», декабрь 2019

Применение цифровых технологий на этапе проектирования с последующим внедрением

Ремонтная инфраструктура нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий

Одним из ключевых направлений работы Инжиниринговой компании INTRATOOL является развитие и модернизация ремонтной инфраструктуры нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий.

Основные объекты:

  • ремонтно-механические заводы;
  • ремонтно-механические цехи;
  • ремонтно-механические участки;
  • комплексы по очистке трубных пучков.

Целями таких проектов являются:

  • снижение упущенной выгоды от простоев основного оборудования (ремонтное производство начинает работать в несколько раз быстрее, что уменьшает срок вынужденного простоя);
  • повышение эффективности работы основного оборудования на предприятиях (например, вследствие повышения коэффициента теплоотдачи уменьшается количество необходимого маслотеплоносителя, снижается его температура);
  • улучшение экологической ситуации (например, за счёт сокращения очагов загрязнения от нефтешлама и создания стационарных шламосборников);
  • повышение качества ревизии и ремонта;
  • общее улучшение культуры производства и безопасности труда.

Повышение эффективности проектов модернизации ремонтной инфраструктуры

Одним из наиболее эффективных способов реализации подобных проектов является EPC проект. Основное преимущество – принцип «Единое окно – один ответственный».

На EPC-контрактора ложится следующая ответственность:

  • исполнение договорных обязательств в соответствии с графиком работ;
  • выполнение работ качественно, согласно нормам и требованиям заказчика;
  • контроль над реализацией проекта на каждом этапе.

Разрабатывается единая дорожная карта всего проекта:

  • единый график поставки, ШМР, ПНР с корреляцией с СМР;
  • индивидуальная работа с каждым заводом-изготовителем;
  • контроль доставки каждой единицы оборудования;
  • «параллельные» работы – ПИР-СМР-оборудование;
  • отсутствие коллизий на стыке ПИР-СМР-оборудование;
  • управление процессами согласования решений с заказчиком;
  • управление сроками выполнения работ.

Цифровизация ремонтной инфраструктуры 

Для обеспечения высокоэффективного автоматизированного управления процессами ремонтного производства необходима цифровизация ещё на этапе проектирования.

Цифровизация ремонтной инфраструктуры состоит из нескольких частей.

  1. Бережливое производство:
  • автоматизация учета инструмента с использованием rfid меток, а также организация автоматизированных складских систем;
  • маркировка производственного оборудования с сохранением исторических данных о всех операциях;
  • автоматизированный документооборот технической документации и ведение в электронном виде всех оперативных журналов.
  1. Комплексные системы безопасности:
  • автоматизированный контроль над ремонтным и обслуживающим персоналом в части их местонахождения, состояния и видеонаблюдение за сотрудниками, их действиями и окружающей средой;
  • контроль над доступом персонала на объекты, подразделения предприятия и над работой с грузоподъемными механизмами;
  • внедрение системы авторизации для защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне.
  1. Промышленный интернет вещей:
  • единая система мониторинга в режиме реального времени всех работ, проводимых на производственной площадке;
  • функция сбора и анализа данных по ремонтам и возможность изменения приоритета и оптимизации работ.
  1. AR/VR:
  • обеспечение связи с экспертной ремонтной группой в режиме 24/7 с применением технологии «дополнительной реальности» AR;
  • применение технологии «виртуальной реальности» VR при обучении ремонтного персонала.
  1. Единая информационная система:
  • наличие системы корпоративного телевидения; проведение онлайн совещаний при помощи инструмента корпоративных коммуникаций;
  • централизованный сервис печати документов;
  • внедрение системы хранения данных повышенной защищенности (с функцией обязательного резервирования);
  • средства обмена данными совместной работы и контролируемой передачи файлов внешним контрагентам;
  • централизованное управление и сопровождение информационных систем;
  • внедрение системы синхронизации времени.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА (АСОУ РП)

Обеспечение точного и своевременного выполнения производственной программы по ремонту и ревизии оборудования за счет перехода к централизованному управлению и оперативному контролю исполнения заказов на всех этапах производственного процесса.

Внедрение АСОУ РП позволит повысить эффективность использования производственных фондов РП в результате:

  • повышения эффективности планирования деятельности РП (за счет кратного уменьшения трудозатрат на планирование и кратного увеличения скорости выполнения работ по планированию);
  • повышения эффективности контроля над деятельностью РП (за счет кратного уменьшения трудозатрат на осуществления контрольных функций);
  • повышения эффективности труда (за счет автоматизации основных технологических и обеспечивающих технологических процессов, что позволяет повысить интенсивность труда без снижения качества продукции и повышения трудозатрат).

Также нужно отметить, что при цифровизации ремонтной инфраструктуры активно применяются имитационное моделирование, которое позволяют накапливать и сохранять знания об объекте, начиная с этапа проектирования объекта и заканчивая этапом вывода объекта из эксплуатации, в виде цифровых данных. Это дает возможность:

  1. Использовать данные об объекте исследования в компьютерных автоматизированных системах;
  2. Провести исследования, направленные на повышение эффективности объекта, без риска повреждения объекта, финансовых потерь от эксперимента и т.п.).

Наличие имитационных моделей производимых продуктов и имитационных моделей производственных процессов является необходимой базой для создания эффективных компьютерно-интегрированных производств.  

Имитационное моделирование позволяет:

  • выявлять «узкие» места – этапы обработки, где скапливаются очереди;
  • наблюдать над незагруженными этапами обработки;
  • оценивать срок выполнения ремонтных заказов/планирование;
  • определять «паразитные» операции, избыточные движения;
  • оптимизировать ремонтные маршруты.

Одним из вариантов этой технологии является размещение средств вычисления максимально близко к месту первичной генерации и конечного потребления большей части данных системы.

Применение такой технологии позволяет обеспечить высокую производительность АСОУ РП за счет:

  1. Высокой скорости передачи данных внутри АСОУ РП;
  2. Гарантированной целостности передаваемых внутри АСОУ РП данных;
  3. Минимального времени отклика портативных устройств, входящих в состав АСОУ РП.

Длительность таких EPC-проектов составляет от полугода до двух лет, но вне зависимости от масштаба проекта Инжиниринговая компания INTRATOOL берёт ответственность на себя и реализует проектную работу таким образом, чтобы он начинал приносить выгоду заказчику в максимально короткий срок.

При этом этап цифровизации –  это уже необходимость.

www.intratool.com

ALyapinskiy@intratool.ru

market@intratool.ru

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА