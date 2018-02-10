Стационарные комплексы мойки трубных пучков

Автор: Е.С. Желяев, М.С. Кораблева, А.В. Сырцова (Группа компаний INTRATOOL) Опубликовано в журнале Химическая техника №1/2018

В процессе эксплуатации теплообменного оборудования загрязнениям наиболее подвержены внутренние элементы – трубные пучки, что приводит к полному или частичному снижению интенсивности теплообмена. В связи с этим большое значение имеет своевременное устранение загрязнений и оптимальное решение – гидродинамическая очистка пучков труб теплообменных аппаратов. Этот способ позволяет эффективно очищать от накипи, кокса, полимеров и многих других видов отложений, а также существенно повысить теплоотдачу оборудования и, следовательно, сэкономить энергию. Отказ от подобной очистки означает не только снижение качества конечного продукта, но и падение производительности в целом.

Благодаря уменьшению времени процесса очистки сокращаются сроки плановых ремонтов и снижается риск выхода из строя теплообменного оборудования из-за коррозионного и эрозионного износа в будущем.

Группа компаний INTRATOOL осуществляет профессиональную очистку трубных пучков теплообменных аппаратов и выполняет полный комплекс работ по обслуживанию теплообменных аппаратов:

разборка/сборка фланцевых соединений теплообменных аппаратов с применением гидравлического инструмента и возможностью контроля момента затяжки резьбовых соединений;

демонтаж мембранных пластин распределительных камер теплообменных аппаратов «по месту»;

ревизия, чистка, смазка крепежных элементов теплообменников, выявление дефектов и предоставление рекомендаций по замене крепежа;

оценка состояния трубного пучка и уплотнительных поверхностей фланцевых соединений – выявление дефектов и предоставление рекомендаций по проточке фланцев;

экcтракция трубных пучков при помощи гидравлических экстракторов;

чистка трубных пучков (ручные и стационарные установки для чистки труб обеспечивают высокоэффективную, безопасную и быструю чистку трубных пучков теплообменников, межтрубного пространства;

подготовка кромок под приварку мембранных пластин к распределительным камерам с помощью портативных станков;

проточка фланцев;

антикоррозионная защита.

Группа компаний INTRATOOL использует комплексный подход в реализации проектов: от написания технического задания до ввода готового объекта в эксплуатацию. Опыт и квалификация сотрудников компании позволяют учитывать при реализации разработанного проекта все нюансы и тонкости, которые влияют на строительство и дальнейшую эксплуатацию объекта.

Работа начинается со всестороннего изучения состояния дел на предприятии (технология производства, оборудование, здания цехов и др.)и полного просчета всех нюансов. При проектировании стационарных моечных комплексов в первую очередь необходимо учитывать такой важный показатель, как уровень шума. В помещении, где будет проходить очистка трубных пучков, важно установить специальные акустические панели для звукоизоляции. Кроме того, зачастую мойка пучков осуществляется при помощи переносных аппаратов на месте проведения ремонтных работ, что в итоге приводит к загрязнению нефтешламом всего предприятия. При комплексном подходе предварительно прорабатывается способ утилизации жидких и твердых отходов – установка стационарных шламосборников.

Комплекс для очистки трубных пучков теплообменных аппаратов – это уже практически серийный продукт.

Состав стационарного комплекса по очистке трубных пучков

1. Насосная установка Hammelmann имеет следующие параметры: рабочее давление 100 МПа, расход жидкости 212 л/мин. Установка комплектуется дизельным приводом (возможно исполнение с электроприводом в общепромышленном и во взрывозащищенном исполнении, а также с дизельным двигателем с коробкой передач) мощностью 500кВт. Поставляется на раме с виброгасящими опорами, что немаловажно, так как отсутствует необходимость в специальном фундаменте.

В комплект поставки входят:

плунжерный насос высокого давления в вертикальном, в трехплунжерном исполнении;

фильтры тонкой и грубой очистки;

емкости для воды (1300 л) и топлива (900 л);

дизельный двигатель;

датчики КИП и системауправления ES-2;

компрессор, шланги, арматураи т.д.

2. Установка IBC-5 м предназначена для очистки трубного пространства и оснащена пятью шомполами, на концах которых крепятся различные сопла для первоначального пробивания пробок – отложений в трубках и для окончательной очистки и полировки трубок. Установка IBC-5 оснащена исполнительной гидросистемой, предназначенной для управления машиной IBC-5 и роликоопорами.

В комплект поставки входят:

опорная конструкция;

кабина оператора для управления процессом очистки;

дизельный привод;

ложемент для шомполов;

топливный бак (120л) и комплектующие.

3. Машина OBC-B предназначена для очистки межтрубного пространства трубных пучков. Вода от насосной установки подается на специальную поворотную головку с тремя соплами.

В комплект поставки входят:

опорная конструкция;

кабина оператора для управления процессом очистки;

гидравлическая система для дистанционного управления поворотами специальной поворотной головки;

дизельный привод;

топливный бак (170л) и комплектующие.

4. HDR Комплект роликоопор для вращения трубного пучка. Ролики приводятся в движение гидравлическим приводом от установок IBC-5 и ОВС-В. Возможность регулирования межосевого расстояния между роликами позволяют использовать их при работе с трубными пучками массой до 90 т.

Технические характеристики:

масса каждой роликоопоры – 800 кг;

расстояние между осями роликов – от 540 до 800 мм;

диаметр роликов – 330 мм;

рабочая нагрузка – 90 т.

3а рабочую восьмичасовую смену стационарный комплекс позволяет очистить до шести трубных пучков, в результате чего коэффициент теплоотдачи теплообменников повышается с 10…35 до 266 Вт/(м2К). Следует отметить, что для эффективной работы необходимо 120…270 Вт/(м2К).

Комплекс отлично зарекомендовал себя в ходе многолетней эксплуатации, так как полностью соответствует последним требованиям техники безопасности и обладает высокими показателями технической и экономической эффективности. Применение данного комплекса позволяет сэкономить на эксплуатационных издержках в среднем по 100…200 млн. руб. в год.

Первый проект на условиях EPC контракта был реализован в ОАО «Новокуйбышевский НПЗ». Особенностью данного проекта является применение специально разработанных тележек для транспортировки трубных пучков.

В настоящее время Группа компаний INTRATOOL поставила оборудование и осуществила пусконаладку стационарных комплексов для многих нефтеперерабатывающих заводов компаний ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО АНК «Башнефть» и др.