Интервью с Петровым Н.Г. (СРО «СОПКОР») Опубликовано на портале «Химическая техника», август 2019

По оценкам экспертов, суммарный ущерб промышленно развитых стран от коррозии металлов достигает 2-3% национального дохода. Убытки от коррозии – это не только такие потери, как стоимость разрушившейся, зачастую дорогостоящей конструкции и стоимость замены оборудования, но и убытки от нарушения технологических процессов и простоев оборудования при замене деталей и узлов, экологические потери от утечки продуктов. Коррозия может быть причиной производственных и бытовых аварий, а иногда и экологических катастроф. Затраты на мероприятия по защите от коррозии на порядки ниже затрат на устранение ее последствий, в связи с чем решению задач качественной и эффективной защиты от коррозии уделяется большое внимание во всем мире.

Для содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики в России была учреждена Ассоциация «СОПКОР».

О деятельности организации мы попросили рассказать исполнительного директора СРО «СОПКОР» Николая Георгиевича Петрова.

Расскажите, пожалуйста, коротко об истории создания Ассоциации. Кому принадлежит идея создания, как со временем менялись задачи, структура?

Ассоциация создана более десяти лет назад по инициативе ряда ведущих предприятий промышленного сервиса, таких как ЗАО «Химсервис», ФГУП «Парсек» в сотрудничестве с Академией технологических наук РФ, МВТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, ОАО «ВНИИСТ», НТЦ «Промбезопасность». В качестве основных целей были поставлены задачи формирования цивилизованных рыночных отношений, совершенствования системы технического регулирования и стандартизации, повышение конкурентоспособности отечественных производителей оборудования, материалов и услуг по противокоррозионной защите.

Неоценимая поддержка инициативы предприятий была получена от Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ПАО «Газпром» и лично его начальника – Богдана Владимировича Будзуляка. После выхода в свет федерального закона «О саморегулируемых организациях» Ассоциация получила статус добровольной саморегулируемой организации в сфере «Производство товаров, выполнения работ, оказания услуг в области защиты от коррозии и старения материалов, изделий, конструкций, а также их технического контроля и диагностирования».

Сегодня Ассоциация «СОПКОР» имеет международную регистрацию своего товарного знака (WIPO), является членом Совета по профессиональным квалификациям нефтегазового комплекса, учредителем и членом Национального союза саморегулируемых организаций в области промышленной̆ безопасности, членом ряда Технических комитетов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарт.

Структура организации и задачи, предусмотренные требованиями ФЗ «О саморегулируемых организациях», за это время существенных изменений не претерпели. А вот задачи, которые мы ставим перед собой, как перед ассоциацией предприятий, чтобы соответствовать требованиям времени, существенно изменились. Если на первоначальном этапе работы разрабатывались корпоративные нормативные документы на различные виды продукции, то сейчас мы работаем над федеральными и межгосударственными стандартами.

А каковы основные достижения СОПКОР за время деятельности?

Довольно сложный вопрос, тем более в настоящее время, когда отечественная промышленность, в том числе и члены нашей ассоциации, переживают не самые лучшие в экономическом плане времена. Видимо, основным достижением нашей деятельности можно считать, прежде всего, защиту отечественного рынка средств электрохимической защиты. Несмотря на экономически сложные периоды и неоднократные попытки различных руководителей привести на этот рынок зарубежных «партнеров», он остался исключительно за нашими предприятиями. Термин «импортозамещение» как задача в этом сегменте отечественного рынка неприменим в принципе, поскольку замещать на нем нечего. Более того, ряду членов Ассоциации «СОПКОР» удалось за это время построить уникальные по технологии производства, которые позволяют им конкурировать и на внешних рынках. К моему сожалению, этим нельзя похвастаться в области отечественных материалов и различных функциональных добавок для производства защитных покрытий различного класса.

Вторым, на мой взгляд, немаловажным достижением деятельности организации можно считать появление в перечне Министерства труда и соцзащиты России наименований профессий специалистов различного квалификационного уровня по электрохимической защите и по защитным покрытиям. Это стало возможным после разработки и утверждения отечественных профессиональных стандартов, выполненных по инициативе и за счет средств членов Ассоциации «СОПКОР». В настоящее время это позволяет развивать подготовку квалифицированных кадров по защите от коррозии уже на системной основе, повышая тем самым качество работ и конкурентоспособность наших членов.

С какими ключевыми сложностями пришлось столкнуться Ассоциации за прошедший период? Как и кто помогает решать возникающие проблемы?

Ключевые сложности членов ассоциации в основном ничем не отличаются от общих сложностей предприятий реального сектора экономики. Есть, конечно, и специфические проблемы, которые связаны с ценовой политикой потребителей продукции, которые в большой степени представлены вертикально интегрированными компаниями нефтегазового сектора. Ощутимое снижение цен в последнее время на готовое защитное покрытие рядом компаний не позволяют нашим предприятиям развивать собственное производство и совершенствовать технологии. На этом фоне преимущество получают наши восточные или крупные западные «партнеры». Другая проблема связана с затратами наших предприятий на проведение процедур оценки соответствия продукции требованиям заказчика. При относительно невысокой стоимости единицы продукции средств противокоррозионной защиты (лакокрасочный или изоляционный материал, устройства для обеспечения электрохимической защиты и т.д.) цена за полный спектр процедуры сертификации может доходить до 2,5 млн руб. С учетом того, что такие процедуры проводятся один раз в три года и каждым заказчиком отдельно, в принципе по идентичным требованиям, доля затрат на сертификацию в цене единицы продукции в отдельных случаях доходит до 40 %. С этими проблемами мы обращались в Комитет по энергетике Государственной Думы, Российское газовое общество, РСПП, и похоже, что наша озабоченность услышана. Совсем недавно заместитель Министра энергетики П.Ю. Сорокин поддержал предложение о создании единой отраслевой системы сертификации в нефтегазовом комплексе страны.

Каков состав Ассоциации на сегодняшний день? Какие планы по развитию и привлечению новых членов?

В настоящее время состав Ассоциации насчитывает 41 организацию. В их числе, наряду с отечественными предприятиями, присутствуют и зарубежные компании, которые локализовали своё производство или услуги в России. В подавляющем большинстве это предприятия промышленного сервиса и производители материалов и оборудования для противокоррозионной защиты. За время существования Ассоциации «СОПКОР» число ее членов изменялось – ряд организаций вышли из состава добровольно, не найдя своих интересов в проводимых программах, часть была исключена по решению Совета Ассоциации за нарушения внутренних правил организации. Не стоит забывать, что Ассоциация хоть и добровольная, но саморегулирегулируемая организация, что накладывает на ее членов дополнительные обязательства. Не каждому предприятию, особенно в текущей экономической ситуации, хочется иметь дополнительные организационные и финансовые затраты, связанные с периодическими проверками со стороны контрольной комиссии Ассоциации и предоставлением результатов их деятельности в Росреестр, содержанием общего компенсационного фонда, предусмотренного требованием законодательства. Конечно, мы заинтересованы в расширении круга членов Ассоциации, что позволило бы расширить спектр наших целевых программ и повысить эффективность их выполнения, но делать это в ущерб авторитету организации и ее членов, на мой взгляд, было бы неправильно.

Взаимодействует ли Ассоциация с зарубежными партнерами? С кем, по каким направлениям?

На начальном этапе нашей деятельности мы активно сотрудничали с такими зарубежными организациями, как Европейская федерация коррозии (EFC), Европейский бизнес конгресс (ЕВС), немецкий DVGW, норвежский Совет по покрытиям FROSIO и рядом норвежских компаний. Совместно с EFC нам удалось организовать и провести в Москве международный конгресс EUROCORR – 2010.

Со временем этот список сократился, отчасти из-за санкционных процессов, отчасти из-за отсутствия перспективы практического наполнения такого сотрудничества. В настоящее мы активно взаимодействуем с норвежским Советом FROSIO и национальными организациями стран, которые входят в эту систему. Благодаря этому сотрудничеству нам удалось сформировать и наладить работу Ассоциации «СОПКОР» как национального органа по сертификации инспекторов по подготовке поверхности по требованиям ISO 17024 (Schema FROSIO).

К настоящему времени на базе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина подготовлено около 200 специалистов, имеющих квалификационные сертификаты международного уровня инспекторов по защитным покрытиям.

Представители NACE на прошедшей в Петербурге конференции рассказывали о коррозионном менеджменте как о системном подходе к управлению коррозией. Есть ли что-то аналогичное в России?

Доклады представителей NASE были довольно интересны с точки зрения организации системного подхода ко всем вопросам, связанным с обеспечением снижения коррозионных рисков. Это не только вопросы методов мониторинга коррозионных угроз или технологий обеспечения определенных уровней пассивной и активной составляющих единой системы противокоррозионной защиты объекта. Это еще и стройная система стандартизованного регламента работ, построенная на принципах PDCA («Plan-Do-Check-Act» – планирование–действие–проверка–корректировка). Система основана на циклически повторяющихся процедурах сбора и анализа данных и принятия на их основе решений по управляющим воздействиям на объект с целью снижения различных рисков. Такая система используется в управлении качеством в широком смысле этого слова, а в нашем случае – в управлении коррозионными рисками. Применительно к объектам трубопроводного транспорта такая система называется Pipeline Integrity Management System, в русском звучании получила название «Система управления целостностью трубопроводов». Такая система, включающая блок организационных принципов и аналитических алгоритмов для решения задач управления коррозионными рисками, разработана и внедрена на объектах ПАО «Газпром». Это решение уже реализовано на корпоративном уровне. Отдельные элементы такого системного подхода просматриваются уже в новой редакции Федерального закона № «О промышленной безопасности», который сейчас проходит второе чтение и, надеюсь, на федеральном уровне закрепит принцип такого подхода к управлению техническими рисками и коррозионными, в частности.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о разработке специалистами «СОПКОР» научных и практических материалов. Планируется ли выпуск учебно-методические пособий и справочников?

За прошедшие десять лет Ассоциация «СОПКОР», по мнению экспертов, оказалась самой продуктивной добровольной саморегулируемой организацией России по числу разработанных и введенных нормативных документов федерального уровня. Прежде всего, это Свод Правил «Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Строительство и приемка». Введен в действие обновлённый межгосударственный ГОСТ 9.602 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», редакция которого наиболее полно соответствует международным стандартам. Приказом Ростехнадзора введены Федеральные нормы и правила (ФНП) «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», в которые включены специальные разделы по обеспечению объектов системами защиты от коррозии. На заключительном этапе находится работа над обновлённым ГОСТ 51164 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», который начнет действовать уже в статусе межгосударственного. Эти документы, разработанные в тесном сотрудничестве со специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и АК «Транснефть», отразили самый передовой опыт, накопленный предприятиями нефтегазового комплекса и организациями – членами Ассоциации «СОПКОР». В настоящее время Ассоциация и специалисты предприятий как члены ТК 214 принимают непосредственное участие в формировании национальной программы по стандартизации на 2020–2021 годы по нашему направлению деятельности.

Большой блок программ связан с повышением квалификации специалистов по защите от коррозии. Как уже говорилось, у нас есть солидный опыт в этом направлении, приобретённый в результате сотрудничества с норвежскими коллегами. Развитием этого направления стала разработка отечественных профессиональных стандартов, проведённая совместно с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по программе Министерства труда и соцзащиты РФ. Нами разработан ряд профессиональных стандартов: «Специалист по электрохимической защите линейных сооружений и объектов», «Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и сооружений опасных производственных объектов», «Специалист по техническому контролю и диагностированию объектов и сооружений нефтегазового комплекса». Эти стандарты отнесены к сфере деятельности Совета по профессиональным квалификациям нефтегазового комплекса, в работе которого «СОПКОР» принимает активное участие.

Особое внимание в настоящее время организация уделяет разработке учебно-методических пособий для подготовки специалистов высокого квалификационного уровня. К настоящему времени закончена работа над рядом учебных пособий для подготовки персонала по отечественным профессиональным стандартам. Эти пособия будут предлагаться сторонним организациям, членам Ассоциации они будут доступны в рамках внутренней информационной системы бесплатно. Не осталось без нашего внимания и новое направление – организация удалённого обучения. У нас действует программа по этому направлению и, надеюсь, в следующем году получим первый результат.

В конце прошлого года Совет по квалификациям в нефтегазовом комплексе наделил нашу ассоциацию полномочиями Центра независимой оценки квалификаций, и первая группа специалистов уже подтвердила свои квалификационные уровни по одному из стандартов.

Большое спасибо, уважаемый Николай Георгиевич, за то, что уделили нам время. Желаем успешной работы всем членам Ассоциации «СОПКОР»!

Беседу провела Наталья Ашенбреннер

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