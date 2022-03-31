Опубликовано на портале «Химическая техника», март 2022

28 марта на предприятии была введена в промышленную эксплуатацию ЭСО-3. Третья очередь ввода системы охватила ещё 12 цехов КАО «Азот». Таким образом, на всем предприятии обходы оборудования осуществляются теперь с использованием цифровых технологий.

ЭСО — многопользовательская система сбора, учёта и анализа данных о результатах обходов с использованием мобильных устройств, и web-технологий, созданная на основе программного комплекса «TRIM», который был разработан ООО «НПП «СпецТек». На данный момент к работе с системой подключено 1896 пользователей, из которых 229 имеют статус эксперта.

Запуск ЭСО в масштабах всего предприятия — важный этап создания устойчивого механизма управления надёжностью, направленный на предупреждение поломок или отказов оборудования через раннее обнаружение дефектов. Обеспечение высокой эффективности возможно только при полноценном охвате всей технологической цепочки. За достоверность и оперативность собираемых данных о фактическом состоянии оборудования отвечает ЭСО.

На 632 мобильных устройствах — это специально приобретённые планшеты и смартфоны — установлено приложение «TRIM-Mobile», которое позволяет персоналу КАО «Азот» вводить данные непосредственно в корпоративную информационную систему и получать из неё данные, продвигаясь по маршруту обхода в цеху и осматривая оборудование. К моменту ввода системы разработано и установлено на оборудовании 2798 NFC-постов для идентификации каждого объекта осмотра. А всего в базу данных включено порядка 20 тысяч объектов ремонта.

Первый этап цифровизации обходов был запущен в феврале 2020 года, в следующие два года функционал системы развивался и расширял охват своего действия. Теперь пользователи системы на всём производстве могут в режиме реального времени точно фиксировать характер и локацию дефекта или отклонения параметров, что существенно сокращает время между контролем оборудования и получением результатов контроля центрами принятия решений по управлению надёжностью и проведению технического обслуживания и ремонта.

На момент ввода в эксплуатацию в системе ежемесячно планируется около 20 тысяч осмотров и около тысячи маршрутов обходов. При этом время на их создание и планирование на порядок сократилось. Вся статистика на каждом участке по пользователям и цехам накапливается в базе данных, что не только усиливает контроль и повышает ответственность за выполнение обходов, но и позволяет проводить анализ.

Для справки:

КАО «Азот» ведёт свою историю с 1956 года. Кемеровский «Азот» по праву считается одним из ведущих предприятий химической отрасли России. Единственный производитель минеральных удобрений на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Специализируется на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры. Занимает второе место по производству капролактама и пятое место по производству азотных удобрений в России.

На данный момент производственные мощности завода позволяют выпускать более 1,2 млн тонн аммиака, 1,3 млн тонн аммиачной селитры, 1 млн тонн азотной кислоты, 600 тысяч тонн карбамида, 360 тысяч тонн сульфата аммония, 130 тысяч тонн капролактама и 200 тысяч тонн карбамидно-аммиачной смеси в год. КАО «Азот» занимает 2-е место по производству капролактама и 5-е место по производству азотных удобрений в России.

На КАО «Азот» действует система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта. Предприятие — неоднократный лауреат международных, федеральных и региональных конкурсов в сфере качества продукции и постоянный член Российской ассоциации производителей удобрений. Коллектив завода составляет 5 600 человек.

В 2019 году КАО «Азот» и «Центр передового земледелия» создали собственный агропромышленный комплекс. Основная цель — отработка прогрессивных технологий возделывания высокопродуктивных сортов различных агрокультур и поиска решений для получения наивысших показателей урожайности. Деятельность «Азот-Агро» является одним из важнейших этапов в длинной цепочке получения пищевых продуктов. Внушительное трио: кемеровский «Азот», производящий качественные удобрения, «Центр передового земледелия», предоставляющий услуги комплексного сопровождения сельхозпроизводителей на всех этапах производственного процесса, и «Азот-Агро» – собственное передовое сельхозпредприятие. Таким образом, можно сказать, что на КАО «Азот» организована целая система — от производства удобрений до получения и реализации урожая.

КАО «Азот» входит в состав АО ГК «Азот». Предприятия крупнейшего агрохимического холдинга выпускают более 30 видов продукции, которая востребована в 40 странах мира.