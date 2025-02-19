606008, Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Грибоедова, дом 31 Телефон: (8313) 39-49-00 E-mail: niik@niik.ru niik.ru

АО «НИИК» – крупная российская инжиниринговая компания с более чем 70-летней историей (дата образования – 31 октября 1952 года). Институт занимает одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств аммиака, карбамида, меламина, азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола, водорода и других химических продуктов. Компания принимает активное участие в создании новых современных производств в России и СНГ, выполняя полный спектр услуг генерального подрядчика: от технико-экономических обоснований инвестиций до авторского надзора за строительством.

АО «НИИК» владеет собственной технологией производства карбамида, технологиями ремонта и диагностики оборудования.

АО «НИИК» выполняет проекты практически любого производства на основании базовых пакетов иностранных лицензиаров.