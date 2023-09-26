Основным кредитором АО «НИИК» – российской группой компаний NOVAROLL – принято решение о сохранении АО «НИИК» и его развитии как ведущего проектного и научно-исследовательского института в отрасли производства азотных минеральных удобрений, а также о его выводе из процедуры конкурсного производства до конца 2023 г.
Согласно официальному заявлению на сайте компании, решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-26549/2021 от 25.11.2022 г. Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (АО «НИИК») признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества АО «НИИК» открыто конкурсное производство.
09.02.2023 г. на собрании кредиторов АО «НИИК» было принято решение о продолжении финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИК» (Сообщение № 10782772 от 14.02.2023, https://fedresurs.ru/).
В настоящее время АО «НИИК» продолжает в полном объеме осуществлять хозяйственную деятельность и исполнять взятые на себя обязательства перед заказчиками по действующим контрактам, а также принимает участие в тендерных процедурах и планирует выполнение новых контрактов, имея для этого все необходимые ресурсы, разрешения и финансовую поддержку группы компаний NOVAROLL.
АО «НИИК» является крупной российской инжиниринговой компанией, выполняющей широкий спектр услуг по проектированию, разработке технологий, комплектной поставке оборудования, обоснованию инвестиций. АО «НИИК» готово принимать участие в реализации новых проектов, выполняя работы (оказывая услуги) в соответствии с действующими нормами и правилами, гарантируя наличие у него всех разрешительных документов, установленных действующим законодательством РФ, позволяющих выполнять работы (оказывать услуги) и использовать заказчиками результаты данных работ (услуг).
Компания располагает высококвалифицированными кадрами. Отделы укомплектованы всеми необходимыми специалистами, которые регулярно проходят профессиональную переподготовку и аттестацию, состоят в национальном реестре специалистов. У АО «НИИК» отсутствует задолженность по выплате заработной платы и задолженность по уплате налогов. Сокращение штата не планируется.
АО «НИИК» обладает референциями и собственными технологиями в области производства карбамида, метанола, азотной кислоты, меламина, аммиачной селитры и других продуктов азотной промышленности, а также методами и технологиями диагностики и ремонта оборудования, права на которые защищены действующими патентами.
АО «НИИК» является обладателем исключительных прав на 28 российских и 16 зарубежных патентов. Продолжаются работы по совершенствованию и модернизации действующих технологий и созданию новых.
Принимая во внимание вышеизложенное, АО «НИИК» предлагает рассмотреть возможность заключения новых контрактов на инжиниринговые работы.