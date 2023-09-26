Основным кредитором АО «НИИК» – российской группой компаний NOVAROLL – принято решение о сохранении АО «НИИК» и его развитии как ведущего проектного и научно-исследовательского института в отрасли производства азотных минеральных удобрений, а также о его выводе из процедуры конкурсного производства до конца 2023 г.

Согласно официальному заявлению на сайте компании, решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-26549/2021 от 25.11.2022 г. Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (АО «НИИК») признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества АО «НИИК» открыто конкурсное производство.

09.02.2023 г. на собрании кредиторов АО «НИИК» было принято решение о продолжении финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИК» (Сообщение № 10782772 от 14.02.2023, https://fedresurs.ru/).