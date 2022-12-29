В начале 2023 года АО «НИИК» представит новую технологию собственной разработки

Усовершенствованная технология получения карбамида из семейства URECON® мощностью свыше 3000 тонн в сутки (свыше 1 млн тонн в год) разработана на основе построенных и успешно эксплуатируемых производств.

Новая технология обеспечивает резерв производительности и более широкий диапазон стабильной работы согласно пожеланиям заказчиков и соответствует лучшим мировым стандартам лицензиаров Toyo, Stamicarbon, Saipem.

Благодаря усовершенствованным решениям повышается эффективность работы узла синтеза по сравнению с классической схемой на 10%, на 5% снижаются эксплуатационные расходы, значительно снижаются капитальные затраты. Новый агрегат карбамида будет более компактным по сравнению с агрегатом, построенным по классической технологии. Кроме того, он становится менее требователен к изменению параметров технологического режима.

Благодаря новой технологии грануляции АО «НИИК» на установках будет производиться карбамид высокого экспортного качества.

Забота об экологии является приоритетом компании, поэтому в новой технологии реализованы самые последние решения, направленные на снижение выбросов и очистку стоков.

«Применение научных разработок нашей компании за последние десятилетия, а также обширный опыт реконструкций и модернизаций различных производств карбамида позволили предложить российским заказчикам современную и проверенную технологию получения карбамида, не уступающую зарубежным аналогам по производительности, энергоэффективности и экологичности», – отметил технический директор АО «НИИК» Сергей Суворкин.

Карбамид, как минеральное удобрение, чрезвычайно востребован во всем мире. Несмотря на санкции, он продолжает оставаться предметом международной торговли, а также предполагается увеличение его использования в России. По данным, представленным на портале Деловой профиль, только в 2021 году было произведено 58,6 млн тонн удобрений, из которых 64% (37,6 млн тонн) было экспортировано. Поэтому в расширении производства путем строительства крупнотоннажных агрегатов заинтересованы многие компании-производители минеральных удобрений.

Справка:

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида на протяжении почти 70 лет деятельности занимает одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств аммиака, карбамида, меламина, азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола, водорода и других химических продуктов. НИИК выполняет анализ эффективности новых крупных производственных комплексов и реализацию этих проектов.