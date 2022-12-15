От редакции. В связи с затронутыми в статье проблемами во избежание негативных последствий для компании, в которой работает автор, статья публикуется без указания имени автора. Опубликовано на портале «Химическая техника», декабрь 2022

Толерантность – прекрасное качество человека, предполагающее возможность и желание понять оппонента, имеющего другую, альтернативную точку зрения по какому-то ни было вопросу. Уважение собеседника – залог успешных переговоров, а высокомерие вызывает адекватную ответную реакцию. В истории нередко толерантность позволяла находить компромиссы в самых сложных исторических ситуациях, завершать миром самые острые межгосударственные конфликты. Но, к сожалению, сегодня все больше примеров того, когда безрассудные высказывания и действия полуграмотных и «незакомплексованных» деятелей провоцируют конфликты на всех уровнях.

В последнее время под предлогом толерантности происходит подмена понятий человеческих взаимоотношений во всех сферах жизни, в том числе и между партнёрами по бизнесу. Доброта воспринимается как слабость, а подлость и мошенничество расценивается как умение вести бизнес. В современном лексиконе практически исчезли такие понятия и слова, как честность, благородство, великодушие, порядочность, мужественность, женственность и т.д. Теперь, как говорят «продвинутые», в тренде циничные моральные и физические трансгендеры, деляги и спекулянты, считающие себя «бизнесменами».

В своё время необходимость проведения тендеров (конкурсов) в классическом понимании этого слова была вызвана желанием заказчика найти оптимального по цене и качеству подрядчика для выполнения тех или иных работ, продавца товаров или услуг.

В цивилизованном обществе обычно тендер проводился на выполнение масштабных проектов, таких как освоение нефтегазового месторождения, строительство фабрик, заводов, морских портов, объектов социальной инфраструктуры и т.д. Объёмы инвестиций в строительство таких объектов обычно достигали от сотен миллионов до миллиардов долларов.

Подготовительный этап к проведению тендера на проектные работы – это разработка пакета тендерных условий, который обычно включает:

Полноценное задание на выполнение проектно-сметной документации (ПСД); Исходные данные для выполнения ПСД в полном объёме; График работ; Условия, на которых заказчик готов заключить договор с победителем тендера; Сроки и порядок проведения тендерных процедур.

Пакет тендерных условий разрабатывают либо профильные опытные специалисты заказчика, либо для выполнения этой ответственной задачи привлекается компетентная инжиниринговая или консалтинговая компания.

Пакет тендерных условий в цивилизованном мире не может изменяться в процессе проведения тендерных процедур и подведения итогов конкурса.

Заказчик не имеет права отменить тендер по своему усмотрению, так как участники конкурса несут материальные издержки при подготовке своих технико-коммерческих предложений.

После определения победителя конкурса заказчиком не могут быть внесены никакие изменения в одностороннем порядке ни в один документ пакета тендерных условий, кроме как с письменного согласия победителя, который в этом случае имеет право также внести некоторые изменения в свои документы, которые ранее были представлены на конкурс.

Сегодня в России ежегодно проводятся тысячи тендеров, конкурсов, отборов и других аналогичных «мероприятий» по поиску поставщиков инжиниринговых и консалтинговых услуг для нефте- и газоперерабатывающих предприятий. К сожалению, лишь небольшая часть предприятий топливного сектора страны проводят эти «мероприятия», опираясь на логику и порядочность, что в конечном итоге позволяет достигать желаемых результатов.

В то же время большая часть тендерных комитетов, в основном крупных компаний нефтегазового сектора, проводит невыгодную (иногда даже губительную) в первую очередь для этих же компаний политику, в результате чего нередко выбранные дешёвые (в прямом и переносном смысле этого слова) подрядчики срывают сроки выполнения проектно-изыскательских работ, допускают множество ошибок, которые нередко выявляются в процессе пуска и эксплуатации производственных объектов. В результате за последние 20 лет большинство технологических установок пускались с задержкой до 6…8 месяцев, так как в процессе пусконаладочных работ приходилось исправлять ошибки проектирования (сверхнормативная вибрация трубопроводов и оборудования, «раскрытие» фланцев, деформация трубопроводов и фундаментов и т.д.).

Значительная доля ответственности в последние годы за многомиллиардные убытки предприятий, в частности нефтегазового сектора, лежит на тендерных комитетах и разработчиках инструкций по проведению конкурсных процедур. Гибельное заблуждение, что созданная однажды «креативными продвинутыми менеджерами» тендерная система данной нефтегазовой компании с применением современных цифровых технологий (торговые площадки) безоговорочно приведёт в конечном счёте к успеху, не взирая на «потуги» членов тендерных комитетов.

Основные причины неудовлетворительной деятельности тендерных комитетов:

Низкое качество тендерных условий, в частности, Задания на проектирование. Нередко даже название работы бывает с грамматическими ошибками (например, пишут «фильтра» вместо «фильтры» и т.п.); по тексту документов нередко встречаются «инородные вкрапления» в виде ссылок на технологические узлы и оборудование, не относящихся к данной технологической установке. Иногда разработчики данного документа не понимают различий экспертизы промышленной безопасности, Главной экологической и Главгосэкспертизы. Самое удивительное, что такие «опусы» согласовываются главными специалистами крупных НПЗ (главным механиком, главным технологом, главным метрологом и т.д. – до 17 согласований) и утверждаются генеральными директорами крупнейших НПЗ России. Читатель такого документа (инжиниринговая компания) теряется в догадках: либо все 18 подписантов во главе с генеральным директором недостаточно грамотны, либо никто из них не читает подписываемые документы. А что ещё можно предположить? Дальше – больше: по условиям такого тендера участник (т.е. проектировщик) должен безоговорочно согласиться с таким «произведением искусства» и в знак согласия завизировать каждый лист без рассуждений! В противном случае его не допускают к участию в тендере. Этой воинствующей непримиримостью «креативные продвинутые менеджеры» тендерных комитетов, не имеющие понятия о технической сути проектируемого объекта, пользуются, чтобы прикрыть свою безграмотность. Примером может служить работа тендерного комитета одного из НПЗ. По условиям проведения тендерных процедур на этом заводе исключаются любые переговоры со специалистами заказчика с целью достижения консенсуса и устранения явных ошибок в тендерных условиях. К сожалению, такие задания на выполнение ПИР часто встречаются и на других предприятиях. Сотрудники тендерных комитетов зачастую не имеют практического опыта работы ни в проектировании, ни при эксплуатации НПЗ, и их работа сводится к формальной проверке пакета предквалификационных документов и далее к стремлению «уторговать» стоимость ПИР (или НИР) до минимального уровня. К сожалению, далеко не всегда для оценки возможностей претендента на выполнение работы привлекаются высококвалифицированные специалисты с солидным опытом практической работы, и их мнение практически всегда не учитывается при выборе победителя тендера.

Большинство недостаточно квалифицированных сотрудников тендерных комитетов не в состоянии конструктивно обсуждать технические аспекты Задания на выполнение ПИР, а также тексты договоров с более квалифицированными специалистами серьёзных (но не дешёвых) авторитетных проектных организаций и на замечания по любым неточностям (а иногда и нелепостям) тендерной документации просто отказываются от прямого диалога (боятся) и подменяют его примитивными аргументами типа «соглашайтесь на всё, что написано в задании, в противном случае не будете допущены к конкурсу…».

Имея зачастую непомерно «раздутые» штаты, тендерные комитеты заказчика запрашивают много лишних и ненужных документов на стадии «предквалификации»: паспортные данные руководителя инжиниринговой организации, сведения об учредителях, банковские гарантии (хотя часто подрядчик работает без аванса и с отстрочкой платежа на 60…90 дней) и т.п.

Предлагаемые со стороны потенциального заказчика формы договоров предполагают ответственность за срыв сроков и неисполнение обязательств в основном только со стороны подрядчика, при этом у заказчика практически нет никакой ответственности даже за задержку оплаты выполненных и принятых по актам работ (иногда до 180 дней!).

Таким образом, тендерный комитет зачастую просто создаёт условия, при которых квалифицированные подрядчики не считают целесообразным принимать участие в торгах.

В наши дни нередко победитель определяется при соответствии формальным требованиям тендерных условий и в основном по низкой, очень часто демпинговой, цене. Позднее следуют вышеописанные проблемы заказчика с пуском и эксплуатацией новых и реконструированных технологических установок.

Работа квалифицированной проектной или консалтинговой организации не может стоить дёшево, а соглашаться на чужие явные ошибки в задании на работу, значит, разделять с разработчиками «опусов» извращённое понимание действительности.

Хочется также обратить внимание на содержательную часть заданий на проектирование, например, технологических установок ЭЛОУ-АТ или ЭЛОУ-АВТ. Экономическая эффективность будущей установки во многом зависит от проектных решений. Это касается как капиталовложений, так и эксплуатационных затрат. Например, как показывает практика, разница в затратах на энергоносители двух одинаковых установок ЭЛОУ-АВТ мощностью 6 млн. тонн перерабатываемой нефти в год могут достигать до 400…600 млн. руб. в год. Это зависит от принятых в базовом проекте схемных решений: если они разработаны не «дешёвой» инжиниринговой организацией, то могут позволить значительно сократить расход топлива, электроэнергии, воды. Однако на практике не встречаются задания на выполнение ПИР (в частности, базового проекта), где бы лимитировались эти показатели.

В итоге, экономя на исполнителе ПИР всего лишь 3…5 млн. руб. и отдавая работу более дешёвой инжиниринговой организации, завод через несколько лет, запустив новую установку, начинает терять 400…600 млн. руб. в год из-за лишних расходов на энергоносители. «Торговали – веселились, посчитали – прослезились…». А какая нефтеперерабатывающая компания в России проводит такой анализ деятельности своего тендерного комитета? Никакая! Результаты деятельности этих комитетов оцениваются только по количеству «сэкономленных» на тендерных процедурах денег в текущем году, а то, что несколько лет спустя потери при эксплуатации в десятки раз превысят такую «экономию», не принимается во внимание, точнее сказать, об этом никто не думает.

Отсутствие такого рода анализа объясняется, с одной стороны, отсутствием квалифицированных профильных специалистов в данной нефтеперерабатывающей компании, а с другой – текучкой кадров (теперь «модно» каждые год–два менять место работы), поэтому нынешних сотрудников тендерных комитетов не волнует судьба завода, который никогда не станет для них «своим».

Остаётся только удивляться равнодушию топ-менеджеров НПЗ и собственников, которые ежегодно теряют миллиарды рублей в результате «креативной» деятельности тендерных комитетов, стремящихся к мнимой экономии денежных средств.

Извращенное до предела понимание процесса конкурсного выбора поставщиков инжиниринговых услуг, технологического оборудования стало нормой жизни для некоторых тендерных подразделений НПЗ и ГПЗ в России. В нефтяных и газовых компаниях назрела необходимость кардинально пересмотреть регламенты и инструкции по проведению тендерных процедур в первую очередь в соответствии с законами логики, а также более внимательно относиться к подбору кадров для тендерных комитетов, хотя надо признать, что в наши дни – это очень непростая задача.