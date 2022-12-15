В московском Экспоцентре с 6 по 9 декабря 2022 г. состоялась 26-я Международная выставка и деловой форум «Безопасность и охрана труда — 2022» (БИОТ) — крупнейшее мероприятие России и Восточной Европы, посвященное вопросам создания и обеспечения безопасных условий труда.

Организаторы мероприятия: Министерство труда и социальной защиты РФ и Ассоциация «СИЗ», а партнерами стали: ОАО «РЖД», ПАО «МТС», ООО «Газпром газобезопасность».

В Деловой программе БИОТ – все актуальные вопросы отрасли. Среди спикеров: авторитетные эксперты, чиновники высшего звена и топ-менеджмент компаний-лидеров рынка СИЗ. На официальном открытии БИОТ с видеообращением к участникам обратилась вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Она отметила, что российский рынок средств индивидуальной защиты динамично развивается, он включает более 4 тыс. предприятий, где трудятся свыше 120 тыс. специалистов и выразила благодарность за большой вклад в развитие культуры безопасности в России Ассоциации «СИЗ», которая в 2022 году отмечает свой 20-летний юбилей, и ее президенту Владимиру Котову.

Открыла деловую программу БИОТ-2022 международная конференция по стандартизации, оценке соответствия и применения средств индивидуальной защиты «Какие изменения ждут рынок сертификации продукции». Ее участники обсудили ситуацию на рынке, рассмотрев экономические и финансовые показатели, проанализировали полученные данные о том, как изменился рынок сертификации за последний год, что приобрел и что потерял.

На панельной дискуссии по управлению профессиональными рисками на рабочих местах спикеры рассказали, как повлиял на их работу новый, риск-ориентированный подход в системе управления охраной труда, а в ходе дискуссии по обучению охране труда в новых реалиях участники БИОТ-2022 поделились опытом, как новые требования повлияли на организацию обучения по охране труда в производственных компаниях.

Одним из ожидаемых форматов форума БИОТ-2022 стала ЕSG сессия, где профильные журналисты российских деловых изданий стали арбитрами в баталии межу аналитиками составителями рэнкинга и рейтингов ESG с одной стороны и практиками представителями крупнейших промышленных холдингов, отвечающих за устойчивое развитие в своих компаниях. Состоялась дискуссия о дальнейшем развитии ESG повестки и почему вопросы устойчивого развития в России вызывают горячие споры.

Традиционно на БИОТ прошли совещания крупнейших работодателей России: РЖД, «Ростеха», «Росатома», Транснефти, энергетической отрасли и других по самым актуальным вопросам обеспечения безопасных условий труда. Деловая программ БИОТ была наполнена дискуссиями о развитии охраны труда в регионах, об организации профсоюзного контроля при переходе на ЕТН, о внедрении новых Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, о перспективах развития российского регионального рынку труда, о роли и влиянию женщины в культуре безопасности, цифровизации систем управления охраной труда, перспективам независимой оценки квалификации в современной России. Кроме того, участникам были представлены рэнкинг ТОП-50 крупнейших компаний российского рынка СИЗ, основные показатели и анализ развития рынка СИЗ.

Всего же в рамках БИОТ–2022 прошло более 100 различных мероприятий: сессий, дискуссий, конференций, семинаров, круглых столов. Подведены итоги конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов (конкурс НИР), кейс-чемпионат для студентов и выпускников BIOTON, конкурса «Умные СИЗОД», творческого конкурса BIOT ART, прошли Третьи Всероссийские соревнования по спасению и оказанию первой помощи. В БИОТ приняли участие более 30 тысяч специалистов и экспертов по созданию и обеспечения безопасных условий труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности из 82 регионов России и 31 страны мира.

Помимо насыщенной Деловой программы, БИОТ является самой крупной в России и Восточной Европе выставкой в области создания безопасных условий труда и производства средств индивидуальной защиты.

Организаторы постоянно экспериментируют, наполняя экспозицию наиболее актуальными и продвинутыми разработками, создавая новые тематические аллеи и салоны. В этом году посетителей БИОТ ждали следующие направления: материалов и оборудования для легкой промышленности, материалов и оборудования для производства обуви, промышленной и пожарной безопасности, работы на высоте и в ОЗП, здоровья на рабочем месте и HR, IT-решений и инноваций. Свою продукцию на них представили 357 российских и зарубежных экспонентов из 15 стран мира, а общая площадь экспозиции разместилась на 15 500 кв м.

«В 2022 году на БИОТ представлено большое количество новых компаний, в том числе зарубежных. Активно работают делегации из Ирана, Узбекистана, Индии и других стран. Традиционные «аллеи» на выставке сохранились (например, аллея обуви), расширились аллеи оборудования. Достаточно большой акцент был сделан на IT-сегмент, на цифровизации, потому что без этих технологий уже сложно представить нашу жизнь, тем более в сфере создания и обеспечения безопасных условий труда. Отдельная благодарность за помощь в организации и проведении БИОТ всем коллегам из Оргкомитета БИОТ, лично президенту РСПП Шохину А.Н., председателю ФНПР Шмакову М.В. и начальнику Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Лисицыну А.И.», — прокомментировал работу выставки и Международного форума БИОТ президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов.

Сайт мероприятия biot-expo.ru