02 июня 2026 – Ученые научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» успешно завершили испытания собственного хромового катализатора для производства полиэтилена высокой плотности и подтвердили его готовность к запуску на первой линии катализаторной фабрики в Казани. Полиэтилен высокой плотности является самым распространенным видом полиэтилена в России. Благодаря сочетанию прочности, химической стойкости и удобства переработки, он широко востребован для производства упаковки, пленок, труб, канистр, флаконов, бытовых и промышленных изделий.

Катализатор успешно прошел серию лабораторных и опытно-промышленных испытаний на мощностях «Казаньоргсинтеза» — они подтвердили, что разработка не уступает зарубежным аналогам по показателям эффективности и качества. Собственный катализатор обеспечивает стабильную работу установки при высокой производительности и позволяет получать пленочные и выдувные марки полиэтилена с заданными показателями текучести расплава и высокими физико-механическими характеристиками. По результатам испытаний специалисты сформировали рекомендации по режимам активации катализатора и работы реактора полимеризации.

Этот и другие хромовые катализаторы, полученные по собственным рецептурам и рецептурам, разработанным в сотрудничестве с ведущими научными организациями страны, будут производиться на катализаторной фабрике СИБУРа, запуск которой планируется в следующем году в Казани.

Значительная часть российских мощностей по выпуску полиэтилена высокой плотности (ПЭВП, HDPE) работает именно с использованием хромовых катализаторов. Собственные катализаторы будут применяться на производствах ПЭВП на «ЗапСибНефтехиме», Казаньоргсинтезе и Амурском ГХК. После запуска «Амурского ГХК» объём выпуска полиэтилена на хромовых катализаторах в периметре «СИБУР» составит более 1,6 млн тонн в год.

Разработка собственного хромового катализатора стала частью масштабной программы СИБУРа по созданию отечественных технологий для нефтехимии. Компания последовательно развивает собственную научную и производственную базу в области катализаторов — ключевых компонентов, определяющих эффективность и качество выпуска полимеров.

Важным этапом этой работы стало создание катализаторной фабрики СИБУРа, которая станет крупнейшей в России и позволит локализовать производство современных каталитических систем для базовых полимеров. Развитие собственного производства позволит компании ускорить внедрение новых решений, повысить гибкость продуктовой линейки и снизить зависимость отрасли от импортных технологий. Пуск линии производства хромовых катализаторов запланирован на 2027 год.