Интервью с генеральным директором направления «Плазмотерм» (ООО «Платина») Дмитрием Владимировичем Гридиным Опубликовано на портале «Химическая техника», июль 2026

Современная промышленность всё активнее переходит к материалам с точно заданными характеристиками, от которых напрямую зависят надёжность, ресурс и эффективность готовой продукции. В этих условиях особую роль играют технологии получения тугоплавких порошковых материалов и нанопорошков, востребованных в металлургии, машиностроении, технической керамике, энергетике и других высокотехнологичных отраслях. О том, какие тенденции сегодня определяют развитие рынка, почему СВС-синтез и плазменно-химические технологии остаются ключевыми направлениями производства и как создаются материалы под конкретные задачи заказчиков, мы поговорили с руководителем производственного направления «Плазмотерм» компании «Платина» Дмитрием Гридиным.

— Сегодня промышленность предъявляет всё более жёсткие требования к порошковым материалам. Как это отражается на спросе?

— Запросы со стороны предприятий заметно усложнились. Если раньше искали просто поставщика порошков, то сейчас важны конкретные параметры: дисперсность, фазовый состав, чистота, стабильность свойств. Например, при выборе карбида титана, нитрида бора или диборида титана заказчик заранее понимает, в каком процессе материал будет использоваться — в спекании, напылении или составе композиции.

Поэтому всё чаще речь идёт не о том, чтобы просто купить порошок, а о подборе порошковых материалов под технологию и условия эксплуатации.

— Чем занимается «Плазмотерм» и в чём ваша специализация?

— «Плазмотерм» — это производственное направление ООО «Платина», ориентированное на выпуск тугоплавких порошковых материалов и нанопорошков. Мы работаем с карбидами, боридами, нитридами, силицидами, гидридами и соединениями редких металлов.

Если говорить практическим языком, то мы выступаем как производитель порошков для промышленности — от стандартных позиций до материалов с заданными характеристиками. Часто это задачи, связанные с технической керамикой, металлургией, защитными покрытиями или высокотемпературными узлами.

— Одно из ключевых направлений — СВС-синтез. Почему эта технология остаётся востребованной?

— СВС-синтез (самораспространяющийся высокотемпературный синтез) — это эффективный способ получения тугоплавких соединений, таких как карбиды, бориды и нитриды. В отличие от традиционных методов, здесь используется энергия самой химической реакции, что делает процесс более энергоэффективным и технологически гибким.

Для промышленности это важно, потому что позволяет получать порошки с заданными свойствами. В том числе это касается таких материалов, как карбид титана (TiC), карбид циркония (ZrC), диборид титана (TiB2), нитрид кремния (Si3N4), нитрид алюминия (AlN).

— Какие порошковые материалы наиболее востребованы сегодня?

— Наибольший спрос стабильно сохраняется на тугоплавкие соединения:

карбиды титана, циркония, тантала и ниобия;

бориды, включая диборид титана и циркония;

нитриды — в том числе нитрид бора и нитрид кремния;

силициды, например дисилицид молибдена.

Такие материалы применяются в условиях высоких температур, агрессивных сред и интенсивного износа. Поэтому их активно используют в машиностроении, металлургии, производстве керамики и покрытий.

— Можно ли адаптировать порошки под конкретные требования производства?

— Да, и именно это сегодня становится стандартом. Заказчики ориентируются на конкретные параметры: размер частиц, распределение по фракциям, степень агломерации, фазовый состав.

Мы управляем этими характеристиками на этапе синтеза. Это позволяет получать порошковые материалы, которые оптимально подходят для спекания, напыления, прессования или использования в композиционных системах. Такой подход особенно востребован, когда требуется не просто сырьё, а технологически «готовый» материал.

— Второе направление — плазменно-химические технологии. В чём их преимущество?

— Плазменно-химический синтез используется для получения нанопорошков — ультрадисперсных материалов с высокой удельной поверхностью. Это отдельный класс продукции, который востребован в катализе, электронике, функциональной керамике, а также в защитных и оптических покрытиях.

Если СВС-синтез чаще применяется для получения тугоплавких соединений в классическом диапазоне дисперсности, то плазменные технологии позволяют работать уже на наноуровне.

— Насколько важна стабильность характеристик и поставок для заказчиков?

— Это один из ключевых критериев. Для промышленного применения важно, чтобы порошковые материалы были одинаковыми от партии к партии. Это напрямую влияет на стабильность технологического процесса у заказчика.

Поэтому при выборе производителя карбидов, нитридов или других тугоплавких соединений компании обращают внимание не только на цену, но и на воспроизводимость параметров, контроль качества и возможность долгосрочных поставок.

— С кем вы работаете и какие задачи решаете чаще всего?

— Среди наших клиентов — промышленные предприятия, научные организации, инженерные центры. Часто задачи связаны с разработкой новых материалов, заменой импортных порошков, подбором аналогов и оптимизацией существующих технологий.

Отдельное направление — это работа по техническому заданию, когда требуется производство порошков с конкретными характеристиками под проект.

— Как вы оцениваете развитие рынка порошковых материалов в России?

— Рынок активно развивается. Растёт спрос на отечественные порошковые материалы, особенно в сегменте высокотемпературных соединений и нанопорошков. Это связано с задачами импортозамещения и развитием собственных технологических компетенций.

В ближайшие годы будет увеличиваться потребность в российских производителях карбидов, нитридов, боридов и других специальных материалов.

— Где можно ознакомиться с вашей продукцией?

— Подробная информация представлена на сайте www.plasmotherm.ru. Там можно изучить номенклатуру и направить запрос на подбор порошковых материалов или производство под конкретные требования.

— В чём вы видите основное преимущество «Плазмотерм»?

— Наше преимущество — в сочетании производственных возможностей и инженерного подхода. Мы не просто поставляем порошки, а помогаем решать задачи: от выбора материала до адаптации под конкретный технологический процесс.

Это особенно важно для компаний, которым нужны не просто порошковые материалы, а понятный и воспроизводимый результат в производстве.