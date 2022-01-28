По материалам АО «НИИК»

Опубликовано на портале «Химическая техника», январь 2022

АО «НИИК» производит плановые и внеплановые ремонты на предприятиях по производству минеральных удобрений, чтобы продлить срок эксплуатации реакторов производств карбамида. Собственные технологии ремонта позволяют выполнять эти работы в кратчайшие сроки.

Основное количество реакторов, работающих по технологиям фирм Tecnimont, Stamicarbon, Snamprogetti, находится в эксплуатации более 35 лет, из-за чего часто наблюдается износ сварных швов и коррозионное утонение футеровки, близкие к критическим. При этом значительно повышается вероятность аварийных остановок и опасность поражения несущих корпусов колонн в случае сквозного пропуска через футеровку. Осознавая данную опасность, АО «НИИК» проводит коррозионные обследования, следя за состоянием сварных швов и основного металла футеровки реакторов производств карбамида, а при необходимости проводит работы по ремонту указанного оборудования.

В 2021 году подобные работы были проведены в четырех цехах по производству карбамида.

Замена трех поясов футеровки цилиндрической части, монтаж кольцевой вставки высотой 75 мм, замена переливной трубы в реакторе карбамида поз. 11-R-1, цех Карбамид-3 (1 очередь), АО «НАК «Азот», г. Новомосковск, сентябрь – октябрь 2021 года.

Технические характеристики реактора

Реактор синтеза карбамида изготовлен фирмой ATB (Италия) в 1977 году, с 1979 года находится в эксплуатации в АО «НАК «Азот» в цехе Карбамид-3 (1 очередь) поставки фирмы Snamprogetti. Представляет из себя вальцованно-сварной сосуд высокого давления с коваными днищами, футерованный изнутри сталью AISI 316L UG. Проектная толщина футеровки 8 мм. Внутренний диаметр аппарата 2 305 мм.

В 2008 году в связи с множественными проблемами, приводящими к сквозным пропускам, была произведена замена верхней части футеровки реактора поз. 11-R-1 (заменены два верхних пояса общей высотой 3570 мм от верхней сферы, а также уплотнительное кольцо и футеровка горловины высотой 218 мм) новой из стали типа 25-22-2. Работа выполнена силами ООО «НРСС» при техническом сопровождении специалистов АО «НИИК» по технологии, разработанной также специалистами АО «НИИК». Работы выполнялись в течение 49 дней.

Проблемы реактора

По итогам коррозионного обследования в 2019 году было выявлено утонение футеровки третьего и четвертого поясов (отсчет сверху) по зоне термического влияния сварных швов. Минимальная толщина футеровки составила 4,5 мм (при проектной 8 мм). Также были выявлены значительное уменьшение толщины стенки переливной трубы (до 2,3 мм) и коррозионный износ ее сварных швов.

Состояние старой переливной трубы                                   |  Утонение футеровки по зоне термовлияния сварного шва
     Участок старой переливной трубы

Ход проведения работ

С 14 по 21 сентября 2021 года во время капитального ремонта в реакторе 11-R-1 была заменена футеровка третьего и четвертого поясов цилиндрической части реактора общей высотой 3460 мм. Новая футеровка изготовлена из стали 1.4466 толщиной 8 мм. Также была заменена переливная труба. Материал новой переливной трубы сталь 316L толщиной 12 мм. Работа выполнена «под ключ» силами АО «НИИК» по разработанной им технологии ремонта реактора. При планировании и обсуждении работ с заказчиком был оговорен срок выполнения работ в течение 12 суток при круглосуточном режиме. После начала работ срок выполнения работ был уменьшен до 10 суток. В результате указанные работы были выполнены за рекордные 8 суток.

Монтаж новой футеровки цилиндрической части реактора
Новый штуцер переливной трубы                                    |      Новая переливная труба

В ходе коррозионного обследования 20 и 21 сентября 2021 года было выявлено уменьшение толщины футеровки десятого пояса до 3,1 мм. Руководством АО «НАК «Азот» было принято решение о срочной замене указанного пояса, так как его толщина являлась критической, что могло привести к пропуску рабочей среды и соответственно к аварийной ситуации.

АО «НИИК» оказало помощь АО «НАК «Азот» в данном вопросе. Материал новой футеровки – сталь 1.4466, толщина 8 мм. Силами АО «НИИК» работа по замене десятого пояса цилиндрической части футеровки была выполнена за 5 дней в период с 22 по 26 сентября. Замена десятого пояса, кроме монтажно-сварочных работ, включала изготовление заготовок новой футеровки (поиск нового листового проката, вырезание листов в размер, вальцевание листов под внутренний диаметр колонны, подготовку кромок под сварку).

Однако после выполнения работ по замене пояса № 10 цилиндрической части футеровки при проведении гидроиспытаний по достижении давления 5 МПа была обнаружена течь из контрольной системы реактора. Давление в реакторе было сброшено до атмосферного, реактор был дренирован. Был проведен визуальный осмотр сварных швов и основного металла футеровки. При осмотре на сварном шве приварки сферической футеровки верхнего днища к цилиндрической части реактора (первый пояс, отсчет сверху) была обнаружена сквозная трещина. На оперативном совещании было принято решение вырезать сварной кольцевой шов приварки сферы к цилиндрической части по всему периметру и на его место вставить полосу шириной 75 мм из стали 1.4466, оставшейся после замены футеровки цилиндрической части.

Трещины на сварном шве приварки сферической футеровки верхнего днища к цилиндрической части реактора

После того, как вырезали кольцевую полосу шириной 75 мм на внутренней стороне этой полосы (сторона, обращенная к корпусу реактора) в месте обнаружения сквозной трещины проявились дефекты сварного шва в виде непровара корня.

Непровар корня сварного шва

После окончания всех ремонтных работ 5 октября 2021 года была проведена гидроопрессовка реактора давлением 16 МПа при температуре 90…95°С. Течи и падения давления при проведении испытаний не зафиксировано.

Новая кольцевая вставка

Заключение 

Работа по замене трех поясов футеровки цилиндрической части, переливной трубы и монтажу кольцевой вставки высотой 75 мм выполнена «под ключ». Объем работ включал:

  • разработку технической документации,
  • изготовление и поставку устройств для прижатия футеровки,
  • изготовление и поставку заготовок футеровки,
  • изготовление и поставку новой переливной трубы,
  • монтажно-сборочные и сварочные работы по замене футеровки и переливной трубы,
  • неразрушающий контроль.

Режим работы: круглосуточно в две смены по 12 ч. Каждая бригада состояла из одного ИТР, трех монтажников и двух сварщиков.

Работа была выполнена за 16 суток.

 

Замена цилиндрической части футеровки, замена футеровки нижнего днища, замена 4-х штуцеров в колонне синтеза карбамида поз. R-901, цех Карбамид, АО ОХК «УРАЛХИМ», г. Березники, июнь 2021

Технические характеристики реактора

Реактор синтеза карбамида изготовлен фирмой Hessen Industrie A.G.Maschinenbau, ФРГ, в 1977 году, с 1981 года находится в эксплуатации в АО ОХК «УРАЛХИМ» в цехе производства карбамида, поставка фирмы Tecnimont. Представляет из себя многослойный сосуд высокого давления с коваными днищами, футерованный изнутри сталью X2CrNiMo 1812. Проектная толщина футеровки 11мм. Внутренний диаметр аппарата 1680 мм.

Проблемы реактора

В период последнего коррозионного обследования в 2018 году на поверхности футеровки нижнего днища (в центральной части) была обнаружена сетка поверхностных трещин. На швах приварки штуцеров входа реагентов к футеровке днища при проведении контроля капиллярным методом были обнаружены локальные поры и трещины длиной до 5 мм. При замерах толщины стенок футеровки реактора было выявлено утонение толщины трех нижних поясов футеровки по зоне термического влияния сварных швов. Минимальная толщина футеровки составила 4,8 мм (при проектной – 11 мм) и была отмечена на третьем поясе (отсчет снизу).

В связи с этим было принято решение в ближайший капитальный ремонт заменить футеровку нижнего днища, штуцер выхода плава, три штуцера ввода реагентов и три нижних пояса футеровки новыми, изготовленными из стали 1.4466.

Утонение толщины основного металла футеровки цилиндрической части реактора по зоне термического влияния сварных швов

Объем работ

В период с 10 по 26 июня 2021 года во время капитального ремонта в реакторе R-901 было смонтировано 14 поясов новой футеровки высотой 555 мм, общей высотой 7800 мм. Заменена футеровка нижнего днища. Толщина новой футеровки 8 мм. Заменен штуцер выхода плава и три штуцера ввода реагентов. Новая футеровка и штуцеры изготовлены из стали 1.4466.

Демонтаж старых штуцеров подачи компонентов
Монтаж новых штуцеров подачи компонентов
Новый штуцер выхода плава из реактора

Заключение

Работа по замене футеровки цилиндрической части и четырех штуцеров выполнена «под ключ». Объем работ включал:

  • разработку технической документации;
  • изготовление и поставку устройств для прижатия футеровки;
  • изготовление и поставку заготовок футеровки и штуцеров;
  • монтажно-сборочные и сварочные работы по замене футеровки;
  • неразрушающий контроль.

Режим работы: круглосуточно в две смены по 12 ч. Каждая смена состояла из одного ИТР, четырех монтажников и двух сварщиков.

Работа была выполнена за 17 суток.

 

Замена двух поясов футеровки цилиндрической части в колонне синтеза карбамида поз. R-201, цех Карбамид 4, ОАО «Гродно Азот», г. Гродно, июль 2021 г.

Технические характеристики реактора

Реактор синтеза карбамида изготовлен в г. Брно (ЧССР) в 1985 году, с 1985 года находится в эксплуатации в ОАО «Гродно Азот», Республика Беларусь, в цехе Карбамид-4 поставки фирмы Stamicarbon. Реактор – цельносварной сосуд высокого давления с коваными днищами, футерованный изнутри сталью 1.4435. Проектная толщина футеровки 8 мм. Внутренний диаметр аппарата 2500 мм.

Проблемы реактора

Во время коррозионного обследования при проведении ультразвуковой толщинометрии футеровки реактора в 2020 году было выявлено утонение футеровки шестого и седьмого поясов (отсчет сверху) в зоне термического влияния сварных швов. Минимальная толщина футеровки составила 4,5 мм (при проектной – 8 мм).

Зона термовлияния сварного шва

Объем работ

В период с 5 по 16 июля 2021 года во время капитального ремонта в реакторе R-201 было смонтировано 6 поясов новой футеровки высотой 800 мм, общей высотой 4800 мм. Новая футеровка изготовлена из стали 1.4466 толщиной 8 мм.

Новая футеровка цилиндрической части реактора | Монтаж новой футеровки цилиндрической части реактора
Кронштейн крепления массообменной тарелки

Заключение

Работа по замене двух поясов футеровки цилиндрической части выполнена «под ключ». Объем работ включал:

  • разработку технической документации;
  • изготовление и поставку устройств для прижатия футеровки;
  • изготовление и поставку заготовок футеровки;
  • монтажно-сборочные и сварочные работы по замене футеровки;
  • неразрушающий контроль.

Режим работы: в одну смену по 12 ч. Бригада состояла из одного ИТР, трех монтажников и двух сварщиков.

Работа была выполнена за 12 суток.

 

Замена футеровки нижнего днища, резьбовых штуцеров Р-1, Р-2, Р-3 и вихревого смесителя в колонне синтеза карбамида поз. R-901, цех Карбамид, КАО «Азот», г. Кемерово, июль 2021 г.

Технические характеристики реактора

Реактор синтеза карбамида изготовлен фирмой THYSSEN INDUSTRIE AG MASCHINENBAU WITTENSANNEN, ФРГ, в 1977 году, с 1982 года находится в эксплуатации в Кемеровском АО «Азот», в цехе по производству карбамида поставки фирмы Tecnimont. Реактор – многослойный сосуд высокого давления с коваными днищами, футерованный изнутри сталью X2CrNiMo 1812. Проектная толщина футеровки 11 мм. Внутренний диаметр аппарата 1680 мм.

Проблемы реактора

По результатам обследования в 2019 году состояние футеровки нижнего днища было признано неудовлетворительным из-за значительных коррозионных поражений. Отмечались многочисленные коррозионные трещины глубиной до 3 мм. Состояние штуцеров входа реагентов также было признано неудовлетворительным из-за многочисленных коррозионных трещин глубиной до 3 мм. Вихревой смеситель во время эксплуатации подвергся механическим повреждениям.

Коррозионный износ футеровки нижнего днища
Коррозионное растрескивание основного металла футеровки

Объем работ

В период с 15 по 23 июля 2021 года во время капитального ремонта в реакторе R-901 заменена футеровка нижнего днища. Толщина новой футеровки 8 мм. Заменены штуцеры ввода реагентов Р-1, Р-2, Р-3 и вихревой смеситель. Новая футеровка, штуцеры и вихревой смеситель изготовлены из стали 1.4466.

Монтаж новой футеровки нижнего днища
Новая футеровка нижнего днища
Демонтаж старой футеровки нижнего днища

Заключение

Работа по замене футеровки нижнего днища, штуцеров ввода реагентов Р-1, Р-2, Р-3 и вихревого смесителя выполнена «под ключ». Объем работ включал:

  • разработку технической документации;
  • изготовление и поставку устройств для прижатия футеровки днища;
  • изготовление и поставку заготовок футеровки;
  • изготовление и монтаж нового вихревого смесителя;
  • монтажно-сборочные и сварочные работы по замене футеровки днища и монтажу вихревого смесителя;
  • неразрушающий контроль.

Режим работы: круглосуточно в две смены по 12 ч. Каждая бригада состояла из одного ИТР, трех монтажников и двух сварщиков.

Работа была выполнена за 9 суток.

 

Уже в течение 10 лет АО «НИИК» производит ремонты «под ключ», что является существенным преимуществом для заказчиков и позволяет оптимально и оперативно решать любые технические задачи. Кроме того, накопленный за это время опыт постоянно обогащается во время выполнения различных технических задач.

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