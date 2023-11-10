Центр промышленного инжиниринга Красцветмета разработал высокоэффективную технологическую схему производства карбамида с установкой грануляции в «кипящем слое».

Технология представляет собой модифицированный стриппинг-процесс в токе СО2, позволяющий минимизировать количество необходимого оборудования и, соответственно, капитальные вложения при строительстве. В проекте применили решения по наиболее полной рекуперации тепла процесса, позволяющие существенно снизить расход энергетических сред.

В технологической схеме реализованы решения по конструктивному оформлению как аппаратов высокого давления (реактор синтеза, стриппер, карбаматный конденсатор), так и остальных узлов агрегата. Разработанная схема масштабируется по объему выпускаемого готового продукта.

Проработаны поставщики всего технологического оборудования, критических позиций арматуры, КИП, а также АСУТП.

Выполненный базовый пакет можно использовать как техническое решение для агрегатов карбамида с мощностями от 1500 т/сутки до 4000 т/сутки, а также как готовое решение для строительства новых производств карбамида или адаптировать его под конкретного заказчика. Технология успешно прошла независимую проверку на патентную чистоту и находится в стадии патентования. Получение патента планируется в первой половине 2024 года.

Благодаря разработке Красцветмета на территории России и стран СНГ появилась возможность реализации патентно-чистой технологии производства карбамида с показателями на уровне лучших мировых лицензиаров отрасли. Это особенно важно в в связи с высокой востребованностью строительства азотных комплексов.

Красцветмет – один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов в виде слитков, гранул, порошков и химических соединений, а также ювелирных и технических изделий из них. Компания занимает лидирующие позиции на рынке поставок каталитических систем в России и странах СНГ. Красцветмет также предлагает решения и продукты для рынков производства азотных удобрений и нефтехимии – от модернизации технологий до полного цикла проектирования производств. Дочерняя компания Красцветмета «Аксион – Редкие и Драгоценные металлы» разрабатывает сорбционные технологий извлечения редких, редкоземельных и драгоценных металлов. «Красцветмет. ИТ» разрабатывает информационные технологии для бизнеса. Красноярскому краю принадлежит 100% акций Красцветмета.