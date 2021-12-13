Автор: Д.В. Дмитриев, генеральный директор (Инженерная компания «555») Опубликовано на портале «Химическая техника», декабрь 2021

2021 год стал если не прорывным, то очень перспективным в вопросах общемировой тенденции борьбы с электромусором. Как известно, на планете образовалось более 53,6 млн. тонн электромусора, что сопоставимо с массой 5300 Эйфелевых башен. Старые электроприборы, помимо ценных металлов, содержат высокотоксичные вещества. В электромусоре, произведенном в совокупности всеми странами мира, содержится около 50 тонн ртути, 71 тыс. тонн бромсодержащих антипиренов и большой ряд других химических соединений. Источник

Что касается России и СНГ, то количество электронных отходов, образующихся в регионе в 2019 году, увеличилось на 50 процентов до 2,5 млн тонн. Источник

По данным экспертов Всемирного банка, к 2050 году количество отходов во всем мире вырастет в 2 раза. Если не заниматься данной проблемой на глобальном уровне, то экологическая катастрофа неизбежна. Именно поэтому в последние годы борьба за снижение выбросов и отходов, в том числе электромусора, стала не просто декларацией, а неотъемлемой составляющей устойчивого развития экономики как отдельных корпораций, так и стран.

Право на ремонт

1 марта 2021 года в Европейском союзе вступил в силу закон о «Праве на ремонт», согласно которому производители должны обеспечивать условия для ремонта техники в течение 10 лет с начала продаж, в том числе снабжать подробными инструкциями по ремонту и выпускать комплектующие. Пока это касается только бытовой техники, но с ростом автоматизации и цифровизации в промышленности такое же будущее ждет и производителей промышленной электроники.

Через лаборатории Инженерной компании «555» прошло более 15 тысяч блоков практически всех ведущих производителей промышленной электроники. Наши инженеры всегда с большим восторгом отмечают редкие случаи, когда производитель предусмотрел возможность ремонта, разработав удобную конструкцию и легкий доступ к внутренним частям устройства. Будем надеяться, что с введением новых требований в будущем все производители будут в обязательном порядке учитывать принципы набирающего силу стандарта «Право на ремонт».

Основные принципы «Права на ремонт»:⠀

доступность информации: документации, ПО;

справедливый доступ к запчастям и инструментам, включая диагностику;

разблокировка для ремонта и повторного использования;

необремененная перепродажа оборудования, включая ПО;

ремонтопригодные продукты. Дизайнеры должны учитывать принципы ремонта и переработки при разработке продукта.

К сожалению, процесс информационной открытости производителей идет не так быстро, как хотелось бы, поэтому инженерам, занимающимся восстановлением на компонентном уровне, приходится применять все свои знания, навыки и изобретательность для достижения успешного результата. Но сегодня накопленная база знаний инженеров-экспертов Инженерной компании «555» позволяет не только максимально эффективно решать самые сложные задачи, но и делиться опытом и наиболее интересными кейсами с коллегами.

Компания проводит специализированные технические вебинары на актуальные темы ремонта и обслуживания промышленной электроники, получая большое количество положительных отзывов и вопросов от коллег с производственных предприятий.

ESG и ремонт промышленной электроники. Взаимосвязь, идеи и перспективы

ESG (англ. environmental, social, governance — «ответственное отношение к окружающей среде», «высокая социальная ответственность», «высокое качество корпоративного управления») — три параметра, в соответствии с которыми компании обеспечивают управление устойчивым развитием. Это набор стандартов деятельности компании, которые сознательные инвесторы используют для проверки потенциальных инвестиций. Стандарты появились, в первую очередь, в ответ на ухудшение состояния окружающей среды и глобальное потепление. Но сегодня это уже своего рода философия ведения бизнеса, которую вынуждены поддерживать ведущие компании для доступа к финансовым ресурсам и устойчивого развития.

В России треть крупных банков уже внедрила ESG-оценку компаний в свой кредитный процесс. Банки будут тестировать каждого заемщика на соблюдение принципов устойчивого развития.

Баланс между всеми критериями очень важен для устойчивого развития, но значимость каждого критерия отличается для разных отраслей. Так, если для сектора услуг и финансов наиболее важны социальные и управленческие критерии, то для энергетики и промышленных компаний, безусловно, самым значимым является ответственное отношение к окружающей среде.

Восстановление промышленной электроники – составная часть устойчивого развития экономики. Деятельность Инженерной компании «555» напрямую связана с экологическим менеджментом предприятий: инженеры компании не только продлевают срок службы оборудования, но и способствуют сокращению незапланированных простоев. А, как известно, например, в нефтегазовой отрасли несколько часов простоя могут привести и приводят к попаданию в атмосферу годового объема выбросов.

В условиях всеобщей автоматизации и цифровизации из-за неэффективного обслуживания промышленной электроники сегодня страдает стабильность работы всего предприятия, и, как следствие, увеличивается объем отходов во время незапланированных простоев.

Грамотно построенные процессы технического обслуживания и ППР электроники на предприятии способствует более рациональному использованию ресурсов.

Инженерная компания «555» выполняет техническое обслуживание частотно-регулируемых приводов, источников бесперебойного питания, шкафов управления на промышленных предприятиях любых отраслей на всей территории России.

Компоненты силовой преобразовательной техники и автоматики имеют различный срок службы. При своевременной замене необходимых компонентов и профилактическом обслуживании отдельных элементов возможно увеличение срока службы оборудования почти в 2 раза от заявленного производителем.

В основе договора на обслуживание лежат интересы и условия конкретного предприятия. В районах Крайнего Севера и удаленных объектах, где нет достаточного количества квалифицированных специалистов, важным является полное сопровождение объекта. Для крупных производственных предприятий важна интеграция с ремонтными службами завода, проведение консультаций и обучения, удовлетворение требованиям стратегии ТОиР, принятой на предприятии.

Даже в случае выхода из строя оборудования опыт и техническая база Инженерной компании «555» позволяет восстановить работоспособность на компонентном уровне. Формирование подменного фонда на базе ранее вышедших из строя и отремонтированных блоков – это один из эффективных методов снижения потерь в процессе ТОиР.

Кроме того, если возвращаться к вопросам устойчивого развития и новой философии бизнеса, то восстановление оборудования уменьшает объем мусора и сохраняет ресурсы, которые были бы потрачены на производство нового оборудования.

Циркулярная экономика, 5R и осознанное потребление

Осознанное потребление – это уже не просто слова и лозунги. Критерии экологичности начинают играть важнейшую роль в развитии и получении инвестиций ведущими промышленными группами.

Особенно приятно осознавать, что видение и деятельность Инженерной компании «555» полностью соответствуют новым стандартам. В известной схеме 5R, посвященной нулевым отходам, восстановление и повторное использование играют ключевую роль.

Социально ответственное ведение бизнеса – основа концепции «зеленой экономики», предполагающее такую систему экономической деятельности, которая приводит к улучшению благосостояния людей в долгосрочной перспективе, снижая экологические риски для будущих поколений. Неотъемлемым компонентом является социально ответственное потребление, предполагающее изменение мышления и ценностей человека по отношению к природе.

Концепция циркулярной экономики – это, по сути, стратегия развития и практическая основа реализации зеленой экономики, которая предлагает действенные бизнес-модели для обеспечения более эффективного потребления ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду.

Экономика замкнутого цикла – альтернатива традиционной линейной экономики (создание, пользование, захоронение отходов). Глобальная цель, которую необходимо достичь, – это заново продумать производственные системы и переориентировать потребительские привычки граждан посредством технологических, социальных и организационных инноваций.

Во многих странах уже принято законодательство по продвижению экономики замкнутого цикла (в Китае, Германии, Швейцарии приняты соответствующие законы, в Южной Корее принята «Стратегия зелёного развития» (Green Growth Strategy); в Японии строят «Общество правильного материального цикла»).

Возвращаясь к началу статьи, «Право на ремонт» – это как раз практическое подтверждение принятого развитыми странами курса на изменение концепций национального развития, нацеленных на максимальное сокращение потребления, повторное использование, ремонт и восстановление.

В нашем случае повторное использование промышленной электроники позволяет сокращать объем электронного мусора и улучшать экологию планеты. Внедрение бизнес-процесса «Компонентный ремонт» на промышленных предприятиях позволит производителям успешно встроиться в концепцию «зеленой экономики», реализовывать программы бережливого производства, устойчивого развития и экологического менеджмента.

В будущем внедрение инновационных технологий, интернета вещей позволит получать данные от каждого электронного устройства на производстве: о его дате, месте и стоимости производства, выходах из строя отдельных компонентов, на основе которых можно будет принимать более эффективные решения о его восстановлении, замене или перемещении. Но закладывать основу для таких «умных систем» необходимо уже сейчас, внедряя инновационные процессы управления ТОиР на производствах.

Для обеспечения системного взаимодействия с крупными предприятиями специалисты Инженерной компании «555» проводят технический аудит с выездом экспертов на производство. По результатам опроса производственного менеджмента, осмотра электрооборудования, шкафов управления и линий нашими специалистами выдается заключение о возможности, целесообразности и стоимости ремонта конкретных видов оборудования, а также прорабатывается вопрос подготовки к внедрению бизнес-процесса «Компонентный ремонт».