Авторы: И.А. Бабиченко, А.А. Михайлов, К.К. Соколов (АО «Турбохолод»); Ю.Б. Галеркин (СПбПУ) Опубликовано на портале «Химическая техника», июль 2024

К компрессорам турбодетандерных агрегатов (ТДА) предъявляются те же требования, что и к центробежным компрессорам газоперекачивающих агрегатов (ГПА):

максимально высокий КПД. Установленная мощность центробежных компрессоров ГПА в РФ составляет ~50 млн. кВт. Срок службы в десятки лет оправдывают затраты на тщательное газодинамическое проектирование и выбор максимально экономичного варианта компрессора – без оглядки на металлоемкость, размеры и стоимость. Разумеется, при одинаково высоком КПД предпочтительнее более компактный и менее дорогой компрессор;

наибольший возможный коэффициент устойчивости (здесь – расход на границе помпажа; – расход, на который проектируется компрессор в соответствии с ТЗ);

(здесь – расход на границе помпажа; – расход, на который проектируется компрессор в соответствии с ТЗ); благоприятная мощностная характеристика с максимумом в районе расчетного расхода . При этом силовая турбина газотурбинного двигателя (ГТД) легче справляется с приводом компрессора на нерасчетных режимах работы.

Отношение давлений π = р к /р н компрессоров линейных ГПА лежит в пределах 1,30… 1,5, редко до 1,7, и обычно достигается в 2 – 3 ступенях. Причина применения нескольких ступеней в компрессорах ГПА не связана с ограничением окружной скорости или необходимостью промежуточного охлаждения, что обычно для воздушных центробежных компрессоров пневматических систем с отношением давлений π = 9, например, и многих других. Причина применения многоступенчатых компрессоров ГПА заключается в том, что любая турбомашина может иметь высокий КПД при определенном сочетании ее мощности, объемного расхода рабочего тела и частоты вращения ротора. КПД компрессора – безразмерная величина. Достижимый при хорошем проектировании КПД зависит от безразмерного показателя, связывающего расход, напор и частоту вращения, – безразмерного числа оборотов, для краткости именуемого быстроходностью [1]. Этот безразмерный коэффициент связывает объемный расход на входе (м3/с), работу для подачи в сеть одного килограмма газа – внутренний напор h i (Дж/кг) и частоту вращения n (об/с). Быстроходность ступени компрессора связывает перечисленные размерные параметры с безразмерными параметрами проектирования ступени центробежного компрессора – коэффициентом расхода Ф и коэффициентом напора ψ i :

Коэффициент расхода Ф определяет объемный расход газа при заданном диаметре рабочего колеса D 2 и оборотах ротора в секунду:

Коэффициент напора определяет окружную скорость, т.е. диаметр рабочего колеса при заданной частоте вращения, нужной для получения заданного отношения давлений

В неявном виде мощность компрессора присутствует в уравнении (1) таким образом:

С учетом выражений (4) и (1) быстроходность ступени центробежного компрессора (и осевого тоже) может быть представлена так:

Рис. 1 демонстрирует влияние параметров проектирования Ф, на форму и соотношение размеров на примере двух рабочих колес с разной быстроходностью.

Коэффициент напора очень сильно влияет на КПД и форму газодинамических характеристик. При прочих равных условиях у самых низконапорных рабочих колес ψ i = 0.4 самый высокий КПД, самый большой коэффициент устойчивости, а максимум мощности компрессора совпадает с расчетным режимом. В диапазоне до ψ i = 0.55 эти положительные качества ухудшаются в небольших пределах. Для компрессоров ГПА условие ψ i ≥ 0.55 важно. При особо благоприятных соотношениях размеров и самом тщательном газодинамическом проектировании удается создать достаточно высокоэффективные центробежные ступени с ψ i = 0,65.

Чем больше коэффициент расхода Ф, тем больше высота лопаток рабочего колеса и ширина всех каналов проточной части. Потери давления от трения газа о стенки канала меньше. Проблема высокорасходных рабочих колес с Ф > 0.09…0,10 в том, что скорость движения газа в них и во всей проточной части ведет к росту потерь давления и снижению КПД. У менее расходных рабочих колес с Ф < 0,050 скорость движения газа меньше. Но трение газа о стенки снижает КПД.

По перечисленным и ряду других причин максимальный КПД центробежной ступени соответствует ступени с быстроходностью K n = 0,55. Силовые турбины современных линейных ГПА с отношением давлений π = 1,45 и более не обеспечивают достаточную быстроходность, если делать компрессор одноступенчатым. В одноступенчатом исполнении коэффициент расхода Ф соответствует настолько узким каналам поточной части, что трение о стенки каналов не позволяет получить приемлемый КПД при сколь угодно искусном проектировании. Задачу решает распределение внутреннего напора между 2 – 3-мя ступенями. При этом диаметры рабочих колес меньше, чем при одноступенчатом исполнении, а относительная ширина каналов b/D₁

больше. Известен пример того, что ради достижения высокого КПД даже при совсем небольшом отношении давлений компрессоры ГПД не одноступенчатые. Компрессор Siemens – MAN STC-SV мощностью 25 МВт с небольшим отношением давлений π = 1,35 имеет три ступени, что обеспечивает ему КПД 87,8%. Но новые компрессоры турбодетандерных агрегатов АО «ТУРБОХОЛОД» в состоянии обеспечить не менее высокую эффективность в одной ступени.

АО «Турбохолод» (Москва) занимается разработкой и производством турбодетандерных агрегатов многие десятилетия и занимает ведущие позиции на отечественном рынке. Одноступенчатые компрессоры с закрытыми осерадиальными рабочими колесами турбодетандерных агрегатов АО «ТУРБОХОЛОД» могут обеспечивать отношение давлений п = 1,8 при окружной скорости ~360 м/с и конечном давлении 120 ата. Современные технологии и материалы рабочих колес в состоянии обеспечить многолетнюю эксплуатацию центробежных компрессоров с такими параметрами. С середины 2000-х годов центробежные компрессоры ТДА разрабатываются совместно с учеными-политехниками [1]. Политехническая научная школа по компрессоростроению сложилась еще в прошлом столетии и имеет впечатляющий опыт сотрудничества с промышленностью [2]. В частности, с одним из индустриальных партнеров создан проект одноступенчатого компрессора ГПА с П = 1,35 и КПД = 90%, подтвержденном испытаниями модели компрессора в масштабе 1:2 [3]. Особенности проекта, позволившие получить высокую эффективность наряду с возможностями газодинамического проектирования политехническим Методом универсального моделирования [1, 2]: консольное расположение рабочего колеса, позволившее применить осевой подвод газа с минимальными потерями давления, безлопаточный диффузор с оптимальной радиальной длиной, выходная улитка вместо обычно применяемой менее эффективной сборной камеры.

Новое поколение компрессоров ТДА имеет консольно расположенное рабочее колесо. Размеры корпуса не ограничивают радиальные размеры диффузора, выходное устройство – улитка с тщательно выбранными размерами и формой. Компрессор ТК26 для ТДА нового поколения АДКГ-40 имеет очень большой объемный расход при высокой частоте вращения турбины. Параметры компрессора ТК26: коэффициент расхода Ф = 0,133 и коэффициент напора ψ i = 0,415 – соответствуют предельно большой быстроходности Kn = 0,70. В этом случае в проточной части газ движется с большой скоростью, что затрудняет получение максимально возможного КПД. У другого компрессора нового поколения ТК28 аэродинамические проблемы связаны с большим отношением давлений П = 1,78. Для одноступенчатого компрессора, сжимающего легкий газ, это большое значение, требующее большой окружной скорости (360 м/с в этом конкретном случае). Коэффициент напора тоже не может быть маленьким. Компрессор ТК28 мощностью 12 000 кВт спроектирован по той же схеме и по одинаковым газодинамическим принципам, что и компрессор ТК26 мощностью 6500 кВт. Требованиям Технического задания оптимально удовлетворяет компрессор с безразмерными параметрами Ф = 0,0615 и ψ i = 0,66, что соответствует быстроходности K n = 0,34. Числа Маха газового потока достаточно большие, что потребовало особого внимания к профилированию проточной части. При быстроходности меньше 0,34 начинается область быстрого снижения КПД также из-за трения о стенки узких каналов проточной части.

Параметры компрессора ТК26 быстроходностью K n = 0,70 и компрессора ТК28 с быстроходностью K n = 0,34 ограничивают область параметров, в которой можно ожидать наиболее высоких КПД. На рис. 1 слева приведена информация о рабочем колесе компрессора ТК26, справа – о ТК28. У колеса компрессора ТК28 вдвое меньше коэффициент расхода. Ограничивающие лопаточную решетку осесимметричные поверхности основного и покрывающего диска ближе, что увеличивает снижение КПД из-за потерь трения. У этого колеса больше коэффициент напора, поэтому значительно больше число лопаток. Их большая площадь поверхности тоже увеличивает потери трения. Напротив, проблемы рабочего колеса компрессора ТК26 связаны с высокими скоростями движения газа по отношению к окружной скорости рабочего колеса. Важное значение имеют определяющие производительность меридиональные проекции скорости по отношению к окружной скорости cₘ₁=cₘ₁/u₂ и относительные скорости на поверхностях лопаток рабочего колеса w=w/u₂. Теоретические расчеты в процессе проектирования показывают, что у высокорасходного компрессора ТК26 на входе в рабочее колесо скорость по отношению к окружной скорости cₘ₁=cₘ₁/u₂ = 0,375, а у среднерасходного компрессора ТК28 эта скорость намного меньше: cₘ₁ = 0,25. Максимальные меридиональные скорости на осесимметричной поверхности у покрывающего диска у этих компрессоров равны 0,5 и 0,28 соответственно. Наибольшие скорости потока w=w/u₂ имеют место на задней поверхности лопаток у покрывающего диска. При замедлении потока здесь могут возникать отрывы потока, что снижает КПД. Проблема рабочего колеса ТК26 – очень большая скорость на задней поверхности лопаток: w=w/u₂ ≈ 0,9, но поток практически не замедляется, что исключает отрыв потока.

У рабочего колеса ТК28 с меньшим коэффициентом расхода уровень скоростей меньше. Но у ТК28 больше коэффициент напора, поэтому нельзя полностью избежать замедления потока, что грозит отрывом потока. С учетом имеющихся трудностей Методом универсального моделирования выполнен разносторонний анализ и оптимизация компрессоров ТК26 и ТК28. Это обеспечило их высокие газодинамические показатели. Элемент твердотельной модели оптимизированного рабочего колеса компрессора ТК26 с предельно большой быстроходностью K n = 0,70 показан на рис. 2.

Конструкция блока турбина–компрессор ТДА нового поколения АО «ТУРБОХОЛОД» практически идентична современной конструкции одноступенчатого компрессора ГПА. На рис. 3 показан продольный разрез блока турбина–компрессор ТДА с компрессором ТК26 и его схематическая трансформация в компрессор газоперекачивающего агрегата.

На рис. 3 условно удалена турбина турбодетандерного агрегата и добавлен конец вала для муфты привода от силовой турбины ГТД. На место турбины следует установить сухое газодинамическое уплотнение и муфту привода.

Разработке компрессора ТК26 и результатам его испытания на заводском стенде посвящена публикация [4]. Заводские испытания агрегата АДКГ-40 и его компрессора ТК26 проведены на современном воздушном стенде с полной автоматизацией процесса и фиксацией параметров средствами стендовой системы управления и архивацией параметров в виде трендов с одновременным расчетом характеристик.

Испытания подтвердили проектные характеристики с превышением максимального КПД. На рис. 4 показаны газодинамические характеристики компрессора ТК26, пересчитанные на проектный режим работы в составе ТДА по измеренным характеристикам при заводских испытаниях на воздухе.

Несмотря на новизну конструкции и отсутствие аналогов, газодинамические характеристики центробежного компрессора ТК26 полностью обеспечили требования ТЗ по производительности и напору. Оптимальная аэродинамическая схема и тщательное проектирование проточной части обеспечили высокие газодинамические показатели.

Максимальный КПД равен 89,1% при коэффициенте устойчивости 0,6. Газодинамические принципы проектирования компрессора ТК28 подтверждены результатами испытания компрессора ТК26. На стенде ЭЦК-55 в СПбПУ проведены испытания модельных ступеней, которые также подтвердили корректность математических моделей КПД и напора [4].

Отношение давлений и конечное давление компрессоров ТДА часто больше, чем у компрессоров линейных ГПА. Конструкция компрессоров ТК26 и ТК28 (рисунок 4) вполне пригодна для компрессоров линейных ГПА. Таким образом, на базе достигнутого научно-технического уровня одноступенчатых компрессоров турбодетандерных агрегатов можно без существенных затрат на проектирование создать компрессоры линейных газоперекачивающих агрегатов с приводом от существующих и перспективных газотурбинных двигателей (ГТД). Компрессоры ГПА с проточной частью, геометрически подобной компрессорам ТК26 и ТК28, будут иметь такие же безразмерные газодинамические характеристики – такой же максимальный КПД и коэффициент устойчивости.

Современные и перспективные газопроводы имеют конечное давление 7.5, 9.8, 12 МПа. Для отношения давлений компрессоров существует стандартный ряд П = 1.3, 1.35, 1.4, 1.44, 1.5. 1.6, 1.7. На рабочем уровне обсуждения ТЗ для НИОКР предлагается более широкий диапазон π = 1,225, 1,3, 1,35, 1,4, 1,44, 1,5. 1,6, 1,7, 1,8. Ограничением для применения высокоэффективных одноступенчатых компрессоров является то, что их быстроходность больше быстроходности компрессоров ГПА при больших отношениях давлений и при больших конечных давлениях. Чтобы обеспечить быстроходность ступеней в зоне высоких КПД большинство компрессоров ГПА имеют 2 – 4 ступени. Типичен работающий на одном из газотранспортных предприятий РФ упомянутый выше трехступенчатый компрессор Siemens – MAN STC-SV для ГПА 16 МВт с быстроходностью 1-й ступени в оптимальном диапазоне K n = 0,51. У него высокий КПД (87,8%), но отношение давлений π равно только 1,35 при трех ступенях!

Быстроходность компрессора ГПА с заданной мощностью тем больше, чем больше частота вращения силовой турбины, меньше конечное давление и меньше отношение давлений. Для конкретного ГПА на базе компрессора ТК26 с K n = 0,70 можно построить компрессор с рабочим колесом минимального диаметра, максимальными КПД и коэффициентом устойчивости, но его отношение давлений будет ограничено окружной скоростью и небольшим коэффициентом напора. На базе компрессора ТК28 с вдвое меньшим K n = 0,34 компрессор ГПА тоже будет высокоэффективным, и развивать большее отношение давлений, так как у него больше диаметр рабочего колеса и больше коэффициент напора. У компрессора ГПА геометрически подобного ТК28 больше отношение давлений, у компрессора геометрически подобного ТК26 – больше производительность. Быстроходность компрессора ТК28 ближе к быстроходности современных ГТД.

Далее представлены результаты расчетного исследования возможностей компрессоров ГПА на базе компрессоров ТДА типа ТК26 и ТК28. Расчеты характеристик ГПА сделаны на основании безразмерных характеристик компрессоров ТК26 и ТК28. Связь между размерными и безразмерными характеристиками определяют уравнения:

расход:

отношение давлений:

мощность:

Математическая модель КПД в процессе пересчета корректирует его значения по сравнению с измеренным КПД при «воздушных» испытаниях. КПД зависит от критериев подобия k, M, Re, которые при работе на газе не такие, как при испытаниях. Уравнения математической модели это учитывают.

Особенности газодинамических параметров компрессоров ГПА на базе ТК28 и ТК26 иллюстрирует сопоставление компрессоров 32 МВт с конечным давлением 7,5 МПа, 5550 об/мин. Диаметры рабочих колес, расходы и отношения давлений подобраны из условия заданной мощности. Номинальный режим – режим максимального КПД.

Компрессор ЦК32/1.253-7.5 ГПА геометрически подобен компрессору ТК26 ТДА. При конечном давлении 7,5 МПа, 5550 об/мин, мощности 31,5 МВт и диаметре рабочего колеса режим максимального КПД соответствует отношению давлений 1,253 при расходе 900 кг/с, КПД 88,9%, коэффициенте устойчивости 0,615. Интересующий ПАО «Газпром» диапазон отношения давлений начинается с π = 1,225, поэтому компрессор ЦК32/1.253-7.5 может найти применение на участках газопроводов с небольшим отношением давлений, обеспечивая рекордную эффективность. Его газодинамические характеристики показаны на рис. 5.

Но более широкое применение могут найти компрессоры с меньшей быстроходностью, геометрически подобные компрессору ТК28. Газодинамические характеристики компрессора ЦК32/1.44-7.5, геометрически подобного ТК28 с РК диаметром 1015 мм, КПД 88,1%, коэффициентом устойчивости 0.40 показаны на рис. 6.

Отношение давлений компрессора ЦК32/1.44-7.5 π = 1,44 соответствует параметрам большинства компрессоров ГПА на существующих газопроводах. Несмотря на быстроходность меньше оптимальной, компрессор по КПД превосходит существующие многоступенчатые компрессоры и не уступает по коэффициенту устойчивости. Это готовое к использованию решение проблемы снижения затрат на транспортировку газа. Благодаря влиянию критериев подобия, КПД, равный 88,1% у компрессора ЦК32/1.44-7.5, чуть выше, чем у меньшего по размерам компрессора ТК28, который является его точной моделью. На КПД также положительно влияет рост критерия Рейнольдса при работе на газе с большим давлением. При номинальных оборотах 5550 об/мин и диаметре рабочего колеса 1,015 м окружная скорость 295 м/с. Это большая величина по сравнению с окружной скоростью многоступенчатых компрессоров большинства ГПА. Но компрессоры ТДА, благодаря современным технологиям и материалам, успешно работают с рабочими колесами закрытого типа при окружной скорости 360 м/с. Коэффициент устойчивости Kуст=1-mкрит/mрасч, характеризующий положение границы помпажа, равен 0,40. Для компрессора с числом Маха по окружной скорости 0.71 и не маленьким коэффициентом теоретического напора 0,65 это очень хорошо, и лучше, чем у большинства существующих компрессоров.

Приведенные расчеты позволяют сделать такие выводы.

Одноступенчатый компрессор ЦК32/7.5-1.44, геометрически подобный компрессору ТК28 с КПД 88,1%, обеспечивает отношение давлений, достаточное для большинства участков существующих газопроводов. Он имеет более высокий КПД и компактнее существующих аналогов.

Одноступенчатый компрессор ЦК32/7.5-1.253, геометрически подобный компрессору ТК26 с КПД 89%, обеспечивает отношение давлений, требуемое на некоторых участках существующих газопроводов. Он имеет еще более высокий КПД, более широкую характеристику и компактнее, чем компрессор, геометрически подобный компрессору ТК28.

Далее в табличном виде представлены возможности компрессоров, геометрически подобных ТК28 и ТК26 соответствовать параметрам ЦБК ГПА при приводе от ГТД разной мощности и при работе на разное конечное давление. У всех компрессоров, геометрически подобных компрессору ТК28 форма характеристик, как на рис. 6, а подобных компрессору ТК26 – как на рис. 5. Все компрессоры с осерадиальными закрытыми рабочими колесами и безлопаточными диффузорами.

Силовые турбины существующих ГТД имеют следующую частоту вращения: 32 МВт – 5550 об/мин, 25 МВт – 5000 об/мин, 16 МВт – 5300 об/мин, 12 МВт – 6500 об/мин. Отношения давлений и другие параметры компрессоров для работы на газопроводах с давлением 7,5 и 9,8 МПа представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Компрессоры 32 – 12 МВт, р к = 7,5 МПа;

геометрически подобны ТК28, КПД 88,1%, Kуст = 0,40

Таблица 2

Компрессоры 32 – 12 МВт, р к = 9,8 МПа;

геометрически подобны ТК28, КПД 88,1%, Kуст = 0,41

Наибольшее отношение давлений и окружную скорость развивает компрессор мощностью 32 МВт. Его турбина самая быстроходная. ГТД меньшей мощности уступают по быстроходности в разной степени.

На газопроводах с конечным давлением 7,5 МПа высокоэффективный одноступенчатый компрессор с турбиной «Ладога» мощностью 32 МВт может обслуживать трубопроводы при наиболее распространённом отношении давлений π =1,44. С турбинами меньшей мощности одноступенчатые компрессоры могут работать на участках, где требуются отношения давлений порядка 1,30. При конечном давлении 9,8 МПа одноступенчатые компрессоры ГПА, геометрически подобные компрессору ТК28, могут быть востребованы для участков газопроводов с пониженным отношением давлений.

Проблема повышения быстроходности силовых турбин ГПА очевидна. При увеличении частоты вращения силовой турбины ограничение окружной скорости требует уменьшения наружного диаметра. Проходное сечение уменьшается, скорость потока растет, а снижение КПД пропорционально кинетической энергии, квадрату скорости. Тем не менее, давно известны образцы ГТД с гораздо большими числами оборотов, чем у представленных в табл. 1 и 2. Известно, что в 2000 г. на польском участке газопровода ПАО «Газпром» был установлен ЦБК типа 50Р фирмы «Дрессер-Рэнд» (США) с газовой турбиной мощностью 25 МВт и частотой вращения силовой турбины 7700 об/мин. Очевидно, такой уровень быстроходности силовых турбин может быть достигнут и отечественными турбинистами. Геометрически и энергетически подобные силовые турбины другой мощности могут иметь n=7700 √25/N. В последующих таблицах приведены параметры компрессоров, подобных ТК28, при быстроходности силовых турбин, как у ЦБК 50Р при работе на газопроводах с конечным давлением 7,5; 9,8; 12 МПА.

Таблица 3

Компрессоры 32 – 12 МВт, р к = 7,5 МПа;

геометрически подобны ТК28, КПД 88,1%, Kуст = 0,40

Быстроходность привода, как у ЦБК 50Р

Таблица 4

Компрессоры 32 – 12 МВт, р к = 9.8 МПа,

Геометрически подобны ТК28, КПД 88.1%, Kуст = 0.40

Быстроходность привода как у ЦБК 50Р

Таблица 5

Компрессоры 32 – 12 МВт, р к = 12 МПа;

геометрически подобны ТК28, КПД 88,1%, Kуст = 0,40.

Быстроходность привода, как у ЦБК 50Р

Данные табл. 3–5 показывают, что при современном уровне быстроходности силовых турбин как у некоторых зарубежных ГТД, компрессоры ТДА на базе компрессора АО «ТУРБОХОЛОД» ТК28 представляют собой энергетически эффективную, компактную, удобную в эксплуатации альтернативу существующим многоступенчатым компрессорам. Более быстроходный компрессор ТК26 также может быть моделью для компрессоров ГПРА с актуальными параметрами на газопроводах с конечным давлением 7.5 МПа (табл. 6).

Таблица 6

Компрессоры 32 – 12 МВт, р к = 7,5 МПа;

геометрически подобны ТК26, КПД 88.9%, Kуст = 0;61.

Быстроходность привода, как у ЦБК 50Р

Участки существующих газопроводов с давлением 7,5 МПа и отношением давлений 1,3…1,35 довольно многочисленны. Для них одноступенчатые компрессоры на базе высокоэффективного компрессора АО «ТУРБОХОЛОД» ТК26 могут быть очень хорошим решением в случае вполне реального повышения быстроходности силовых турбин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По конструктивно-технологическим соображениям всегда одноступенчатые центробежные компрессоры турбодетандерных агрегатов по достигнутому уровню окружных скоростей, отношениям давлений, конечным давлениям превосходят двух- и трехступенчатые компрессоры линейных газоперекачивающих агрегатов. Компрессоры нового поколения АО «ТУРБОХОЛОД» с консольным расположением рабочего осерадиального рабочего колеса и магнитным подвесом ротора конструктивно соответствуют конструкции компрессоров газоперекачивающих агрегатов. Заводские испытания компрессора ТК26 турбодетандерного агрегата АДКГ-40 подтвердили максимальный КПД 89% в пересчете на газ и очень большой коэффициент устойчивости. Принципиально аналогичный компрессор ТК28 с меньшим объемным расходом и большим отношением давлений имеет КПД 88%. Геометрически подобные компрессоры газоперекачивающих агрегатов с ГТД 12 – 32 МВт с такой эффективностью могут развивать отношение давлений до 1,45 при современной быстроходности силовых турбин. При повышении быстроходности силовых турбин хотя бы до существующего уровня у некоторых ГТД, одноступенчатые компрессоры конструкции АО «ТУРБОХОЛОД» смогут стать более эффективной, простой и дешевой альтернативой не только некоторых, но большинства современных многоступенчатых компрессоров ГПА.

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