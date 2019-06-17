Авторы: О.В. Горчатов, Б.П. Пилин (АО «ВНИКТИнефтехимоборудование») Опубликовано на портале «Химическая техника», июнь 2019

В статье рассматриваются встречающиеся в современных нормативных и методических документах по неразрушающим методам контроля типы ошибок, причины их возникновения и даются предложения по предупреждению их появления в новых документах.

Об ошибках в нормативно-технических документах (НТД) уже поднимался вопрос в печати [1, 2]. Однако вместе с ростом издаваемых всевозможных нормативных и методических документов (ФНП, ГОСТов, СТО, РД, МР, МП и др.) множатся допущенные в них различные ошибки. К сожалению, некоторые разработчики не спешат исправлять обнаруженные в их документах ошибки. Так, содержащиеся в РД [3] и показанные в работе [1] в 2013 г. ошибки (18, а после публикации [1] в РД [3] были обнаружены ещё 2 ошибки) до сих пор в РД [3] не устранены, хотя прошло уже 6 лет. На вопрос одного из авторов работы [1] к разработчикам РД [3] ещё в 2011 г., почему не выпущен лист замеченных ошибок и опечаток, был получен следующий ответ: «Инструкция зарегистрирована Минюстом РФ и не подлежит правке».

В результате ошибки из документа [3], являющегося основополагающим, переходят в другие документы без какого-либо сомнения и критического анализа и тем самым тиражируются в новых документах.

В качестве примера можно привести документы [4–7], где, кроме своих довольно многочисленных ошибок, повторяются ошибки из РД [3]. В частности, неправильно указанные нормы требуемой чистоты обработки (шероховатости) поверхности объектов контроля (ОК) в размерности R а приводят к неоправданным завышенным затратам по трудоемкости и времени зачистки ОК для выполнения последующего неразрушающего контроля тем или иным методом, а заимствованные из РД [3] неправильные методически способы определения перелома осей трубопроводов приводят к ошибочной оценке величины перелома.

Документ [6], выпущенный взамен документа [4] и введенный в действие (п. 8.1.1) прямо утверждает: «ВИК сварных соединений трубопроводов… должен выполняться в соответствии с требованиями РД-03-606–03» [3], т.е. со всеми имеющимися в документе [3] ошибками, тем самым обязывает исполнять все ошибки [3].

Несколько ошибок из документа [3] перешло и в новый, разработанный Концерном «Росэнергоатом» и введенным с 01 марта 2019 г. в действие Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ГОСТ Р 50.05.08–2018 «Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Визуальный и измерительный контроль» [7] (см. Рис. Г.1 и Рис. Г.2; Рис. А.35 и п. 13 табл. Б-1), что с учетом имеющихся ошибок на практике неминуемо приведет к непредсказуемым негативным результатам.

Противоположный пример – разный подход компаний к решению, казалось бы, простой задачи: установлению нормы контролируемой зоны сварных соединений при проведении ВИК (см. таблицу).

Установленные в упомянутых документах нормы зоны контроля сварных соединений при визуальном и измерительном контроле

№ Документ, п. п. Величина контролируемой зоны сварных соединений, мм 1 РД-03-606–03, п. 3, 20 [3] Контролируемая зона должна включать поверхность металла шва, а также примыкающие к нему участки материала в обе стороны от шва шириной: не менее 5 мм – для стыковых соединений, выполненных дуговой и электронно-лучевой сваркой, электроконтактной сваркой оплавлением, сваркой встык нагретым элементом при номинальной толщине сваренных деталей до 5 мм включительно; не менее номинальной толщины стенки детали – для стыковых соединений, выполненных дуговой и электронно-лучевой сваркой, электроконтактной сваркой оплавлением, сваркой встык нагретым элементом при номинальной толщине сваренных деталей свыше 5 до 20 мм; не менее 20 мм – для стыковых соединений, выполненных дуговой и электронно-лучевой сваркой, электроконтактной сваркой оплавлением, сваркой встык нагретым элементом при номинальной толщине сваренных деталей свыше 20 мм, а также для стыковых и угловых соединений, выполненных газовой сваркой, независимо от номинальной толщины стенки сваренных деталей и при ремонте дефектных участков в сварных соединениях; не менее 5 мм (независимо от номинальной толщины сваренных деталей) – для угловых, тавровых, торцовых и нахлесточных сварных соединений и соединений вварки труб в трубные доски, выполненных дуговой и электронно-лучевой сваркой; не менее 50 мм (независимо от номинальной толщины сваренных деталей) – для сварных соединений, выполненных электрошлаковой сваркой 2 *СТО «Газпром», п. 8.11 [5] Контролируемая зона сварного соединения должна включать сварной шов, а также примыкающие к нему участки основного металла и составлять не менее 20 мм в обе стороны от шва, но не менее толщины стенки свариваемой детали 3 РД «Транснефть», п. 8.1.6 [6] п.. 8.1.1. Контролируемая зона сварного соединения должна включать сварной шов, а также примыкающие к нему участки основного металла, которые в обе стороны от шва должны быть не менее: 20 мм, но не менее толщины стенки свариваемых деталей, при НК при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте трубопроводов; не менее четырех толщин стенок свариваемых деталей при НК в процессе выборочного ремонта и ДДК трубопроводов, находящихся в эксплуатации или режиме консервации ВИК сварных соединений трубопроводов (и их участков после ремонта) должен выполняться в соответствии с требованиями РД 03-606–03 4 ГОСТ Р 50.05.08–2018, п. 7.1.8. [7] Таблица В.1, п.1.9 стр.30 п.4.4 стр.31 Металл зачищают на расстоянии не менее 20 мм от сварного шва и на всей площади осмотра при контроле основного металла Зона контроля – шов и околошовная зона не менее 5 мм с обеих сторон шва Поверхность в зоне контроля в соответствии с п. 1.9 настоящей карты и прилегающая к ней поверхность основного металла шириной не менее 20 мм должна быть очищена от шлака, брызг металла, окалины, продуктов коррозии и других загрязнений * По мнению авторов данной статьи, наиболее правильное указание зоны контроля сварных соединений при ВИК дано в СТО «Газпром» [5].

В тех же указанных выше документах имеют место неоднозначности по определению и выбору следующих норм:

шероховатости контролируемых поверхностей ОК,

чешуйчатости валиков усиления сварных швов,

межваликовой неровности многопроходных сварных швов.

Но ведь логично, чтобы на всех предприятиях одной отрасли, да и смежных отраслей, независимо от их принадлежности к той или иной компании, были единые нормы и требования НК.

Некоторые ошибки в документах вызывают просто полное недоумение. Например, в ГОСТ Р ИСО 10124–99 [8] в таблицах 1 и 2 приемочный уровень по площади дефекта указывают одновременно в сочетании размерностей мм2 и мм (!?), а поперечный размер расслоения (в таблице 1) приемочного уровня В1 (труб более высокого качества) в 2 раза превышает поперечный размер расслоения приемочного уровня В2 (труб более низкого качества). Кроме того, указываемая в таблице 1 минимальная площадь допустимого расслоения в мм2 дана с допуском как в «+», так и в «–».

Есть ошибки в документах, которые очевидны, и их легко заметить и учесть, а есть ошибки, которые трудно заметить недостаточно квалифицированным специалистам. К таким ошибкам относятся, как правило, нормативные или методические ошибки. И очень плохо, если ошибки сознательно закладывает разработчик документа по небрежности или каким-то ещё причинам.

Примером такой ошибки может быть представленная в ГОСТ [9] (рис. 22) хорошо известная в литературе [10, 11] зависимость поправки N предельной чувствительности наклонного ультразвукового (УЗ) преобразователя от угла ввода УЗ при использовании углового отражателя. В реальности эта зависимость является плавно изменяющейся кривой с экстремумом минимума около 65° ввода УЗ, а в ГОСТ [9] эта зависимость изображена в виде линейно-ломаной кривой с экстремумом минимума около 61° ввода УЗ. В результате при использовании такой кривой на практике заранее закладывается ошибка в определении площади дефекта как минимум в пределах 5–10 % его площади, что может оказать существенное влияние на принятие решения о качестве изделия при оценке дефектов, близких к предельно допустимым значениям.

Если ошибки, подобные приведенным, существуют в действующих и утвержденных вышестоящими органами (например, Минюстом, Госстандартом) документах, то они воспринимаются как непререкаемая истина, обязательная к строгому соблюдению, и переносятся в новые документы без колебаний и раздумий.

В чем же причина появления в документах многочисленных ошибок?

Предпосылки к этому заложены в Федеральном Законе «О техническом регулировании» № 184-ФЗ [12] и ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандарты организаций. Общие положения.» [13].

Статья 17 Закона [12] гласит: «…стандарты организаций могут разрабатываться и утверждаться организациями самостоятельно , исходя из необходимости…», а ГОСТ [13] в п. 4.13 констатирует: «Стандарты организации утверждает руководитель организации…», а в п.4.15 предписывает: «Перед утверждением стандартов организации …проводят их экспертизу … Экспертизы проекта стандарта могут проводиться силами организации, разработавшей проект стандарта , при наличии в ней квалифицированных специалистов и/или экспертов. При необходимости проект стандарта может быть направлен организацией-разработчиком в специализированные организации для проведения экспертиз».

Ну, какая организация, оберегая «честь мундира», разрабатывая стандарт, захочет обращаться «при необходимости» за экспертизой в специализированные организации?! Вот отсюда и минусы разработок СТО со всеми их недостатками.

При отсутствии единого подхода к разработке НТД компании стараются выпускать нормативно-методические и технические документы типа СТО, РД, и т.п. только для своих предприятий. Эти документы не проходят серьезную экспертизу широкого круга производственных практиков отрасли и специалистов НИИ смежных отраслей на качество, достоверность содержания и возможность их практического применения, поэтому и могут быть в них различные, подчас недопустимые, ошибки.

В Западной Европе уже с 1960-х годов началась интеграция стран Евросоюза по единому скоординированному плану и централизованному финансированию научно-технических разработок по различным перспективным методам, способам, средствам, технологиям и методикам неразрушающего контроля при тщательном коллегиальном отборе научных центров и фирм-производителей на конкурсной основе и строгом централизованном контроле высококвалифицированными специалистами результатов разработок. И это дало свои положительные результаты [14].

Если учесть, что проблемы в области неразрушающего контроля – это проблемы не только одного предприятия или одной компании и даже одной отрасли, а многих отраслей, то становится понятным необходимость единого централизованного руководства, планирования и финансирования решения этих проблем, в том числе и в разработке качественных нормативных и методических документов по НК.

О применяемом ранее порядке разработки нормативно-методических документов, обеспечивающем их высокое качество, изложено в работе [2]. Необходимо открытое рассмотрение разрабатываемых проектов НТД широким кругом специалистов различных НИИ и предприятий, что позволит своевременно выявлять ошибочные положения в этих проектах и свести к минимуму вероятность каких-либо ошибок. Если раньше на размножение экземпляров проектов НТД и рассылку их по почте предприятиям и НИИ для рассмотрения и отзывов и получения ответов с замечаниями и предложениями уходили месяцы, то теперь при современной электронной почте можно решать все вопросы за несколько дней или недель. А в результате качество нормативных документов будет таким, что разработчикам не придется краснеть за «подмоченный мундир». Только коллективный разум высококвалифицированных специалистов обеспечит нужную отраслям качественную и надежную современную техническую документацию.

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