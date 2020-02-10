Итоги семинара руководителей служб технического обслуживания, ремонтов и капитального строительства Дивизиона «Удобрения» МХК «ЕвроХим» Опубликовано на портале «Химическая техника», февраль 2020

С 11.11.2019 по 14.11.2019 в г. Кингисеппе Ленинградской области прошел традиционный семинар руководителей служб технического обслуживания, ремонтов и капитального строительства Дивизиона «Удобрения» МХК «ЕвроХим». Мероприятие было организовано с целью совершенствования организации процессов технического обслуживания, ремонтов и капитального строительства и обмена опытом между ремонтными службами Управляемых организаций и дочерних зависимых обществ. Тема семинара: «Обсуждение особенностей обслуживания нового производства аммиака АО «ЕвроХим-Северо-Запад» во взаимодействии с сервисным центром на базе ООО «Кингисепп-Ремстройсервис» с учетом системы технического обслуживания и ремонта, ориентированной на обеспечение надежности, и принятого в Обществе направления на цифровизацию».

Место для проведения семинара было выбрано не случайно: за 2019 г. на новом заводе «ЕвроХим-Северо-Запад» в г. Кингисеппе, введенном в строй 7 июня 2019 г., были произведено 791 431 тонн аммиака. Самое высокотехнологичное и эффективное предприятие по производству аммиака в мире производительностью 1 млн т продукции в год было построено в период с 2016 по 2019 год. Проект был реализован с участием компании Maire Tecnimont (Италия) и российской «Велесстрой», при поддержке Министерства промышленности и торговли России и Администрации Ленинградской области, а также при участии экспортно-кредитного агентства Италии SACE. Новое производство аммиака – крупнейшее в Европе и России по мощности производственной установки. Основные потребители продукции нового производства – предприятия компании «ЕвроХим» в Бельгии и Литве, а также завод «Фосфорит» в г. Кингисеппе.

Семинар проводился на базе ООО ПГ «Фосфорит» – одном из ведущих производителей фосфорных удобрений и кормовых фосфатов, а также серной и фосфорной кислот на Северо-Западе России. Продукция предприятия известна потребителям более 70 стран мира.

По уже сложившейся традиции семинар начался с обсуждения вопросов охраны труда, экологии и производственного травматизма на предприятиях Дивизиона «Удобрения». В докладе руководителя по промышленной безопасности, охране труда и экологии были подробно рассмотрены причины производственного травматизма, нарушений требований охраны труда.

Представители предприятий представили отчеты о проведенной за год работе. Так, в частности, в ООО ПГ «Фосфорит» была проведена реконструкция производства «Аммофос», установлены новые классификаторы продукта, заменены хранилища фосфорной кислоты, был построен и введен в эксплуатацию водооборотный цикл. В АО НАК «Азот» была проделана уникальная работа по модернизации компрессора «Борзиг», замена оголовка колонны синтеза в связи с коррозионным износом резьбовой части крепления, произведен ремонт печи первичного риформинга в рекордно короткий срок. В ООО «ЕвроХим-БМУ» была произведена замена катализатора и ремонт контактного аппарата.

В выступлениях рассказывалось также о состоянии внедрения автоматизации процессов ТОРиС, внедрении электронного документооборота, реализации проектов, направленных на повышение операционной эффективности. Выступающие отмечали, в частности, что внедрение электронного документооборота дает следующие плюсы: быструю и гарантированную доставку документов, отсутствие необходимости в курьерской службе, значительное уменьшение времени согласования документации, хранение документов в электронном виде и возможность движения и отслеживания истории согласования.

В связи с принятым в компании курсом на цифровизацию процессов ТОиР участникам семинара были представлены презентация о возможностях системы RBM, доклад о реализации системы RBM на заводе по производству аммиака Кингисепп-1 АО ЕвроХим-Северо-Запад и озвучены планы по тиражированию системы на другие заводы МХК «ЕвроХим».

Система RBM (Reliability Based Maintenance) – аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий управление процессами ТОиР в соответствии с философией RCM (Reliability Centered Maintenance) – техническом обслуживании, ориентированном на обеспечение надежности оборудования, что обеспечивает минимизацию рисков возникновения нештатных ситуаций при максимально возможной эксплуатационной готовности основных фондов с учетом бюджетных ограничений и различного рода рисков. Один из эффектов от внедрения решения RBM – это сокращение бюджета на поддержание предприятия на 20% и более при сохранении надежности оборудования.

В презентации было отмечено, что внедрение системы технического обслуживания, ориентированной на обеспечение надежности, дает следующие преимущества: минимизацию роли человеческого фактора; возможность непрерывного мониторинга состояния оборудования; контроль над регламентными сроками; высокий уровень информативности; эффективное использование времени на ТОиР и др.

Для участников семинара было организовано посещение производственной площадки и СЖА АО «ЕвроХим-Северо-Запад», производств ООО ПГ «Фосфорит» и ремонтно-складского комплекса ООО «Кингисепп-ремстройсервис». Во время экскурсии представители предприятий ознакомились, в частности, с самым современным оборудованием от ведущих международных поставщиков, с новыми рабочими местами, соответствующими наивысшим мировым стандартам промышленной безопасности и охраны труда; с решениями по сохранению экологии – завод был построен на уже существующей промышленной площадке, кроме того, новое производство работает в замкнутом цикле водооборота, что предотвращает сброс стоков в реку Луга и далее в Финский залив Балтийского моря.

О важности поднятых на семинаре вопросах свидетельствовала оживленная дискуссия участников.

Все присутствующие единодушно отметили прекрасную организацию мероприятия.