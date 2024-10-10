2 – 4 октября в Сочи прошел второй международный форум «Минеральные удобрения PRO», организаторами которого выступили ИНФОКОННЕКТ ПРО и Красцветмет. Событие объединило более 300 экспертов из 10 стран. Ключевые темы форума – реализация проектов в новых условиях, суверенитет в области ИТ и переход на дружественное ПО, устойчивость и санкционная независимость в вопросах технологий, оборудования и экологии.

Генеральный директор Красцветмета Михаил Дягилев в приветственном слове обозначил контекст, в котором работает отрасль минеральных удобрений:

«В сентябре вступил в действие новый пакет санкций США, который вводит дополнительные ограничения в ИТ-сфере. Четырнадцатый пакет санкций Европейского союза запрещает регистрацию российских решений в ЕС, а также трансфер любых технологий в Россию. Это значит, что у нас стало еще больше причин опираться на собственные технологические решения. Конъюнктура рынка пока работает на нас. Производство минеральных удобрений на подъеме: за 10 лет его объем увеличился на 40%, за шесть месяцев этого года – на 4%. Прогнозы роста спроса на аммиак, карбамид, метанол до 2035 года тоже достаточно оптимистичны. Значит, нам есть куда расти».

Красцветмет представил собственный подход к разработке технологических решений. Поддержка, мотивация и развитие авторов, технологов и инженеров, защита интеллектуальной собственности позволяют создавать технологии, конкурентоспособные на внутреннем и внешних рынках. Сегодня в активе группы целевые патенты по технологиям метанола, аммиака и карбамида, которые получают реализацию. Одни из последних проектов – поставка двух комплектов внутренних устройств для реакторов синтеза аммиака. Прямо сейчас команда Красцветмета завершает проект модернизации, который позволит увеличить производительность действующего агрегата аммиака.

Внедрение нового динамического и статического оборудования – действенный способ увеличения производительности существующих производств. Кемеровский «Азот» и Уралхим презентовали реализованные на собственных площадках программы импортозамещения оборудования, а также представили решения по развитию машиностроительных компетенций внутри предприятий. Красцветмет поделился подтвержденным более десятка раз опытом модернизации агрегатов азотной кислоты. Представленное решение экологично, включает себя полный цикл работ – от проектирования до реализации – и позволяет снизить эксплуатационные затраты и углеродный след.

Компании презентовали и другие решения для экологии, в частности, инновационные катализаторы, которые не нарушают рабочие процессы, позволяют снизить нагрузку на окружающую среду и увеличить выход конечного продукта.

Опыт цифровизации представили участники из компаний АТИСС, Реглаб и Конкурс. В презентацию вошли комплексная концепция проектов по автоматизации производств, успешные примеры замены западного АСУТП и ПО и перехода на доверительные системы.