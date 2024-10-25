С 16 по 18 октября 2024 года в Санкт-Петербурге состоялась Этиленовая конференция – отраслевое технологическое мероприятие, которое ежегодно организуется ООО «ВНИИОС» (ранее – ВНИИОС-наука) – российским лицензиаром технологий получения продуктов основного органического синтеза. Цель конференции – объединение ключевых игроков нефтехимического бизнеса Российской Федерации. Постоянным партнером конференции является инжиниринговая компания «ЛНХМ-Инжиниринг», также в этом году спонсором конференции выступило ООО «ГЛ Инжиниринг» — российская компания, которая специализируется на проектировании установок и производств газопереработки и нефтегазохимии ключевых объектов отрасли.

В 2024 году конференция проведена в девятнадцатый раз и в ней приняли участие: представители инжиниринговых компаний, поставщиков оборудования и специальных материалов, а также специалисты нефтехимических предприятий России и СНГ. Суммарное количество участников составило более ста пятидесяти делегатов из 54 компаний.

Этиленовая конференция имеет техническую ориентированность, поэтому деловая программа мероприятия включала в себя выступления докладчиков в профильных секциях: «Технология пиролиза», «Оборудование и технологии», «Материалы и реагенты», а также секцию «Обмен опытом», в которой специалисты нефтехимических предприятий представили содержательные доклады об опыте строительства и ввода в эксплуатацию этиленовых производств. Всего на конференции прозвучало 32 доклада, каждый из которых был встречен вопросами и живым обсуждением. По уже сложившейся традиции, дискуссии и конструктивные диалоги перетекали из рабочей части в неформальное общение.

После завершения мероприятия от участников получены положительные отклики об организации конференции, а также была отмечена актуальность деловой программы.

Проведение ХХ юбилейной Этиленовой конференции запланировано на октябрь 2025 года, подробная информация о месте проведения и условиях участия будет дополнительно размещена на сайте конференции.