17-19 июня 2025 г. в Москве состоялись три ключевые отраслевые выставки российского рынка формообразующей технологической оснастки, полимерной отрасли и сферы аддитивного производства Rosmould, Rosplast и 3D–TECH. Выставки заняли уже четыре зала павильона 1 МВЦ «Крокус Экспо» и продемонстрировали обширную экспозицию из 455 компаний ­­— ведущих производителей пресс-форм и штампов, поставщиков оборудования и материалов для производства изделий из пластмасс, производителей 3D-оборудования, расходных материалов для 3D-печати, а также поставщиков услуг в сфере контрактного производства изделий. Помимо российских компаний, среди которых также были представлены коллективные региональные экспозиции Республики Татарстан и Пермского края, в выставках приняли участие производители из 8 стран (Беларусь, Германия, Индия, Казахстан, Китай, Корея, Тайвань, Турция). Общая доля зарубежных участников составила 49%, а доля новых ­­— 50%. 94% участников выставок подтвердили свое участие в Rosmould | Rosplast | 3D-TECH в 2026 году.

За три дня выставки посетило 12 043 профессиональных посетителя, что на 13% больше показателей прошлого года. Из них 56% — новые посетители, 39% — представители регионов России (без учета Москвы и Московской области), а 64% пришли на выставки в поисках новых поставщиков и продукции.

В этом году также соблюдалось тематическое разделение экспозиции по залам:

Зал 1 — выставка Rosplast, раздел «Сырье и материалы»

Зал 2 — выставка 3D-TECH, раздел «3D-печать»

Зал 3 — выставка Rosmould, раздел «Пресс-формы и штампы»

Зал 4 — выставка Rosplast, раздел «Оборудование и технологии»

Выставка Rosmould, единственная специализированная выставка формообразующей оснастки в Восточной Европе, в этом году отметила свой 20-летний юбилей. Этот важный рубеж свидетельствует о признании данной выставки как ключевой профессиональной платформы для демонстрации и поиска заказчиков технологической оснастки: за 20 лет выставка выросла в 13 раз, добавив к первоначальной экспозиции производителей форм, пресс-форм и штампов Международную выставку оборудования и материалов для индустрии пластмасс Rosplast и Международную специализированную выставку оборудования и материалов для аддитивного производства 3D-TECH. Более того, Rosmould продолжает расти: в 2025 году выставка представила новую продуктовую группу — «Лазерное оборудование», куда вошли компании с оборудованием для обработки материалов, лазерной сварки и наплавки, маркировки и гравировки, лазерной очистки пресс-форм, тиснения и нанесения упрочняющих покрытий.

И сегодня Rosmould — это ведущие отечественные и иностранные производители формообразующей оснастки, среди которых выступили такие крупнейшие компании, как Завод ФОРШ, ИМИД, Молд Сервис, РотоСнаб, Рикор Электроникс, КБ Пресс-форма, Комплекс-сервис, Лазерный центр, Новая Форма, Полесье, Проф-НН, Студия дизайна АРТ-АП, Т-Молд, УПРЗ, ЭПК УрФУ, Полиформ, Иж-Рэст, Инженерная компания, Калужский завод пресс-форм, Невамолд, Октава-Плюс, Han Song, Gorplast, GMT, Kiranda Mould, V1 Mould, World Star, YUDO и многие другие.

Что касается выставки Rosplast, здесь было широко представлено основное оборудование для переработки и производства изделий из пластмасс в работе — литьевые машины, экструзионное оборудование, выдувные машины, а также роботы и периферийное оборудование. В этом году на площадке Rosplast было много новых участников, которые продемонстрировали свои новинки и решения для индустрии пластмасс. Среди экспонентов Rosplast были такие ведущие компании полимерной отрасли, как Алеко, БОРЧЕ Машинери, Забелин выдувные машины, Гамма-Пласт, ГК ТЕХ, НПП Полипластик, ПромТехнологии, Вивтех, Истпласт, Эверпласт Машинери, Кромекс Групп, Нефтехим, Формотроник, Babyplast Russia, Cronplex, Cybertech, Liansu Machinery, Lianxin, LK Machinery, Eurochem, Moretto, WALMO, Sabic, Jwell, Балитех, Yizumi и другие.

Также в этом году Rosplast вновь представила молодую продуктовую группу «Контрактное производство изделий из пластмасс». Помимо основного и вспомогательного оборудования и полимерных материалов экспоненты предлагали клиентам услуги по мелко- и крупносерийному выпуску пластиковой продукции под заказ.

Эффектным дебютом можно назвать выставку аддитивных технологий 3D–TECH by Rosmould, которая впервые проводилась в этом году как самостоятельная выставка. Активно развивающаяся индустрия аддитивных технологий давно нуждалась в своем мероприятии. И сегодня 3D-TECH — единственная специализированная выставка 3D-технологий в России, которая продемонстрировала обширную экспозицию промышленного, профессионального и персонального 3D-оборудования, расходных материалов для 3D-печати (металл, пластик, фотополимеры, керамика и др.) и услуг в сфере аддитивного производства. Среди участников были представлены такие лидеры отрасли, как 3D Vision, 3D LAM, 3D Format, AM.TECH, TopStanok, LIDER-3D, Авиметалл 3Д, Диполь, ЗИАС Машинери, ИНФАБ, ИРЗ ТЕСТ, НПО Систем, ОНСИНТ, Цветной мир, Юнионтек, F2-Innovations, InnFocus, Jetcom, Лазерные Системы, Русал, РЭК, ЧСЗ, RangeVision, Гранком и др. За три дня 3D-TECH привлекла внимание большого количества профессиональных посетителей и окончательно закрепила за собой статус флагманской выставки аддитивных технологий в России.

Деловая программа выставок

В рамках выставки Rosmould в Зале 3 Павильона 1 прошел Всероссийский инструментальный форум, который включал в себя следующие мероприятия:

17 июня — панельная дискуссия «Российский рынок пресс-форм и технологической оснастки. Прогноз 2025 – 2026 гг.» и конференция «Как российские производители пресс-форм и штампов обеспечивают спрос на рынке формообразующей оснастки»;

18 июня — кадровая сессия и сессии, посвященные компонентам и комплектующим для производства пресс-форм и штампов и особенностям заказа пресс-форм в Китае;

19 июня — конференция «Оптимизация процессов и повышение эффективности в производстве пресс-форм: технологии, инновации, ремонт и техническое обслуживание» (организатор — Ассоциация инструментальщиков России (АИР).

На открытой площадке выставки Rosplast в Зале 1 Павильона 1 состоялось традиционное трехдневное событие полимерной индустрии PlastForum — форум индустрии пластмасс:

17 июня была проведена пленарная сессия «Полимерный бизнес России. Государственная и частная поддержка бизнеса: практика и работающие инструменты», организатором которой выступили H-Media и журнал «Полимерные материалы» и дискуссия Союза переработчиков пластмасс (СПП) «Итоги работы отрасли переработки пластмасс в области экологии»;

18 июня участников ждал деловой завтрак и сессия от НПП «Полипластик», панельная дискуссия и сессия от Академии пластмасс, а также сессия от Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР);

19 июня прошла конференция «Контрактное производство: от идеи к серии в полимерной отрасли».

В рамках выставки 3D-TECH был проведен Форум аддитивных технологий (конференц-зал F) — знаковое ежегодное трехдневное событие в мире 3D-печати:

17 июня, в «День применения технологий в промышленности» было проведено три сессии: сессия «Применение 3D-печати в энергетическом машиностроении», сессия докладов экспонентов о реальном применении технологий 3D-печати в промышленности, а также сессия АРАТ «Перспективы внедрения аддитивных технологий: революция в промышленности или временная мера?»;

18 июня стал «Днем машиностроения» и представил на своей площадке сессии от АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Композит» и Карфидов Лаб, а также сессию WAAM «Изготовление крупногабаритных заготовок и изделий»;

19 июня получил название «День медицины: диалог врача и инженера» и включил в себя сессию о применении аддитивных технологий в медицине «Возможности и перспективы применения биополимеров при лечении заболеваний головы и шеи».

Официальная поддержка Rosmould, Rosplast и 3D–TECH 2025

Выставки прошли при официальной поддержке Минпромторга РФ и ТПП РФ, профильных ассоциаций Российский союз химиков (РСХ), Союз переработчиков пластмасс (СПП), Ассоциации инструментальщиков России (АИР), Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ), а также ряда профильных СМИ. «Химическая техника», в том числе, выступила информационным партнером.

Выставка Rosplast состоялась при поддержке трех спонсоров. Генеральным спонсором выступила компания CRONPLEX — лидер в поставках энергоэффективных литьевых машин в России и Беларуси (22 серии ТПА от 40 до 8800 тонн), роботов, автоматизации, периферии, инновационных решений, позволяющих решать 98% литьевых задач. Официальным спонсором выставки стала компания YIZUMI, ведущий производитель литьевого оборудования и готовых решений. А компания BORCHE Machinery, мировой лидер и эксперт в разработке и производстве умных энергоэффективных серво-ТПА, вновь выступила в роли спонсора регистрации выставок.

Также в этом году Rosmould, Rosplast и 3D-TECH совместно с информационным партнером Plastinfo.ru вновь представили на своей площадке выпуск официальной газеты Rosmould, Rosplast и 3D-TECH. Газета стала для посетителей мероприятий полезным дополнением и удобным навигатором: в ней были опубликованы актуальные аналитические материалы о полимерной отрасли, анонсы участников выставки, схема расположения стендов выставок, а также список участников и расписание деловой программы.

Мы благодарим всех за участие и ждем новой встречи с вами на площадках Rosmould | Rosplast | 3D–TECH в следующем году! Обратите внимание: выставки будут проходить в МВЦ «Крокус Экспо» в течение четырех дней: с 16 по 19 июня 2026 года.



https://rosmould.ru

http://rosplast-expo.ru

https://3dtech-expo.ru/