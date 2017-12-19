Изготовление футерованных элементов установок дегидрирования изобутана

Процесс дегидрирования изобутана применяется на многих предприятиях нефтехимии для получения изобутилена, который широко используется в промышленности синтетического каучука.

Эксплуатация установок дегидрирования изобутана (УДГИБ) сопровождается частыми остановками и ремонтом (заменой) различных элементов реакторно-регенераторного блока, что приводит к длительным простоям работы, повышению эксплуатационных затрат. Несмотря на достаточно длительный период эксплуатации этих установок, только в 2007–08 годах по инициативе технических служб компании ПАО «СИБУР Холдинг» были инициированы работы по увеличению межремонтного пробега всех элементов реакторно-регенераторного блока УДГИБ.

Данная статья посвящена семилетнему опыту работы ООО «Алитер-Акси» по созданию защитных футеровок на всех основных элементах реакторно-регенераторного блока УДГИБ.

Реакторно-регенераторный блок схематично показан на рис. 1.

Реакция дегидрирования изобутана в изобутилен протекает в реакторе 1 при температуре 540…590 °С по следующей схеме:

Реакция протекает на пылевидном алюмохромовом катализаторе, который подается в реактор. В реакторе катализатор частично находится в кипящем слое, затем стекает по внутренним устройствам 4 реактора. Для остановки реакции дегидрирования в реактор вводится змеевик 2 с холодным сырьем, который охлаждает реакционную зону реактора. В двухступенчатых циклонах 3 реактора происходит очистка продуктов реакции, сырья от пыли катализатора. В реакторе наличие углеводородов и водорода как продукта реакции создает восстановительную среду.

Кроме основной реакции получения изобутилена, в реакторном объеме протекает еще ряд побочных реакций – дегидрирование продуктов, крекинг с образованием легких углеводородов и кокса. Образование кокса крайне негативно действует на катализатор, подавляя его активность. Закоксованный катализатор ссыпается в низ реактора и далее через переточную линию 6 попадает в регенератор 7.

Образование кокса происходит не только на поверхности катализатора, но и на внутренних стенках реактора, циклонов, внутренних устройств. При этом кокс активно образуется как на поверхности этих элементов, так и в порах металла, полузакрытых полостях, порах футеровки внутри реактора.

Регенерация катализатора проводится в регенераторе в кипящем слое. В различные части регенератора вводят воздух, азот, топливный газ для сжигания кокса, восстановления активности катализатора. Восстановленный катализатор по перетоку 10 из регенератора подается в реактор. В регенераторе процессов коксообразования не должно быть при нормальном режиме, хотя частицы кокса могут присутствовать. Среда в регенераторе слабо окислительная, в местах подачи воздуха – окислительная.

Основная проблема эксплуатации реакторно-регенераторного блока – короткий срок службы защитных покрытий стен реактора и регенератора, износ циклонов, перетоков, внутренних устройств, вплоть до образования сквозных дефектов. Срок службы между ремонтами различных элементов от полугода до четырех лет.