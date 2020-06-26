Вы охотник со стажем? Или, возможно, вы работаете в охранной сфере? Или занимаетесь иной деятельностью, в которой важную роль играет наблюдение? Если ваш ответ на какой-либо из этих вопросов «да», тогда вы, как никто другой, понимаете, что наше зрение не безупречно. Для того, чтобы максимально точно видеть в любое время суток и при любых погодных условиях, необходимо использовать дополнительные приспособления. Такими помощниками могут быть тепловизионные приборы, в том числе тепловизионные бинокли и тепловизоры, о которых мы поговорим подробнее.

Принцип работы тепловизионных приборов

Все большую популярность набирают различные тепловизионные приборы – монокуляры, очки, бинокли, прицелы, разнообразные насадки и т.д.

Тепловизионные приборы отображают невидимый глазу ИК-диапазон теплового излучения. Главный принцип работы таких устройств – отображение контраста температурного фона. Например, рассмотрим их применение в охоте: тепловое излучение животного отображается на фоне охлажденного температурного режима окружающей среды.

Приборы этой категории отлично подходят как для дневного, так и для ночного использования, потому что для них наиболее важным фактором является наличие контрастного температурного фона.

Еще одним преимуществом тепловизоров является то, что им не важны визуальные преграды в виде камуфляжа, кустов или незначительных перегородок. Главное – пропускная способность, которая дает возможность определить и зафиксировать температурный контраст объекта и фона.

Характеристики и параметры тепловизоров

На какие параметры необходимо обратить внимание при выборе тепловизоров? Мы подготовили для вас такой список основных критериев:

разрешение матрицы – один из главных параметров, который определяет количество отображения тепловых точек по принципу «чем больше разрешение матрицы, тем лучше изображение»;

угол поля зрения – параметр, отображающий сектор наблюдения, – зависит от ваших потребностей в более широком/подробном изучении объектов наблюдения;

термочувствительность – один из базовых параметров, который говорит о контрасте распознаваемых температур. Наивысшим показанием считается <30 мК, высоким <60 мК, средним <80 мК.;

частота обновления кадров – показатель, который говорит о том, насколько динамичной будет смена кадров на дисплее устройства. Если у вас нет необходимости наблюдать за динамичными объектами, то смело можете остановить ваш выбор на минимальной частоте;

время автономной работы – учитывайте желаемое для вас время работы без подзарядки, в среднем тепловизионный бинокль работает без подзарядки 5 ч.

Тепловизоры и приборы ночного видения

Если вы задумываетесь о покупке приспособления, которое расширит возможности вашего зрения, то вы столкнетесь не только с тепловизорами, но и с приборами ночного видения (ПНВ). И многие ошибочно считают, что это аналогичные устройства, разница которых заключается только в цене. Уже имея представление о тепловизионных устройствах, давайте разберемся, для чего предназначены приборы этих двух категорий и есть ли между ними разница, кроме ценового диапазона.

Приборы ночного видения – это устройства, которые работают по принципу усиления изображения с маленькой яркостью. Для их применения обязательным критерием является отраженный свет, поэтому их использование возможно только ночью и только при наличии света, хоть и минимального. Можно улучшить отображающие характеристики ПНВ, если дополнительно использовать ИК-подсветку. Также стоит обратить внимание на то, что использование ПНВ невозможно при наличии видимых препятствий для пропуска света (дождь, снег, высокая трава и т.д.).

Как видите, да, разница есть. Тепловизоры и приборы ночного видения – это совершенно разные устройства, которые работают по разным принципам и используются для выполнения разных задач.

Тепловизионные бинокли и тепловизоры Pulsar

Pulsar, один из самых популярных производителей оптических и оптико-электронных устройств, представляет большую линейку тепловизионных приборов с расширенной функциональностью для специалистов в таких сферах, как охота, охрана, поиск и спасение людей, наблюдение за животными и т.д.

Разработчики Pulsar сделали тепловизионные приборы действительно более доступными на рынке. Актуальный модельный ряд тепловизионных приборов Pulsar предлагает следующие линейки устройств:

Helion (на данный момент представлен модернизированный вариант – Helion 2);

Axion (Axion XM30S и Axion Key).

Без сомнений, вы сможете выбрать подходящую вам модель тепловизора или тепловизионного бинокля из широкого ассортимента устройств Pulsar.

Напоследок

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