Сегодня празднует свой юбилей главный редактор и основатель нашего журнала Эльвира Ивановна Морозова.
Дорогая Эльвира Ивановна, примите наши самые теплые поздравления с днём рождения! С еще одной красивой юбилейной датой в Вашей интересной жизни!
Пусть всегда радуют близкие и друзья, хватает сил и здоровья для реализации всего задуманного! Работа пусть приносит удовольствие, новые знакомства и идеи еще много счастливых лет! Мы Вас очень любим и ценим!
Эльвира Ивановна Морозова родилась в Москве, окончила Московский институт химического машиностроения по специальности «Инженер-механик химических производств». После окончания института работала инженером на кафедре «Конструирование машин химических производств», затем ученым секретарем совета того же института. В 1980 г. перешла на работу редактором, а потом зам. главного редактора журнала «Химическое и нефтяное машиностроение».
В 1999 г. организовала научно-техническое издательство «КХТ». В издательстве выпускался вошедший в перечень ВАК научно-технический журнал «Компрессорная техника и пневматика», единственный в России журнал по этой тематике, книги по компрессорной технике, арматуростроению, уплотнительной технике и др.
В 2002 г. по инициативе Б.С. Кабанова, председателя Совета главных механиков нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в работе которого принимала активное участие, создала журнал «Химическая техника», пользующийся большим авторитетом специалистов. В 2017 году журнал отпраздновал свое 15-летие.
При активном участии Эльвиры Ивановны были организованы конференции по компрессорной технике, совещания главных механиков АК «Сибур». В 2002 г. выступила инициатором проведения выставки «Насосы. Компрессоры. Арматура» (PCV). Для того чтобы в журналах печатались актуальные и полезные читателям материалы, посещала заводы, участвовала во многих конференциях и совещаниях.
В 2018 г. передала права на издание журнала «Компрессорная техника и пневматика» в Казань, а журнала «Химическая техника» – в Санкт-Петербург, оставшись главным редактором портала Chemtech.ru.
У Эльвиры Ивановны две дочери и два внука.
К поздравлению редакции присоединяются партнеры и друзья:
Уважаемая Эльвира Ивановна!
Примите мои искренние и сердечные поздравления с днём рождения!
Долгие годы Вашей безупречной работы в российской журналистике и на посту руководителя журнала «Химическая техника» снискали Вам высокую и заслуженную оценку среди коллег. Всю свою трудовую биографию Вы посвятили расширению информационного пространства, созданию площадок для обсуждения различных проблем, поиска лучших решений для технических специалистов предприятий отечественной химической промышленности.
В достижениях и успехах журнала «Химическая техника» – Ваш большой вклад. Это – результат Вашего высочайшего профессионализма, целеустремлённости, активной жизненной позиции и неравнодушного отношения к нашему общему делу.
Предприятия Минерально-химической компании «ЕвроХим» – постоянные подписчики Вашего издания. Важно для нас и то, что Вы являетесь информационным спонсором и постоянным участником наших семинаров по техническому обслуживанию и ремонтам.
От всей души примите, уважаемая Эльвира Ивановна, пожелания доброго здоровья, бодрости и оптимизма, долгих лет жизни, счастья и благополучия Вам и всем Вашим близким!
Вячеслав Григорьевич Гриценко
Руководитель Департамента технического обслуживания и ремонта
Примите наши искренние поздравления в этот знаменательный день!
Сегодня Ваш юбилей, но Вы все также полны решимости и энтузиазма. Эти черты Вашего характера всегда нас вдохновляют.
Пусть не угасает интерес к жизни, а положительные эмоции воодушевляют на новые жизненные подвиги!
Желаем Вам, чтобы не только сегодня, но и каждый день был насыщен яркими моментами и приятными встречами!
Крепкого здоровья и только позитивного настроя!
Уважаемая Эльвира Ивановна,
От лица Российской ассоциации производителей насосов, представляющей многочисленный отряд российских и ряд зарубежных компаний, от себя лично, сердечно, искренне поздравляю Вас с замечательным событием в вашей жизни – с Юбилеем!
Уважаемая Эльвира Ивановна, в научных кругах, среди технических специалистов многих стран широко известно Ваше имя – имя популяризатора передовых наукоемких научно-технических достижений, имя организатора и руководителя высокопрофессионального редакционного коллектива – журнала «Химическая техника», предоставившего обществу площадку для обмена опытом, идеями.
Регулярно проводимые на площадке журнала на протяжении многих лет научно-технические конференции и семинары содействовали становлению и развитию отраслей химического машиностроения, а в тяжелые постперестроечные годы помогли им устоять и с честью выйти из кризиса.
Уважаемая Эльвира Ивановна, разрешите поздравить Вас с Юбилеем! Вы вправе быть удовлетворенной своей трудовой и общественной деятельностью. Профессионализм, творческая энергия, активная жизненная позиция, высокие нравственные и человеческие качества снискали Вам заслуженное уважение в профессиональных и научных кругах, среди специалистов многих отраслей промышленности. Благодарим Вас за исключительно конструктивное и плодотворное сотрудничество, за возможность общения с Вами. Желаем крепкого здоровья, благополучия, неувядающей жизненной и творческой энергии.
И.Б.Твердохлеб
Президент РАПН