Сегодня празднует свой юбилей главный редактор и основатель нашего журнала Эльвира Ивановна Морозова.

Дорогая Эльвира Ивановна, примите наши самые теплые поздравления с днём рождения! С еще одной красивой юбилейной датой в Вашей интересной жизни!

Пусть всегда радуют близкие и друзья, хватает сил и здоровья для реализации всего задуманного! Работа пусть приносит удовольствие, новые знакомства и идеи еще много счастливых лет! Мы Вас очень любим и ценим!

Эльвира Ивановна Морозова родилась в Москве, окончила Московский институт химического машиностроения по специальности «Инженер-механик химических производств». После окончания института работала инженером на кафедре «Конструирование машин химических производств», затем ученым секретарем совета того же института. В 1980 г. перешла на работу редактором, а потом зам. главного редактора журнала «Химическое и нефтяное машиностроение».

В 1999 г. организовала научно-техническое издательство «КХТ». В издательстве выпускался вошедший в перечень ВАК научно-технический журнал «Компрессорная техника и пневматика», единственный в России журнал по этой тематике, книги по компрессорной технике, арматуростроению, уплотнительной технике и др.

В 2002 г. по инициативе Б.С. Кабанова, председателя Совета главных механиков нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в работе которого принимала активное участие, создала журнал «Химическая техника», пользующийся большим авторитетом специалистов. В 2017 году журнал отпраздновал свое 15-летие.

При активном участии Эльвиры Ивановны были организованы конференции по компрессорной технике, совещания главных механиков АК «Сибур». В 2002 г. выступила инициатором проведения выставки «Насосы. Компрессоры. Арматура» (PCV). Для того чтобы в журналах печатались актуальные и полезные читателям материалы, посещала заводы, участвовала во многих конференциях и совещаниях.

В 2018 г. передала права на издание журнала «Компрессорная техника и пневматика» в Казань, а журнала «Химическая техника» – в Санкт-Петербург, оставшись главным редактором портала Chemtech.ru.

У Эльвиры Ивановны две дочери и два внука.

К поздравлению редакции присоединяются партнеры и друзья:

Уважаемая Эльвира Ивановна!

Примите мои искренние и сердечные поздравления с днём рождения!

Долгие годы Вашей безупречной работы в российской журналистике и на посту руководителя журнала «Химическая техника» снискали Вам высокую и заслуженную оценку среди коллег. Всю свою трудовую биографию Вы посвятили расширению информационного пространства, созданию площадок для обсуждения различных проблем, поиска лучших решений для технических специалистов предприятий отечественной химической промышленности.

В достижениях и успехах журнала «Химическая техника» – Ваш большой вклад. Это – результат Вашего высочайшего профессионализма, целеустремлённости, активной жизненной позиции и неравнодушного отношения к нашему общему делу.

Предприятия Минерально-химической компании «ЕвроХим» – постоянные подписчики Вашего издания. Важно для нас и то, что Вы являетесь информационным спонсором и постоянным участником наших семинаров по техническому обслуживанию и ремонтам.

От всей души примите, уважаемая Эльвира Ивановна, пожелания доброго здоровья, бодрости и оптимизма, долгих лет жизни, счастья и благополучия Вам и всем Вашим близким!

Вячеслав Григорьевич Гриценко

Руководитель Департамента технического обслуживания и ремонта

Дорогая Эльвира Ивановна!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Вы – из тех людей, которые делают наш мир, нашу жизнь лучше! Я безмерно рад, что судьба сделала мне такой подарок – дружбу с Вами! От всего сердца желаю Вам доброго здоровья, творческих успехов и благополучия!

Иван Тигранович Тер-Матеосянц

Уважаемая Эльвира Ивановна!

Примите наши искренние поздравления в этот знаменательный день!

Сегодня Ваш юбилей, но Вы все также полны решимости и энтузиазма. Эти черты Вашего характера всегда нас вдохновляют.

Пусть не угасает интерес к жизни, а положительные эмоции воодушевляют на новые жизненные подвиги!

Желаем Вам, чтобы не только сегодня, но и каждый день был насыщен яркими моментами и приятными встречами!

Крепкого здоровья и только позитивного настроя!

С.В. Терентьев, председатель совета директоров

И.Э. Витковский, учредитель

INTRATOOL Group

Уважаемая Эльвира Ивановна,

от себя лично и от компании Флюитен поздравляю Вас с юбилейным днем рождения!

В бескрайнем море технических инноваций Вы – надёжный маяк, всегда готовы помочь советом или экспертным мнением. И вдвойне приятно, что профессионализм в рабочих вопросах сочетается с активной жизненной позицией и позитивной человеческой энергетикой. Желаем Вам здоровья, творческих успехов и семейного благополучия!

Березин Сергей Викторович

Генеральный директор ООО Флюитен