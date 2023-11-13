С 31 октября по 3 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге прошел XII Петербургский международный газовый форум.

В этом году ПМГФ собрал более 20 тыс. участников из 53 стран, деловая программа состояла из 90 мероприятий различных тематик – от международного сотрудничества и импортозамещения до безопасности труда и привлечения молодых кадров в отрасль. Спикерами тематических сессий, конференций и круглых столов выступили 750 профессионалов отрасли. Выставки, организованные в рамках ПМГФ, заняли все пространство Экспофорума: на площади 48 000 кв. м более 600 компаний продемонстрировали свои научно-технические разработки для газовой отрасли. Работу Форума освещали представители 200 СМИ.

География участников мероприятия в этом году сместилась в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и арабского мира. В Пленарном заседании Форума приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар, Вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Се Цзюнь, Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев.

С приветственным словом к участникам и гостям Пленарного заседания обратился Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что тема природного газа особенно актуальна для Северной столицы. «Наш город первым в России поставил в 1812 году газовые фонари, а в 1835 году у нас было создано Санкт-Петербургское общество освещения газа, а на берегах Невы был построен первый газовый завод. Сегодня у нас самый высокий в России процент газификации частных владений», — заключил он.

«Пути развития газового рынка определятся в новых мировых центрах экономического развития – странах глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми Россия динамично развивает отношения», – заявил Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром».

Он отметил, что с коллегами из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана «Газпром» работает в течение десятилетий. Однако сейчас эта работа вышла на новый рубеж: стороны ставят цели на ближайшие 15 лет и под это сотрудничество подводят долгосрочную договорную базу. Алексей Миллер озвучил, что в планах — дальнейшее увеличение объемов поставок российского газа по системе газопровода «Средняя Азия — Центр» непосредственно потребителям в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

Роман Скляр, первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан, подтвердил, что страна в связи с активным ростом промышленности ощущает нехватку газа.

Таалайбек Ибраев, Министр энергетики Кыргызской Республики, также отметил, что за годы сотрудничества с «Газпромом» уровень обеспечения населения Кыргызстана газом с 22% в 2014 году вырос до 38%, а к 2030 году планируется довести обеспеченность населения до 60%. На долгосрочное сотрудничество нацелена и Республика Узбекистан. «Потребление газа также растет, за короткие сроки, благодаря слаженной работе наших команд, мы смогли организовать поставки газа в Узбекистан», – поделился Журабек Мирзамахмудов, Министр энергетики Республики Узбекистан.

Говорил о перспективах использования газа и направлениях поставок внутри страны и Алпарслан Байрактар, Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики.

Се Цзюнь, Вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации, подчеркнул, что китайское правительство и руководство рассматривает природный газ в качестве низкоуглеродного и гибкого источника энергии, его доля в газификации городов и промышленном секторе растет.

По словам Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова, падение потребления газа в Европе после того, как Еврокомиссия приняла решение об отказе от российского топлива, компенсируется все возрастающим спросом на Востоке и Юге. Это подтвердили партнеры «Газпрома» из Индии и Китая, где интерес к природному газу высок как со стороны частных потребителей, так и со стороны промышленности.

Генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли в Российской Федерации (CCPIT) Гао Ци рассказал на Форуме, что в 2023 году объем поставок российского газа в Китай побьет рекорды прошлых лет и превысит 30 млрд куб. м. Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Кумар Гаурав отметил, что энергетическое сотрудничество России и Индии в сфере СПГ достигнет объема 3,5 млрд долларов к 2030 году.

Доказательством мощного развития газовой отрасли в России стал запуск новых заводов с площадки Экспофорума. «Газпром» начал подачу газа на комплексы по малотоннажному производству сжиженного природного газа (КСПГ) «Тобольск» и «Конаково», построенные в Тюменской и Тверской областях компанией «Газпром СПГ технологии». Это первые в промышленной истории регионов объекты производственной СПГ-инфраструктуры. Торжественный запуск вместе с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером осуществил Председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе. «Даю команду «Пуск!» – сказал Алексей Миллер и добавил: – Коллеги, всех поздравляю! И, как говорят в «Газпроме», продолжим работу!».

В ходе ПМГФ-2023 также были торжественно введены в эксплуатацию газопроводы в Ульяновской, Ленинградской и Саратовской областях. Мероприятие прошло в формате телемоста, который связал Москву и Санкт-Петербург. Вместе с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и Министром энергетики Российской Федерации Николаем Шульгиновым в церемонии запуска приняли участие Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также главы российских регионов.

Почетные гости участвовали также в запуске нового завода СПГ под Волгоградом. Этот малотоннажный СПГ-комплекс будет производить до полутора тонн СПГ в час для заправки автобусов и спецтехники.

Развитие внутреннего рынка – отдельная тема, о которой много говорили участники Форума. Катализатором этого процесса является программа догазификации регионов, реализующаяся в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Для управления этим сложным и важным проектом в масштабах всей страны создана и успешно функционирует специальная аналитическая панель «Газификация РФ», презентация возможностей которой состоялась в рамках ПМГФ-2023. «Представленная на платформе информация позволяет видеть, как меняются показатели в режиме реального времени и как еще можно улучшить ситуацию», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Среди других тем, которые обсуждались в этом году на площадке Петербургского международного газового форума, – устойчивое развитие отрасли, цифровая трансформация, проектирование и строительство, инновации, импортозамещение в газовой сфере, экология.

Одним из главных мероприятий деловой программы ПМГФ-2023 стало Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром» под руководством заместителя Председателя Правления – начальника Департамента ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. Совещание было посвящено вопросам технологических приоритетов ПАО «Газпром», создания и внедрения российских инноваций, оборудования, материалов, сервисных услуг, а также реализации механизмов поддержки промышленных предприятий на государственном уровне.

В рамках ПМГФ-2023 традиционно состоялся Молодежный день – один из самых ярких международных проектов в энергетической сфере для молодых специалистов. В этом году с лучшими студентами на площадке Форума встретился Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Реальные достижения отечественной промышленности и науки можно было увидеть на экспозиции ПМГФ-2023 – в рамках Форума прошли специализированные выставки «InGAS Stream 2023 – Инновации в газовой отрасли», Корпоративная выставочная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли», «Газомоторное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО».

На площадке мероприятия была также организована экспозиция с коллективными стендами российских регионов и Республики Беларусь.

Свои разработки представили компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Турции, Беларуси, Италии, Словении и других стран.

Экспозицию Петербургского международного газового форума осмотрела официальная делегация во главе с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Гости ознакомились с транспортными новинками от компании «КАМАЗ»: пригородным автобусом НефАЗ-5222, работающим на компримированном природном газе, а также газомоторной передвижной мастерской КИПиА КАМАЗ-62501, созданной на базе полноприводного вахтового автобуса КАМАЗ-6250. Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил вертолет Ми-171А3 в грузопассажирской конфигурации. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, также входит в ГК «Ростех») презентовала ГТД-110М – первый отечественный энергетический газотурбинный двигатель большой мощности. На стенде «Газовая наука и инновации» делегации была представлена нейросеть «Алена», которую в компании называют «младшим цифровым сотрудником».

Найти новых партнеров и поставщиков участникам Газового форума помог Центр деловых контактов, в рамках которого было проведено более 1500 индивидуальных переговоров между представителями компаний нефтегазовой отрасли из России, Беларуси, Индии, Марокко.

В этом году для участников ПМГФ были организованы две экскурсии на промышленные предприятия. В ходе поездки на Всеволожскую газотурбинную электростанцию специалисты увидели в работе отечественные газотурбинные установки, познакомились со всеми этапами современного производственного цикла электроэнергии, узнали о новых технологиях генерации тепла и электричества. На Невском заводе участникам экскурсии был представлен современный производственный комплекс по изготовлению энергетического оборудования для нефтегазовой отрасли.

В плотном графике мероприятий ПМГФ нашлось место не только для деловых встреч и серьезных дискуссий, но и для культурных и спортивных мероприятий.

Так, в Бильярдном клубе Winline, организованном на площадке Форума, состоялся турнир по бильярдному спорту «WINLINE Кубок Президента Российского газового общества».

Для участников ПМГФ-2023 на крытых кортах также прошел турнир по бадминтону.

На стенде Футбольного клуба «Зенит» можно было увидеть трофеи клуба, принять участие в викторинах с ценными призами и сфотографироваться с легендарным вратарем Вячеславом Малафеевым.

Императорский фарфоровый завод показал новую коллекцию «Полководцы великих побед», созданную вместе с Государственным мемориальным музеем А. В. Суворова.

Кульминацией культурной программы Форума стал торжественный прием, собравший более 2 тыс. гостей на «Газпром Арене».

На стенде Группы «Газпром межрегионгаз» была организована открытая медиастудия «Газ для России». В формате живого диалога с ведущими гости студии делились впечатлениями о мероприятиях Форума и экспертными оценками современной ситуации в газовой отрасли России.

В рамках ПМГФ-2023 также работала онлайн-студия «Россия – Со-бытие хороших новостей» – совместный проект издания «Петербургский дневник» и компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

В прямом эфире журналистам давали интервью ключевые участники и медийные лица Форума.

«Результаты XII Петербургского международного газового форума превзошли все ожидания. Мероприятие по ключевым показателям стало рекордным за все время проведения! Форум в очередной раз подтвердил статус главного события отрасли России и мира. Во многом это стало возможным благодаря генеральному партнеру Форума – ПАО «Газпром», – отметил Сергей Воронков, президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», и пригласил собравшихся на следующий Форум в 2024 году.

ПМГФ-2023 прошел при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга.

Соорганизаторами деловой программы ПМГФ выступили «Газпром», «Газпром межрегионгаз», «Газпром недра», «Газпромбанк» (Акционерное общество), «Газстройпром», «Газпром трансгаз Беларусь», журнал «Газовая промышленность», «Медиа Миры», «Газпром инвест», «Газпром бурение», «РусГазБурение», «Газпром комплектация», Российское газовое общество, журнал «Научный журнал Российского газового общества», Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», «Газпром газомоторное топливо», «Газпром проектирование», «Газпром переработка», «Газпром ПХГ», «Газпром СПКА», RBEN, «СИБУР», Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления, «Промприбор-Р», АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив», УК ГК «Комита», Национальный нефтегазовый форум, Деловой клуб «Энерголидеры», «БЕЛАЗ», Русско-Азиатский деловой совет, «Русатом Оверсиз», «Газпром водород», Sk RnD Market, платформа для поиска заказчиков и исполнителей в области НИОКР Фонда «Сколково», Группа компаний Б1, Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников», Московский клиентский банк, «ГТ Энерго», «Альфа Стил», Гильдия журналистов, АНО «Агентство по технологическому развитию», Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», «РБК Петербург», деловой центр «Россия – Латинская Америка», редакция газеты «Энергетика и промышленность России», Национальная ассоциация трансфера технологий (НАТТ), НП «РУССОФТ», Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, УК «Битривер», «Эксперт. Центр аналитики» (журналы «Эксперт – Северо-Запад», «Эксперт Сибирь и Дальний Восток»), Национальная ассоциация сжиженного природного газа, Газовый союз Югры, Международный Шуховский Фонд.

Генеральным партнером ПМГФ-2023 традиционно стала компания «Газпром», генеральным спонсором – Трубная металлургическая компания.

Партнеры ПМГФ-2023: Загорский трубный завод, «Газпромбанк» (Акционерное общество), УК ГК «Комита», АБ «Россия», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Группа ГМС, Объединенная металлургическая компания, «Газпром бурение», Салаватский катализаторный завод, «Газпром ГНП холдинг», ОДК, Госкорпорация «Росатом», завод «РУМО», «ФракДжет-Волга», «Бантер Групп», «Оператор Газпром ИД», «Техноавиа», Футбольный клуб «Зенит».

Официальный страховой партнер – «СОГАЗ».

Телекоммуникационный партнер – «Ростелеком».

Партнер торжественного приема – Winline.

Партнер культурной программы – Императорский фарфоровый завод.